Trend Zone Force
- Indicadores
- Joas Da Silva Veiga
- Versão: 2.6
- Atualizado: 6 janeiro 2026
- Ativações: 5
tendência, pullback, indicador de tendência, volatilidade, atr, média móvel, ema, momentum, oscilador, fluxo de ordens, delta, trade em tendência, scalping, day trade, swing trade, price action
✅ O que faz
- Identifica a tendência principal usando médias móveis .
- Desenha zonas dinâmicas de pullback baseadas em volatilidade.
- Mostra o fluxo direcional do preço (força compradora ou vendedora).
- Ajuda na leitura de contexto para operações mais precisas.
✅ Para quem é
- Traders de day trade, scalping e swing trade.
- Quem opera pullback em tendência.
- Usuários de MT5 que buscam confirmação de fluxo.
- Traders que já utilizam price action ou boleta operacional.
- Quem prefere indicadores limpos e objetivos.
✅ Como usar
- Identifique a tendência:
- Zona verde → viés comprador
- Zona vermelha → viés vendedor
- Aguarde o preço retornar à zona de pullback.
- Execute a entrada no candle de confirmação.
- Use sempre gestão de risco adequada.
❌ O que NÃO faz
- Não gera sinais automáticos de compra ou venda.
- Não prevê o mercado.
- Não substitui gerenciamento de risco.
- Não utiliza volume real nem delta de negócios.
- Não funciona bem em mercados laterais sem filtro adicional.
⚠️ Aviso de risco
Este indicador é uma ferramenta de apoio à decisão e não garante resultados.
Operações no mercado financeiro envolvem alto risco, podendo resultar em perdas financeiras.
Utilize sempre stop loss, gerenciamento de risco e teste o indicador em conta demo antes de operar com dinheiro real.
