PropFlow Gold EA

PropFlow Gold EA em Português

PropFlow Gold EA é um algoritmo de trading limpo, baseado em regras, projetado especificamente para gestão de contas de empresas de fondeo (prop firms) e contas pessoais de longo prazo.
Ele não usa martingale, grid, médias perigosas ou estratégias sobreajustadas.

Em vez disso, segue uma estrutura direcional de múltiplos timeframes:

  • Identifica o viés diário (direção do timeframe maior)

  • Entra nas operações durante o pullback no gráfico de 1H

  • Abre uma segunda ordem limite para aproveitar pullbacks mais profundos

  • Ajusta automaticamente o risco com base na volatilidade

Este EA foi criado para traders que buscam consistência, segurança e simplicidade.

Por que este sistema funciona

1. Sem Martingale. Sem Grid. Sem Ruído.

Apenas lógica limpa baseada no preço, respeitando a estrutura real do mercado.

2. Estável no XAUUSD por mais de uma década

O comportamento do ouro se repete —
o “viés diário + entradas em pullback” tem sido uma abordagem confiável ao longo de vários ciclos de mercado.

3. Ajuste automático de risco

O tamanho das posições e o stop-loss se adaptam à volatilidade atual,
proporcionando uma curva de capital mais suave e maior proteção do capital.

4. Lógica simples e repetível

O sistema evita indicadores complicados e utiliza estruturas de preço repetitivas
que historicamente funcionam muito bem no ouro.

5. Projetado para sobreviver em Prop Firms

Foco em baixo drawdown, crescimento lento e constante, e preservação contínua do capital.

🔒 Recursos de Segurança para Prop Firms

Proteção contra Drawdown

O EA abre duas entradas:

  • Entrada 1: risco aproximado de 2% (padrão)

  • Entrada 2: ordem limite com risco aproximado de 1% (padrão)

Mesmo que ambas atinjam o stop-loss no mesmo dia,
o drawdown total fica em torno de 3%, dentro das regras da maioria das prop firms.

Todos os valores podem ser ajustados nas configurações.

Sem Excesso de Operações

O EA espera apenas setups de pullback de alta qualidade.

Sem riscos explosivos durante a noite

As operações seguem estrutura de mercado, não volatilidade aleatória.

Realidade Importante

Se você quer um EA que:

❌ ganhe todos os dias
❌ nunca perca
❌ dobre o dinheiro rapidamente

Este EA não é para você.

Este é um sistema realista, sólido e de longo prazo.

Ele terá:

  • Semanas perdedoras

  • Algum mês perdedor (raro, mas possível)

Isso é totalmente normal.

Se você não suporta o comportamento real do mercado,
os EAs com martingale ou grid podem parecer atraentes…
mas quase sempre resultam em quebra total da conta.

Se você deseja um sistema forte, durável e consistente,
então este EA foi feito para você.

Configuração Recomendada

  • Ativo: XAUUSD

  • Timeframe: Funciona em qualquer período

  • Depósito mínimo:

    • Conta pessoal: $500

    • Prop Firm: $5.000

  • Nível de risco: Autoajustável

  • Tipos de conta: Prop firm & pessoal

  • Configuração: Plug & Play — Não precisa de arquivos .set

🔧 Parâmetros e Configurações do EA

🟦 1. Parâmetros de Gestão de Risco

LOT_1__Risk_percentage_acc

Percentual do saldo arriscado na primeira entrada (ordem de mercado).

LOT_2__Risk_percentage_per_acc

Percentual do saldo arriscado na segunda entrada (ordem limite),
aproveitando o pullback após a primeira ordem.

🟦 2. Configurações de Stop Loss

SL_1

Tamanho do stop-loss (em pontos/pips) da primeira entrada.

SL_2

Tamanho do stop-loss (em pontos/pips) da segunda entrada.

🟦 3. Configurações de Take Profit

TP_1

Nível de take-profit (em pontos/pips) para a primeira entrada.

