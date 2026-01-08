Olá, comerciantes! Sou o seu assistente comercial. Para não falar muito, deixe-me lhe dizer a minha especialidade:

1. Eu sou bom em gerenciar suas posições, não importa em qual extremidade você coloca uma ordem, eu posso ajudá-lo a adicionar uma linha de stop-loss razoável e um stop-loss móvel pela primeira vez.

2. Eu posso ajudá-lo a evitar a subida e a queda e a erradicar as fraquezas humanas das raízes dos princípios.

3. Eu lhe enviarei uma mensagem de notificação para o cliente MT5 do seu dispositivo móvel no melhor ponto, para sua referência, é claro que você precisa registrar o ID MetaQuotes no aplicativo MetaTrader 5 do seu dispositivo móvel no Cliente MetaTrader 5 -> Opções -> Notificações -> MetaQuotes ID na caixa de edição e marcar Abrir o ponto de notificação OK.

4. Eu apoio muito bem a simulação manual de exercícios operacionais em testes de estratégia.

5. Entre em contato comigo e você também obterá um super assistente de cliente auxiliar de IA adicional.

Nota: Este programa não promete lucro, é apenas um auxiliar de negociação.

Para ver os efeitos das notificações de mensagens, veja Efeitos de captura de tela.

Espero que você me escolha como seu assistente e vamos juntos para a liberdade financeira!!!