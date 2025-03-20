- Обзор рынка
AGNG: Global X Aging Population ETF
Курс AGNG за сегодня изменился на 1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.25, а максимальная — 33.27.
Следите за динамикой Global X Aging Population ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AGNG
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGNG сегодня?
Global X Aging Population ETF (AGNG) сегодня оценивается на уровне 33.26. Инструмент торгуется в пределах 1.16%, вчерашнее закрытие составило 32.88, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGNG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Aging Population ETF?
Global X Aging Population ETF в настоящее время оценивается в 33.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.40% и USD. Отслеживайте движения AGNG на графике в реальном времени.
Как купить акции AGNG?
Вы можете купить акции Global X Aging Population ETF (AGNG) по текущей цене 33.26. Ордера обычно размещаются около 33.26 или 33.56, тогда как 4 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGNG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGNG?
Инвестирование в Global X Aging Population ETF предполагает учет годового диапазона 27.46 - 34.49 и текущей цены 33.26. Многие сравнивают -0.06% и 6.53% перед размещением ордеров на 33.26 или 33.56. Изучайте ежедневные изменения цены AGNG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Aging Population ETF?
Самая высокая цена Global X Aging Population ETF (AGNG) за последний год составила 34.49. Акции заметно колебались в пределах 27.46 - 34.49, сравнение с 32.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Aging Population ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Aging Population ETF?
Самая низкая цена Global X Aging Population ETF (AGNG) за год составила 27.46. Сравнение с текущими 33.26 и 27.46 - 34.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGNG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGNG?
В прошлом Global X Aging Population ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.88 и 1.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.88
- Open
- 33.27
- Bid
- 33.26
- Ask
- 33.56
- Low
- 33.25
- High
- 33.27
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 1.16%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- 6.53%
- Годовое изменение
- 1.40%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8