Session Sweep Pro

Oferta de Lançamento: Preço introdutório disponível por tempo limitado. Os primeiros compradores recebem acesso completo com um desconto especial antes que o preço normal seja aplicado.

Estratégia Institutional Session Sweep

Sem promessas exageradas, sem otimizações irreais, sem ilusões. Apenas uma estratégia comprovada, baseada na lógica real do mercado.

SessionSweep é um sistema de trading automatizado projetado para capturar reversões após varreduras de liquidez em sessões importantes do mercado. Baseia-se na observação de como grandes players manipulam os extremos das sessões antes de movimentos direcionalmente significativos.

Lógica Institucional: Opera como os market makers, explorando varreduras de liquidez nas principais sessões (Ásia, Londres, Nova York).
Confirmação EMA 12: Entrada precisa somente quando o preço confirma o reverso cruzando a média móvel.
Gestão de Risco Profissional: Stop Loss sempre no extremo da varredura, com cálculo automático do tamanho do lote baseado no seu percentual de risco.
Múltiplos Take Profits: TP1 para garantir lucro parcial (70%) e TP2 para maximizar o potencial da operação.
Filtros Avançados: Timeout de 90 minutos e cancelamento inteligente de ordens pendentes.

3 Sessões Principais:

  • Ásia (01:00–08:00): Primeira liquidez do dia

  • Londres (08:00–14:30): Maior volume no Forex

  • Nova York (15:00–21:00): Máxima volatilidade

Recomendações
Par principal: EURUSD (também funciona em XAUUSD e outros pares forex)
Timeframe: M5
Depósito mínimo: $500
Tipo de conta: Hedging ou Netting
Risco recomendado: 1% por operação
Corretora: ECN com spreads baixos (<1.5 pips no EURUSD)

Configuração de trading real: Hit false for real strategy = FALSE <--- IMPORTANTE

Por favor, entre em contato comigo após adquirir o EA.

SessionSweep NÃO é um sistema de alta frequência nem um sistema que “sempre ganha”. Priorizamos qualidade e não quantidade. Haverá dias sem operações, aguardando a configuração perfeita.

O desempenho passado não garante resultados futuros. Esta estratégia exige paciência e compreensão de que varreduras de liquidez são eventos seletivos, não ocorrências diárias.

Não arrisque dinheiro que você não pode perder. Não espere resultados imediatos. Paciência é o preço de entrada para operar como as instituições.

SessionSweep — Negocie as varreduras, não seja varrido por elas


Comentários 1
rubense
54
rubense 2025.11.07 10:14 
 

tiene un panel que muestra los proximos pasos del robot, si ha habido sweep, los pips etc, se ve muy profesionaln realmente merecela pena, he compraod mas robots y sin duda es de la mejor calidad que he visot hasta ahora

rubense
54
rubense 2025.11.07 10:14 
 

tiene un panel que muestra los proximos pasos del robot, si ha habido sweep, los pips etc, se ve muy profesionaln realmente merecela pena, he compraod mas robots y sin duda es de la mejor calidad que he visot hasta ahora

Jose Antonio Valverde Galdeano
443
Resposta do desenvolvedor Jose Antonio Valverde Galdeano 2025.11.08 10:02
Muchas gracias por tu reseña! Nos complace que le guste nuestro EA. Le recordamos que si tiene cualquier duda estamos disponibles las 24h.
