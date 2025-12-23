Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control

: Para que a ferramenta funcione corretamente, é

OBRIGATÓRIO

ativar a opção "

Algo Trading

" nas configurações do MetaTrader 5. Sem esta ativação, o painel não funcionará.

O JoOrderTrade é um painel de trading manual profissional que transforma sua experiência de operação no MetaTrader 5. Desenvolvido para executar trades rapidamente e gerenciar posições com eficiência, ele elimina a complexidade das interfaces padrão do MT5.

:

- Execução de ordens market com 1 clique (Compra/Venda)

- Sistema de ordens pendentes com preview gráfico

- Hotkeys configuráveis para todas as operações

- Gestão visual de Take Profit e Stop Loss

- Sistema OCO (One-Cancels-Other) integrado

- Estatísticas diárias em tempo real

- Gestão de risco automático (% por operação e limite diário)

- Interface em Inglês e Português

- Painel sempre visível na frente do gráfico

- Cálculo automático de lote baseado no risco

O JoOrderTrade Simple é ideal para:

que desejam agilidade na execução de ordens

que buscam uma interface simples e intuitiva

que precisam de velocidade em operações rápidas

que utilizam ordens pendentes frequentemente

que valorizam funcionalidades avançadas com simplicidade

Se você cansa de abrir múltiplas janelas no MT5, clicar em vários lugares para executar um trade, ou se sente que perde oportunidades por lentidão na execução, esta ferramenta foi feita para você.

(

):

1. No MetaTrader 5, vá em: Menu principal → Ferramentas → Opções → Expert Advisors

2. Marque a opção "Permitir Algoritmic Trading" (OBRIGATÓRIO)

3. Clique em "OK" para salvar as configurações

4. Arraste o JoOrderTrade do Navegador para qualquer gráfico

5. Aceite as permissões solicitadas

:

:

- Botão COMPRAR/BUY: Abre posição de compra ao preço Ask atual

- Botão VENDER/SELL: Abre posição de venda ao preço Bid atual

- Teclas rápidas: B (Comprar), S (Vender)

:

- Pressione SHIFT + Clique no gráfico = Ordem de compra pendente

- Pressione AltGr + Clique no gráfico = Ordem de venda pendente

- Uma linha colorida aparecerá - mova o mouse para ajustar o preço e clique para confirmar

:

- Botão FECHAR/CLOSE: Fecha todas as posições abertas

- Botão INVERTER/INVERT: Inverte a direção das posições atuais

- Botão ZERAR/ZERO: Fecha todas as posições

- Botão CANCELAR+ZERAR: Cancela ordens pendentes e fecha posições

- Teclas rápidas: X (Fechar tudo), I (Inverter), C (Cancelar pendentes)

:

1. Digite os valores em pontos nos campos Take Profit e Stop Loss

2. Use os botões T e S ao lado para ativar/desativar cada função

3. Ative "Use OCO" nas configurações para sistema One-Cancels-Other

- Resultado Aberto: Mostra lucro/prejuízo atual das posições em tempo real

- Resultado do Dia: Soma do resultado aberto + posições fechadas no dia

- Taxas do Dia: Comissões e swaps acumulados

É importante entender as limitações da ferramenta:

1.

- Não abre posições automaticamente, requer ação manual do trader

2.

- É puramente uma ferramenta de execução

3.

- Os resultados dependem exclusivamente da estratégia do trader

4.

- Requer configuração e permissão manual

5.

- É uma ferramenta para traders com conhecimento prévio

6.

- A decisão de compra/venda é sempre do trader

Esta é uma FERRAMENTA DE EXECUÇÃO que agiliza o processo de trading, mas não toma decisões por você.

Aviso de Atualizações

Em breve estará disponível uma nova versão melhorada da boleta operacional, com novas funções e visual personalizável.

Fique de olho na minha loja: a versão JoOrderTrade Plus estará disponível em breve.

Leia atentamente antes de usar:

1.

- Nunca invista dinheiro que você não pode perder completamente

2.

- O mercado é imprevisível

3.

:

- Use Stop Loss em TODAS as operações

- Defina risco máximo por operação (recomendado: 1-2% do capital)

- Configure limite de perda diária nas configurações

4.

:

- Use a ferramenta por pelo menos 30 dias em conta demo

- Familiarize-se com todas as funcionalidades

- Só migre para conta real quando estiver seguro

5.

:

- A ferramenta apenas executa suas ordens

- Monitoramento ativo das posições é sua responsabilidade

- Decisões de compra/venda são exclusivamente suas

6.

se necessário, especialmente se é iniciante

O desenvolvedor não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras resultantes do uso desta ferramenta. Trading é uma atividade de alto risco e requer conhecimento, experiência e gestão emocional.

