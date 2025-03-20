КотировкиРазделы
AGNG: Global X Aging Population ETF

33.26 USD 0.38 (1.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AGNG за сегодня изменился на 1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.25, а максимальная — 33.27.

Следите за динамикой Global X Aging Population ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AGNG сегодня?

Global X Aging Population ETF (AGNG) сегодня оценивается на уровне 33.26. Инструмент торгуется в пределах 1.16%, вчерашнее закрытие составило 32.88, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGNG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Aging Population ETF?

Global X Aging Population ETF в настоящее время оценивается в 33.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.40% и USD. Отслеживайте движения AGNG на графике в реальном времени.

Как купить акции AGNG?

Вы можете купить акции Global X Aging Population ETF (AGNG) по текущей цене 33.26. Ордера обычно размещаются около 33.26 или 33.56, тогда как 4 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGNG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AGNG?

Инвестирование в Global X Aging Population ETF предполагает учет годового диапазона 27.46 - 34.49 и текущей цены 33.26. Многие сравнивают -0.06% и 6.53% перед размещением ордеров на 33.26 или 33.56. Изучайте ежедневные изменения цены AGNG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Aging Population ETF?

Самая высокая цена Global X Aging Population ETF (AGNG) за последний год составила 34.49. Акции заметно колебались в пределах 27.46 - 34.49, сравнение с 32.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Aging Population ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Aging Population ETF?

Самая низкая цена Global X Aging Population ETF (AGNG) за год составила 27.46. Сравнение с текущими 33.26 и 27.46 - 34.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGNG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AGNG?

В прошлом Global X Aging Population ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.88 и 1.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.25 33.27
Годовой диапазон
27.46 34.49
Предыдущее закрытие
32.88
Open
33.27
Bid
33.26
Ask
33.56
Low
33.25
High
33.27
Объем
4
Дневное изменение
1.16%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
6.53%
Годовое изменение
1.40%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8