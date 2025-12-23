Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control
- Utilitários
- Joas Da Silva Veiga
- Versão: 1.4
- Atualizado: 25 dezembro 2025
JoOrderTrade Simple - Painel de Trading Manual Inteligente para MT5
IMPORTANTE : Para que a ferramenta funcione corretamente, é OBRIGATÓRIO ativar a opção "Algo Trading" nas configurações do MetaTrader 5. Sem esta ativação, o painel não funcionará.
O QUE FAZ O JOORDERTRADE?
O JoOrderTrade é um painel de trading manual profissional que transforma sua experiência de operação no MetaTrader 5. Desenvolvido para executar trades rapidamente e gerenciar posições com eficiência, ele elimina a complexidade das interfaces padrão do MT5.
Funcionalidades principais:
- Execução de ordens market com 1 clique (Compra/Venda)
- Sistema de ordens pendentes com preview gráfico
- Hotkeys configuráveis para todas as operações
- Gestão visual de Take Profit e Stop Loss
- Sistema OCO (One-Cancels-Other) integrado
- Estatísticas diárias em tempo real
- Gestão de risco automático (% por operação e limite diário)
- Interface em Inglês e Português
- Painel sempre visível na frente do gráfico
- Cálculo automático de lote baseado no risco
PARA QUEM É ESTA FERRAMENTA?
O JoOrderTrade Simple é ideal para:
Traders manuais que desejam agilidade na execução de ordens
Iniciantes que buscam uma interface simples e intuitiva
Scalpers que precisam de velocidade em operações rápidas
Swing traders que utilizam ordens pendentes frequentemente
Profissionais que valorizam funcionalidades avançadas com simplicidade
Se você cansa de abrir múltiplas janelas no MT5, clicar em vários lugares para executar um trade, ou se sente que perde oportunidades por lentidão na execução, esta ferramenta foi feita para você.
COMO USAR
INSTALAÇÃO (ETAPA CRÍTICA):
1. No MetaTrader 5, vá em: Menu principal → Ferramentas → Opções → Expert Advisors
2. Marque a opção "Permitir Algoritmic Trading" (OBRIGATÓRIO)
3. Clique em "OK" para salvar as configurações
4. Arraste o JoOrderTrade do Navegador para qualquer gráfico
5. Aceite as permissões solicitadas
USO BÁSICO:
Operações de Mercado:
- Botão COMPRAR/BUY: Abre posição de compra ao preço Ask atual
- Botão VENDER/SELL: Abre posição de venda ao preço Bid atual
- Teclas rápidas: B (Comprar), S (Vender)
Ordens Pendentes:
- Pressione SHIFT + Clique no gráfico = Ordem de compra pendente
- Pressione AltGr + Clique no gráfico = Ordem de venda pendente
- Uma linha colorida aparecerá - mova o mouse para ajustar o preço e clique para confirmar
Gestão de Posições:
- Botão FECHAR/CLOSE: Fecha todas as posições abertas
- Botão INVERTER/INVERT: Inverte a direção das posições atuais
- Botão ZERAR/ZERO: Fecha todas as posições
- Botão CANCELAR+ZERAR: Cancela ordens pendentes e fecha posições
- Teclas rápidas: X (Fechar tudo), I (Inverter), C (Cancelar pendentes)
Configuração de TP/SL:
1. Digite os valores em pontos nos campos Take Profit e Stop Loss
2. Use os botões T e S ao lado para ativar/desativar cada função
3. Ative "Use OCO" nas configurações para sistema One-Cancels-Other
Acompanhamento de Resultados:
- Resultado Aberto: Mostra lucro/prejuízo atual das posições em tempo real
- Resultado do Dia: Soma do resultado aberto + posições fechadas no dia
- Taxas do Dia: Comissões e swaps acumulados
O QUE ELE NÃO FAZ
É importante entender as limitações da ferramenta:
1. NÃO é um robô de trading automático - Não abre posições automaticamente, requer ação manual do trader
2. NÃO faz análise técnica ou gera sinais - É puramente uma ferramenta de execução
3. NÃO garante lucros - Os resultados dependem exclusivamente da estratégia do trader
4. NÃO opera sozinho em contas demo - Requer configuração e permissão manual
5. NÃO substitui educação financeira - É uma ferramenta para traders com conhecimento prévio
6. NÃO oferece recomendações de investimento - A decisão de compra/venda é sempre do trader
Esta é uma FERRAMENTA DE EXECUÇÃO que agiliza o processo de trading, mas não toma decisões por você.
AVISO DE RISCO
ATENÇÃO: TRADING ENVOLVE ALTO RISCO DE PERDA DE CAPITAL
Leia atentamente antes de usar:
1. Você pode perder todo o seu capital investido - Nunca invista dinheiro que você não pode perder completamente
2. Performance passada não garante resultados futuros - O mercado é imprevisível
3. Configure sempre o gerenciamento de risco :
- Use Stop Loss em TODAS as operações
- Defina risco máximo por operação (recomendado: 1-2% do capital)
- Configure limite de perda diária nas configurações
4. Teste primeiro em conta DEMO:
- Use a ferramenta por pelo menos 30 dias em conta demo
- Familiarize-se com todas as funcionalidades
- Só migre para conta real quando estiver seguro
5. Você é responsável por todas as operações:
- A ferramenta apenas executa suas ordens
- Monitoramento ativo das posições é sua responsabilidade
- Decisões de compra/venda são exclusivamente suas
6. Consulte um advisor financeiro se necessário, especialmente se é iniciante
IMPORTANTE : Para que a ferramenta funcione corretamente, é OBRIGATÓRIO ativar a opção "Permitir Algo Trading" nas configurações do MetaTrader 5. Sem esta ativação, o painel não funcionará.
O desenvolvedor não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras resultantes do uso desta ferramenta. Trading é uma atividade de alto risco e requer conhecimento, experiência e gestão emocional.
That panel is absolutely life-changing! Recommend!