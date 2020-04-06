🏆 MultiStrategy GOLD - Умный советник для торговли золотом

✨ ПРЕИМУЩЕСТВА

🎯 4 стратегии в одном

Вместо одной уязвимой стратегии — четыре независимых подхода, работающих одновременно:

Свинг-стратегия — ловит развороты рынка

Фрактальная стратегия — точные входы по уровням

Трендовая стратегия — следует за трендом

Пробойная стратегия — захватывает импульсные движения

🛡️ Защита капитала

Автоматический расчет лота — никогда не рисковать больше установленного процента

Стоп-лосс в каждой сделке — защита от неожиданных движений

Трейлинг-стоп — фиксирует прибыль при движении в вашу пользу

Защита от просадки — останавливает торговлю при достижении лимита

📊 Интеллектуальная фильтрация

ADX-фильтр — торгует только в сильных трендах

Фильтр по спреду — избегает высоких комиссий

Временные фильтры — обходит периоды высокой волатильности

Новостной фильтр — защищает от резких движений на новостях

⚡ Автоматизация

Работает 24/7 — не нужно сидеть у монитора

Самостоятельно выставляет ордера

Автоматически корректирует стоп-лоссы

Ведет статистику в реальном времени

🔧 ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Анализ рынка

Советник каждую секунду анализирует рынок золота (XAUUSD) по четырем независимым стратегиям одновременно.

2. Генерация сигналов

Каждая стратегия ищет свои паттерны:

Стратегия 1 : Находит уровни поддержки/сопротивления

Стратегия 2 : Определяет фрактальные развороты с подтверждением RSI

Стратегия 3 : Следит за трендом и ждет откатов

Стратегия 4: Ищет пробои динамического канала

3. Фильтрация сигналов

Перед открытием сделки сигнал проходит 7 проверок:

Проверка спреда (не слишком ли высокий?) Проверка ADX (есть ли тренд?) Проверка времени (не период ли новостей?) Проверка лимитов (не превышен ли дневной лимит?) Проверка просадки (не достигнут ли максимальный уровень?) Проверка капитала (достаточно ли средств?) Проверка риска (соответствует ли позиция настройкам?)

4. Открытие позиции

Если все проверки пройдены:

Автоматически рассчитывается размер позиции

Выставляются стоп-лосс и тейк-профит

Открывается отложенный ордер

Сделка сопровождается магическим номером (для идентификации стратегии)

5. Управление сделкой

После открытия позиции:

Ведется мониторинг цены

При достижении определенной прибыли стоп-лосс переносится в безубыток

При дальнейшем движении активируется трейлинг-стоп

При срабатывании тейк-профита или стоп-лосса позиция закрывается

6. Статистика и отчетность

Советник отображает на графике:

Количество сделок за день

Прибыль/убыток

Текущую просадку

Статус каждой стратегии

Расписание работы

⚙️ КЛЮЧЕВЫЕ НАСТРОЙКИ

📈 Настройки для золота (XAUUSD)

Минимальный лот — минимальный объем сделки (0.01)

Максимальный лот — максимальный объем сделки (1.00)

Лимит спреда — максимальный спред для торговли (250 пунктов)

Множитель волатильности — адаптация под золото (1.8)

🎮 Управление рисками

text Тип управления капиталом: • Риск процент — процент от счета на сделку • Фиксированный лот — постоянный объем • Процент от депозита — процент от баланса Максимальный риск на сделку — до 5% Максимальная просадка — до 25%

⏰ Временные фильтры

Начало торговли — час начала работы (GMT)

Окончание торговли — час окончания работы (GMT)

Период новостей — время, когда торговля приостанавливается

Дневной лимит ордеров — максимальное число сделок в день (15)

🛡️ Защитные механизмы

ATR для стоп-лосса — адаптивный размер стопа (2.2 x ATR)

Соотношение TP/SL — отношение тейк-профита к стоп-лоссу (1.8)

Безубыток — автоматический перенос стопа при достижении прибыли

Трейлинг-стоп — плавающий стоп-лосс для защиты прибыли

📊 ЧТО ВИДИТ ТРЕЙДЕР

На графике отображается информационная панель:

================================ MultiStrategy GOLD v5.03 ================================ Дневные ордера: 3/15 Прибыль сегодня: $127.50 Винрейт: 67.5% Спред: 18.5 пунктов Макс. просадка: 8.2% ================================ Стратегия 1: ГОТОВА Стратегия 2: АКТИВНА Стратегия 3: ГОТОВА Стратегия 4: АКТИВНА ================================

🎯 ДЛЯ КОГО ЭТОТ СОВЕТНИК?

✅ Для новичков — полная автоматизация, не нужно знать технический анализ

✅ Для опытных трейдеров — гибкие настройки под любой стиль торговли

✅ Для инвесторов — долгосрочное управление капиталом

✅ Для занятых людей — работает самостоятельно 24/7

💡 ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Скопируйте файл в папку Experts Перезапустите терминал Перетащите советник на график XAUUSD Настройте параметры под ваш депозит Включите торговлю

MultiStrategy GOLD — это профессиональный инструмент для автоматической торговли золотом, который сочетает в себе надежность, безопасность и высокую эффективность. Советник делает всю сложную работу за вас, позволяя сосредоточиться на стратегических решениях.

Первоначальный депозит - 1000 USD

Предупреждение: с этим советником вы не разбогатеете завтра. Прошлые результаты не гарантируют будущих. (Советник также может нести убытки.)

Следует быть осторожным и использовать низкий уровень риска. Настройте параметры в соответствии со своими потребностями и результатами тестирования (демо-версия и тестер).

Помните, что возврат средств после скачивания советника невозможен.