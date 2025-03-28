- Panorámica
AGNG: Global X Aging Population ETF
El tipo de cambio de AGNG de hoy ha cambiado un 1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.22, mientras que el máximo ha alcanzado 33.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Aging Population ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGNG News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AGNG hoy?
Global X Aging Population ETF (AGNG) se evalúa hoy en 33.28. El instrumento se negocia dentro de 1.22%; el cierre de ayer ha sido 32.88 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AGNG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Aging Population ETF?
Global X Aging Population ETF se evalúa actualmente en 33.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.46% y USD. Monitoree los movimientos de AGNG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AGNG?
Puede comprar acciones de Global X Aging Population ETF (AGNG) al precio actual de 33.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.28 o 33.58, mientras que 7 y 0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AGNG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AGNG?
Invertir en Global X Aging Population ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.46 - 34.49 y el precio actual 33.28. Muchos comparan 0.00% y 6.60% antes de colocar órdenes en 33.28 o 33.58. Estudie los cambios diarios de precios de AGNG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Aging Population ETF?
El precio más alto de Global X Aging Population ETF (AGNG) en el último año ha sido 34.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.46 - 34.49, una comparación con 32.88 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Aging Population ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Aging Population ETF?
El precio más bajo de Global X Aging Population ETF (AGNG) para el año ha sido 27.46. La comparación con los actuales 33.28 y 27.46 - 34.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AGNG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AGNG?
En el pasado, Global X Aging Population ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.88 y 1.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.88
- Open
- 33.27
- Bid
- 33.28
- Ask
- 33.58
- Low
- 33.22
- High
- 33.28
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- 1.22%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- 6.60%
- Cambio anual
- 1.46%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8