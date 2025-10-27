Session Sweep Pro
- Experts
- Jose Antonio Valverde Galdeano
- Versão: 2.12
- Atualizado: 26 novembro 2025
- Ativações: 5
Oferta de Lançamento: Preço introdutório disponível por tempo limitado. Os primeiros compradores recebem acesso completo com um desconto especial antes que o preço normal seja aplicado.
Estratégia Institutional Session Sweep
Sem promessas exageradas, sem otimizações irreais, sem ilusões. Apenas uma estratégia comprovada, baseada na lógica real do mercado.
SessionSweep é um sistema de trading automatizado projetado para capturar reversões após varreduras de liquidez em sessões importantes do mercado. Baseia-se na observação de como grandes players manipulam os extremos das sessões antes de movimentos direcionalmente significativos.
Lógica Institucional: Opera como os market makers, explorando varreduras de liquidez nas principais sessões (Ásia, Londres, Nova York).
Confirmação EMA 12: Entrada precisa somente quando o preço confirma o reverso cruzando a média móvel.
Gestão de Risco Profissional: Stop Loss sempre no extremo da varredura, com cálculo automático do tamanho do lote baseado no seu percentual de risco.
Múltiplos Take Profits: TP1 para garantir lucro parcial (70%) e TP2 para maximizar o potencial da operação.
Filtros Avançados: Timeout de 90 minutos e cancelamento inteligente de ordens pendentes.
3 Sessões Principais:
-
Ásia (01:00–08:00): Primeira liquidez do dia
-
Londres (08:00–14:30): Maior volume no Forex
-
Nova York (15:00–21:00): Máxima volatilidade
Recomendações
Par principal: EURUSD (também funciona em XAUUSD e outros pares forex)
Timeframe: M5
Depósito mínimo: $500
Tipo de conta: Hedging ou Netting
Risco recomendado: 1% por operação
Corretora: ECN com spreads baixos (<1.5 pips no EURUSD)
Configuração de trading real: Hit false for real strategy = FALSE <--- IMPORTANTE
Por favor, entre em contato comigo após adquirir o EA.
SessionSweep NÃO é um sistema de alta frequência nem um sistema que “sempre ganha”. Priorizamos qualidade e não quantidade. Haverá dias sem operações, aguardando a configuração perfeita.
O desempenho passado não garante resultados futuros. Esta estratégia exige paciência e compreensão de que varreduras de liquidez são eventos seletivos, não ocorrências diárias.
Não arrisque dinheiro que você não pode perder. Não espere resultados imediatos. Paciência é o preço de entrada para operar como as instituições.
SessionSweep — Negocie as varreduras, não seja varrido por elas
tiene un panel que muestra los proximos pasos del robot, si ha habido sweep, los pips etc, se ve muy profesionaln realmente merecela pena, he compraod mas robots y sin duda es de la mejor calidad que he visot hasta ahora