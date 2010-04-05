HotKey Trade

HotKey Trade é um painel de execução rápida que permite operar com apenas um toque de tecla. Abre ordens de COMPRA (C), VENDA (V) ou fecha todas (X) instantaneamente, sem menus nem cliques. Além disso, você pode ajustar o lote com as setas ↑↓ e visualizar P&L, margem e tamanho do lote em tempo real. Ideal para scalpers, traders manuais e quem valoriza a velocidade.

Operacional com teclas, Visualização de P&L e margem, Controle dinâmico do lote, Compatível com qualquer símbolo e temporalidade

Tecla para COMPRAR (Por padrão: C)
Tecla para VENDER (Por padrão: V)
Tecla para FECHAR TUDO (Por padrão: X)
Tecla para SUBIR LOTE (Por padrão: Seta para cima)
Tecla para BAIXAR LOTE (Por padrão: Seta para baixo)
Tecla para MOSTRAR/OCULTAR LOTE (Por padrão: L)
