CotizacionesSecciones
Divisas / AGNG
Volver a Acciones

AGNG: Global X Aging Population ETF

33.28 USD 0.40 (1.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AGNG de hoy ha cambiado un 1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.22, mientras que el máximo ha alcanzado 33.28.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Aging Population ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGNG News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de AGNG hoy?

Global X Aging Population ETF (AGNG) se evalúa hoy en 33.28. El instrumento se negocia dentro de 1.22%; el cierre de ayer ha sido 32.88 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AGNG en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Aging Population ETF?

Global X Aging Population ETF se evalúa actualmente en 33.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.46% y USD. Monitoree los movimientos de AGNG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de AGNG?

Puede comprar acciones de Global X Aging Population ETF (AGNG) al precio actual de 33.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.28 o 33.58, mientras que 7 y 0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AGNG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de AGNG?

Invertir en Global X Aging Population ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.46 - 34.49 y el precio actual 33.28. Muchos comparan 0.00% y 6.60% antes de colocar órdenes en 33.28 o 33.58. Estudie los cambios diarios de precios de AGNG en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Aging Population ETF?

El precio más alto de Global X Aging Population ETF (AGNG) en el último año ha sido 34.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.46 - 34.49, una comparación con 32.88 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Aging Population ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Aging Population ETF?

El precio más bajo de Global X Aging Population ETF (AGNG) para el año ha sido 27.46. La comparación con los actuales 33.28 y 27.46 - 34.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AGNG en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AGNG?

En el pasado, Global X Aging Population ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.88 y 1.46% después de las acciones corporativas.

Rango diario
33.22 33.28
Rango anual
27.46 34.49
Cierres anteriores
32.88
Open
33.27
Bid
33.28
Ask
33.58
Low
33.22
High
33.28
Volumen
7
Cambio diario
1.22%
Cambio mensual
0.00%
Cambio a 6 meses
6.60%
Cambio anual
1.46%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8