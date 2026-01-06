Trend Zone Force

✅ O que faz

  • Identifica a tendência principal usando médias móveis  .
  • Desenha zonas dinâmicas de pullback baseadas em volatilidade.
  • Mostra o fluxo direcional do preço (força compradora ou vendedora).
  • Ajuda na leitura de contexto para operações mais precisas.

✅ Para quem é

  • Traders de day trade, scalping e swing trade.
  • Quem opera pullback em tendência.
  • Usuários de MT5 que buscam confirmação de fluxo.
  • Traders que já utilizam price action ou boleta operacional.
  • Quem prefere indicadores limpos e objetivos.

✅ Como usar

  1. Identifique a tendência:
    • Zona verde → viés comprador
    • Zona vermelha → viés vendedor
  2. Aguarde o preço retornar à zona de pullback.
  3. Execute a entrada no candle de confirmação.
  4. Use sempre gestão de risco adequada.

❌ O que NÃO faz

  • Não gera sinais automáticos de compra ou venda.
  • Não prevê o mercado.
  • Não substitui gerenciamento de risco.
  • Não utiliza volume real nem delta de negócios.
  • Não funciona bem em mercados laterais sem filtro adicional.

⚠️ Aviso de risco

Este indicador é uma ferramenta de apoio à decisão e não garante resultados.
Operações no mercado financeiro envolvem alto risco, podendo resultar em perdas financeiras.
Utilize sempre stop loss, gerenciamento de risco e teste o indicador em conta demo antes de operar com dinheiro real.

