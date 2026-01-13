- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
429
Negociações com lucro:
420 (97.90%)
Negociações com perda:
9 (2.10%)
Melhor negociação:
37.04 USD
Pior negociação:
-56.63 USD
Lucro bruto:
1 006.82 USD (101 400 pips)
Perda bruta:
-288.99 USD (28 809 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
125 (307.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
307.71 USD (125)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
12.68
Negociações longas:
347 (80.89%)
Negociações curtas:
82 (19.11%)
Fator de lucro:
3.48
Valor esperado:
1.67 USD
Lucro médio:
2.40 USD
Perda média:
-32.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-56.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-56.63 USD (1)
Crescimento mensal:
11.41%
Previsão anual:
138.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.46 USD
Máximo:
56.63 USD (8.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.39% (41.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|429
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|718
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.04 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 125
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +307.71 USD
Máxima perda consecutiva: -56.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Leverate-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários