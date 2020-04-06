BigMove Catcher PRO MQ4 é um algoritmo de tendência simples, porém extremamente poderoso, projetado para capturar os grandes movimentos de continuação no XAUUSD.

Em vez de tentar ganhar todos os dias, este EA foca em capturar aquele grande movimento alinhado com os timeframes superiores — o tipo de movimento capaz de fazer uma conta crescer por semanas ou até meses.

Ele utiliza uma abordagem clara de análise de múltiplos timeframes:

Mensal → Semanal → Diário para definir a direção,

e então espera uma entrada de sniper no gráfico de 1H com uma relação Risco/Recompensa de 1:8.

Pequenas perdas fazem parte do processo.

Um único movimento forte de continuação paga tudo e impulsiona o crescimento da conta.

🔹 Como Funciona a Lógica

1️⃣ Alinhamento da Tendência Mensal

O EA começa identificando a direção dominante de longo prazo no gráfico mensal.

Isso estabelece a base para todas as decisões de negociação.

2️⃣ Confirmação Semanal

Em seguida, verifica a estrutura semanal, confirmando o fluxo de liquidez e o momentum geral.

3️⃣ Verificação da Direção Diária

O timeframe diário é utilizado para refinar o viés direcional de curto prazo, garantindo que a tendência esteja limpa e alinhada com os timeframes superiores.

4️⃣ Entrada de Sniper no 1H

Quando o Mensal, Semanal e Diário estão alinhados:

✔ espera um pullback limpo

✔ analisa a estrutura de mercado

✔ utiliza o cruzamento da SMA 5 sobre/abaixo da SMA 10 no 1H

✔ confirma que o preço está fluindo na direção da tendência

Quando todas as condições são atendidas, o EA abre uma única operação precisa.

Sem martingale.

Sem grid.

Sem segunda ordem.

5️⃣ Relação Risco/Recompensa 1:8

Cada operação mira um movimento realista de continuação 1:8,

permitindo perdas pequenas e controladas e ganhos grandes e significativos.

Isso é o que garante crescimento consistente a longo prazo.

⚠️ Aviso Importante (Expectativa Realista)

Este EA não é para traders que buscam:

❌ 100% de acertos

❌ lucros garantidos diariamente

❌ dobrar a conta rapidamente

Este é um sistema direcional baseado em tendência.

Haverá operações perdedoras.

Pode haver uma semana perdedora.

Mas quando o grande movimento chega — e ele sempre chega —

ele compensa tudo e impulsiona a conta para a frente.

🔧 Configuração Recomendada

Símbolo: XAUUSD

Timeframe de entrada: 1H

Filtros de tendência: Mensal → Semanal → Diário

Saldo mínimo:

Contas pessoais: $500

Prop firms: $5.000

Risco: Ajuste automático

Modo: Plug & Play — sem arquivos adicionais necessários

📘 Parâmetros e Configurações do EA

🟦 1. Gestão de Risco

LOT_1__Risk_percentage_acc

Percentual de risco utilizado para a única entrada.

Ajusta-se automaticamente conforme a direção principal da tendência.

🟦 2. Configurações de Stop Loss

SL_1

Tamanho do stop-loss em pontos/pips para a operação.

🟦 3. Configurações de Take Profit

TP_1

Nível de take-profit em pontos/pips (configurado para alcançar aproximadamente 1:8 R:R).

🟦 4. Ativação do Trailing Stop

pips_away_from_open_price

Distância mínima que o preço deve se mover a favor antes de ativar o trailing stop.

Ajuda a proteger lucros iniciais e reduzir o risco.

🟦 5. Filtros de Direção de Tendência

Ajudam a confirmar o viés diário.

TREND_FILTER_1

Filtro principal para identificar a direção geral da tendência.

TREND_FILTER_2

Filtro secundário para reduzir sinais falsos e confirmar o fluxo do preço.

🟦 6. Filtros de Execução de Entrada

EXECUTE_1

Sinal de entrada baseado no cruzamento da SMA 5 com a SMA 10 no gráfico de 1H.

Só dispara quando todos os timeframes superiores estão alinhados.

📌 Nota de Backtesting

Para obter resultados realistas e precisos, realize backtests com dados tick do último ano.

A volatilidade do ouro muda frequentemente, então dados muito antigos podem não refletir a estrutura atual do mercado.