Session Sweep Pro

Estratégia Institutional Session Sweep

Sem promessas exageradas, sem otimizações irreais, sem ilusões. Apenas uma estratégia comprovada, baseada na lógica real do mercado.

SessionSweep é um sistema de trading automatizado projetado para capturar reversões após varreduras de liquidez em sessões importantes do mercado. Baseia-se na observação de como grandes players manipulam os extremos das sessões antes de movimentos direcionalmente significativos.

Lógica Institucional: Opera como os market makers, explorando varreduras de liquidez nas principais sessões (Ásia, Londres, Nova York).

Confirmação EMA 12: Entrada precisa somente quando o preço confirma o reverso cruzando a média móvel.

Gestão de Risco Profissional: Stop Loss sempre no extremo da varredura, com cálculo automático do tamanho do lote baseado no seu percentual de risco.

Múltiplos Take Profits: TP1 para garantir lucro parcial (70%) e TP2 para maximizar o potencial da operação.

Filtros Avançados: Timeout de 90 minutos e cancelamento inteligente de ordens pendentes.

3 Sessões Principais:

Ásia (01:00–08:00): Primeira liquidez do dia

Londres (08:00–14:30): Maior volume no Forex

Nova York (15:00–21:00): Máxima volatilidade

Recomendações

Par principal: EURUSD (também funciona em XAUUSD e outros pares forex)

Timeframe: M5

Depósito mínimo: $500

Tipo de conta: Hedging ou Netting

Risco recomendado: 1% por operação

Corretora: ECN com spreads baixos (<1.5 pips no EURUSD)

Configuração de trading real: Hit false for real strategy = FALSE <--- IMPORTANTE

SessionSweep NÃO é um sistema de alta frequência nem um sistema que “sempre ganha”. Priorizamos qualidade e não quantidade. Haverá dias sem operações, aguardando a configuração perfeita.

O desempenho passado não garante resultados futuros. Esta estratégia exige paciência e compreensão de que varreduras de liquidez são eventos seletivos, não ocorrências diárias.

Não arrisque dinheiro que você não pode perder. Não espere resultados imediatos. Paciência é o preço de entrada para operar como as instituições.

SessionSweep — Negocie as varreduras, não seja varrido por elas