TP_2

Nível de take-profit (em pontos/pips) para a segunda entrada.

🟦 4. Configurações da Ordem Limite no Pullback

PINDING_ORDER

Distância da primeira entrada para posicionar a ordem limite.

pips_away_from_open_price

Distância mínima que o preço deve se mover a partir do preço de abertura
antes de o trailing stop-loss ser ativado.
Serve para proteger lucro inicial e reduzir risco.

🟦 5. Filtros de Direção de Tendência

Baseados no timeframe diário (1D).

TREND_FILTER_1

Filtro principal para confirmar a direção do mercado.

TREND_FILTER_2

Filtro secundário que reforça a confirmação de tendência e reduz entradas falsas.

🟦 6. Filtros de Execução de Entrada

Definem quando o EA abre operações no timeframe de 1 hora (1H).

EXECUTE_1

Sinal baseado no cruzamento da SMA 5 acima da SMA 50 no gráfico de 1H.
Ativa a primeira entrada quando tendência + pullback estão alinhados.

EXECUTE_2

Segunda validação para a ordem limite usando o mesmo cruzamento SMA 5 vs SMA 50.
Garante que ambas as entradas sigam a direção do mercado.

📌 Nota Importante Sobre Backtesting

Para obter resultados realistas e precisos,
o backtesting deve ser feito com os dados mais recentes de 1 ano.

Este EA ajusta seu comportamento com base na estrutura atual do mercado
e no ambiente direcional mais recente, especialmente no XAUUSD.
O ouro muda seu perfil de volatilidade com frequência,
portanto dados históricos antigos não representam corretamente o movimento atual.


Mais do autor
BigMove Catcher Pro mq5
Samson Adekunle Okunola
Experts
BigMove Catcher PRO MQ5 Algorithm simple, poderoso, base and tendoncia, criado para capturar grandes movimentos and continuação no XAUUSD . Demovimento que pode fazer a conta crescer por semanas ou até meses. The most beautiful thing in the world: Mensal → Semanal → Diário para direção, the most beautiful time frame in the world 1H com uma Estrutura de Risco/Recompensa 1:8 . Pequenas perdas fazem parte do processo. Um grande movimento de continuação compensa tudo. Como a Lógica Funciona
BigMove Catcher
Samson Adekunle Okunola
Experts
BigMove Catcher PRO MQ4 é um algoritmo de tendência simples, porém extremamente poderoso, projetado para capturar os grandes movimentos de continuação no XAUUSD. Em vez de tentar ganhar todos os dias, este EA foca em capturar aquele grande movimento alinhado com os timeframes superiores — o tipo de movimento capaz de fazer uma conta crescer por semanas ou até meses. Ele utiliza uma abordagem clara de análise de múltiplos timeframes: Mensal → Semanal → Diário para definir a direção, e então esper
DailyGold Surge MT4
Samson Adekunle Okunola
Experts
DailyGold Surge MT4 é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado projetado exclusivamente para XAUUSD (Ouro) . Ele detecta a tendência mensal atual e abre posições alinhadas com precisão durante a janela diária de alta probabilidade das 01:00 às 02:00 (hora do servidor). Quando o ouro realiza uma reversão natural de curto prazo, o EA adiciona de forma inteligente uma segunda entrada na direção oposta — transformando os recuos temporários em oportunidades adicionais, tudo com uma rigorosa ges
DailyGold Surge EA
Samson Adekunle Okunola
Experts
DailyGold Surge EA – EA Profissional de Tendência Diária para XAUUSD Capture as grandes subidas diárias do ouro com lógica segura e inteligente PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO   Restam poucas cópias a   $399 ! Próximo preço:   $499   Preço final:   $1999 DailyGold Surge EA é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado projetado exclusivamente para XAUUSD (Ouro) . Ele detecta a tendência mensal atual e abre posições alinhadas com precisão durante a janela diária de alta probabilidade das 01:00 às 02:00
