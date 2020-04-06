PropFlow Gold EA é um algoritmo de trading limpo, baseado em regras, projetado especificamente para gestão de contas de empresas de fondeo (prop firms) e contas pessoais de longo prazo.

Ele não usa martingale, grid, médias perigosas ou estratégias sobreajustadas.

Em vez disso, segue uma estrutura direcional de múltiplos timeframes:

Identifica o viés diário (direção do timeframe maior)

Entra nas operações durante o pullback no gráfico de 1H

Abre uma segunda ordem limite para aproveitar pullbacks mais profundos

Ajusta automaticamente o risco com base na volatilidade

Este EA foi criado para traders que buscam consistência, segurança e simplicidade.

1. Sem Martingale. Sem Grid. Sem Ruído.

Apenas lógica limpa baseada no preço, respeitando a estrutura real do mercado.

2. Estável no XAUUSD por mais de uma década

O comportamento do ouro se repete —

o “viés diário + entradas em pullback” tem sido uma abordagem confiável ao longo de vários ciclos de mercado.

3. Ajuste automático de risco

O tamanho das posições e o stop-loss se adaptam à volatilidade atual,

proporcionando uma curva de capital mais suave e maior proteção do capital.

4. Lógica simples e repetível

O sistema evita indicadores complicados e utiliza estruturas de preço repetitivas

que historicamente funcionam muito bem no ouro.

5. Projetado para sobreviver em Prop Firms

Foco em baixo drawdown, crescimento lento e constante, e preservação contínua do capital.

✔ Proteção contra Drawdown

O EA abre duas entradas:

Entrada 1: risco aproximado de 2% (padrão)

Entrada 2: ordem limite com risco aproximado de 1% (padrão)

Mesmo que ambas atinjam o stop-loss no mesmo dia,

o drawdown total fica em torno de 3%, dentro das regras da maioria das prop firms.

Todos os valores podem ser ajustados nas configurações.

✔ Sem Excesso de Operações

O EA espera apenas setups de pullback de alta qualidade.

✔ Sem riscos explosivos durante a noite

As operações seguem estrutura de mercado, não volatilidade aleatória.

Se você quer um EA que:

❌ ganhe todos os dias

❌ nunca perca

❌ dobre o dinheiro rapidamente

Este EA não é para você.

Este é um sistema realista, sólido e de longo prazo.

Ele terá:

Semanas perdedoras

Algum mês perdedor (raro, mas possível)

Isso é totalmente normal.

Se você não suporta o comportamento real do mercado,

os EAs com martingale ou grid podem parecer atraentes…

mas quase sempre resultam em quebra total da conta.

Se você deseja um sistema forte, durável e consistente,

então este EA foi feito para você.

Ativo: XAUUSD

Timeframe: Funciona em qualquer período

Depósito mínimo: Conta pessoal: $500 Prop Firm: $5.000

Nível de risco: Autoajustável

Tipos de conta: Prop firm & pessoal

Configuração: Plug & Play — Não precisa de arquivos .set

🟦 1. Parâmetros de Gestão de Risco

LOT_1__Risk_percentage_acc

Percentual do saldo arriscado na primeira entrada (ordem de mercado).

LOT_2__Risk_percentage_per_acc

Percentual do saldo arriscado na segunda entrada (ordem limite),

aproveitando o pullback após a primeira ordem.

🟦 2. Configurações de Stop Loss

SL_1

Tamanho do stop-loss (em pontos/pips) da primeira entrada.

SL_2

Tamanho do stop-loss (em pontos/pips) da segunda entrada.

🟦 3. Configurações de Take Profit

TP_1

Nível de take-profit (em pontos/pips) para a primeira entrada.

TP_2

Nível de take-profit (em pontos/pips) para a segunda entrada.

🟦 4. Configurações da Ordem Limite no Pullback

PINDING_ORDER

Distância da primeira entrada para posicionar a ordem limite.

pips_away_from_open_price

Distância mínima que o preço deve se mover a partir do preço de abertura

antes de o trailing stop-loss ser ativado.

Serve para proteger lucro inicial e reduzir risco.

🟦 5. Filtros de Direção de Tendência

Baseados no timeframe diário (1D).

TREND_FILTER_1

Filtro principal para confirmar a direção do mercado.

TREND_FILTER_2

Filtro secundário que reforça a confirmação de tendência e reduz entradas falsas.

🟦 6. Filtros de Execução de Entrada

Definem quando o EA abre operações no timeframe de 1 hora (1H).

EXECUTE_1

Sinal baseado no cruzamento da SMA 5 acima da SMA 50 no gráfico de 1H.

Ativa a primeira entrada quando tendência + pullback estão alinhados.

EXECUTE_2

Segunda validação para a ordem limite usando o mesmo cruzamento SMA 5 vs SMA 50.

Garante que ambas as entradas sigam a direção do mercado.

Para obter resultados realistas e precisos,

o backtesting deve ser feito com os dados mais recentes de 1 ano.

Este EA ajusta seu comportamento com base na estrutura atual do mercado

e no ambiente direcional mais recente, especialmente no XAUUSD.

O ouro muda seu perfil de volatilidade com frequência,

portanto dados históricos antigos não representam corretamente o movimento atual.