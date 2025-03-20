报价部分
货币 / AGNG
AGNG: Global X Aging Population ETF

33.26 USD 0.38 (1.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AGNG汇率已更改1.16%。当日，交易品种以低点33.25和高点33.27进行交易。

关注Global X Aging Population ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AGNG股票今天的价格是多少？

Global X Aging Population ETF股票今天的定价为33.26。它在1.16%范围内交易，昨天的收盘价为32.88，交易量达到4。AGNG的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Aging Population ETF股票是否支付股息？

Global X Aging Population ETF目前的价值为33.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.40%和USD。实时查看图表以跟踪AGNG走势。

如何购买AGNG股票？

您可以以33.26的当前价格购买Global X Aging Population ETF股票。订单通常设置在33.26或33.56附近，而4和-0.03%显示市场活动。立即关注AGNG的实时图表更新。

如何投资AGNG股票？

投资Global X Aging Population ETF需要考虑年度范围27.46 - 34.49和当前价格33.26。许多人在以33.26或33.56下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看AGNG价格图表，了解每日变化。

Global X Aging Population ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Aging Population ETF的最高价格是34.49。在27.46 - 34.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Aging Population ETF的绩效。

Global X Aging Population ETF股票的最低价格是多少？

Global X Aging Population ETF（AGNG）的最低价格为27.46。将其与当前的33.26和27.46 - 34.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGNG股票是什么时候拆分的？

Global X Aging Population ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.88和1.40%中可见。

日范围
33.25 33.27
年范围
27.46 34.49
前一天收盘价
32.88
开盘价
33.27
卖价
33.26
买价
33.56
最低价
33.25
最高价
33.27
交易量
4
日变化
1.16%
月变化
-0.06%
6个月变化
6.53%
年变化
1.40%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8