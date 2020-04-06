PropFlow Gold EA
- Samson Adekunle Okunola
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
PropFlow Gold EA é um algoritmo de trading limpo, baseado em regras, projetado especificamente para gestão de contas de empresas de fondeo (prop firms) e contas pessoais de longo prazo.
Ele não usa martingale, grid, médias perigosas ou estratégias sobreajustadas.
Em vez disso, segue uma estrutura direcional de múltiplos timeframes:
-
Identifica o viés diário (direção do timeframe maior)
-
Entra nas operações durante o pullback no gráfico de 1H
-
Abre uma segunda ordem limite para aproveitar pullbacks mais profundos
-
Ajusta automaticamente o risco com base na volatilidade
Este EA foi criado para traders que buscam consistência, segurança e simplicidade.Por que este sistema funciona
1. Sem Martingale. Sem Grid. Sem Ruído.
Apenas lógica limpa baseada no preço, respeitando a estrutura real do mercado.
2. Estável no XAUUSD por mais de uma década
O comportamento do ouro se repete —
o “viés diário + entradas em pullback” tem sido uma abordagem confiável ao longo de vários ciclos de mercado.
3. Ajuste automático de risco
O tamanho das posições e o stop-loss se adaptam à volatilidade atual,
proporcionando uma curva de capital mais suave e maior proteção do capital.
4. Lógica simples e repetível
O sistema evita indicadores complicados e utiliza estruturas de preço repetitivas
que historicamente funcionam muito bem no ouro.
5. Projetado para sobreviver em Prop Firms
Foco em baixo drawdown, crescimento lento e constante, e preservação contínua do capital.🔒 Recursos de Segurança para Prop Firms
✔ Proteção contra Drawdown
O EA abre duas entradas:
-
Entrada 1: risco aproximado de 2% (padrão)
-
Entrada 2: ordem limite com risco aproximado de 1% (padrão)
Mesmo que ambas atinjam o stop-loss no mesmo dia,
o drawdown total fica em torno de 3%, dentro das regras da maioria das prop firms.
Todos os valores podem ser ajustados nas configurações.
✔ Sem Excesso de Operações
O EA espera apenas setups de pullback de alta qualidade.
✔ Sem riscos explosivos durante a noite
As operações seguem estrutura de mercado, não volatilidade aleatória.⚠ Realidade Importante
Se você quer um EA que:
❌ ganhe todos os dias
❌ nunca perca
❌ dobre o dinheiro rapidamente
Este EA não é para você.
Este é um sistema realista, sólido e de longo prazo.
Ele terá:
-
Semanas perdedoras
-
Algum mês perdedor (raro, mas possível)
Isso é totalmente normal.
Se você não suporta o comportamento real do mercado,
os EAs com martingale ou grid podem parecer atraentes…
mas quase sempre resultam em quebra total da conta.
Se você deseja um sistema forte, durável e consistente,
então este EA foi feito para você.
-
Ativo: XAUUSD
-
Timeframe: Funciona em qualquer período
-
Depósito mínimo:
-
Conta pessoal: $500
-
Prop Firm: $5.000
-
-
Nível de risco: Autoajustável
-
Tipos de conta: Prop firm & pessoal
-
Configuração: Plug & Play — Não precisa de arquivos .set
🟦 1. Parâmetros de Gestão de Risco
LOT_1__Risk_percentage_acc
Percentual do saldo arriscado na primeira entrada (ordem de mercado).
LOT_2__Risk_percentage_per_acc
Percentual do saldo arriscado na segunda entrada (ordem limite),
aproveitando o pullback após a primeira ordem.
🟦 2. Configurações de Stop Loss
SL_1
Tamanho do stop-loss (em pontos/pips) da primeira entrada.
SL_2
Tamanho do stop-loss (em pontos/pips) da segunda entrada.
🟦 3. Configurações de Take Profit
TP_1
Nível de take-profit (em pontos/pips) para a primeira entrada.
TP_2
Nível de take-profit (em pontos/pips) para a segunda entrada.
🟦 4. Configurações da Ordem Limite no Pullback
PINDING_ORDER
Distância da primeira entrada para posicionar a ordem limite.
pips_away_from_open_price
Distância mínima que o preço deve se mover a partir do preço de abertura
antes de o trailing stop-loss ser ativado.
Serve para proteger lucro inicial e reduzir risco.
🟦 5. Filtros de Direção de Tendência
Baseados no timeframe diário (1D).
TREND_FILTER_1
Filtro principal para confirmar a direção do mercado.
TREND_FILTER_2
Filtro secundário que reforça a confirmação de tendência e reduz entradas falsas.
🟦 6. Filtros de Execução de Entrada
Definem quando o EA abre operações no timeframe de 1 hora (1H).
EXECUTE_1
Sinal baseado no cruzamento da SMA 5 acima da SMA 50 no gráfico de 1H.
Ativa a primeira entrada quando tendência + pullback estão alinhados.
EXECUTE_2
Segunda validação para a ordem limite usando o mesmo cruzamento SMA 5 vs SMA 50.
Garante que ambas as entradas sigam a direção do mercado.
Para obter resultados realistas e precisos,
o backtesting deve ser feito com os dados mais recentes de 1 ano.
Este EA ajusta seu comportamento com base na estrutura atual do mercado
e no ambiente direcional mais recente, especialmente no XAUUSD.
O ouro muda seu perfil de volatilidade com frequência,
portanto dados históricos antigos não representam corretamente o movimento atual.