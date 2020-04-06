AI MACD PRO — A Evolução de um Clássico. Pertence à série EA AI PRO, o que significa que o código é 100% projetado e escrito por Inteligência Artificial, e está equipado com 24 funções diferentes de gestão de posições de nível institucional. O consultor (robô) funciona com base nos sinais do indicador MACD.

No amplo arsenal do robô: Filtro de Notícias Inteligente, quatro opções de SL (Stop Loss), três opções de Trailing SL incluindo o avançado Trailing por High/Low, sistema de Fechamento Parcial também com três variantes diferentes, incluindo uma variante única baseada em (quantidade do multiplicador de volume), bem como duas variantes de Multiplicador de Volume com configurações flexíveis para o crescimento agressivo do depósito. Uma tecnologia única de confirmação do sinal principal para abertura de posição como Price Action (Rompimento) filtra o ruído do mercado, abrindo negociações apenas durante o movimento real do preço; também estão disponíveis três opções de Take Profit, incluindo o Trailing Profit. O consultor funciona em qualquer timeframe e ativo de negociação no MT5, com qualquer tipo de conta, qualquer Corretora e Empresas de Prop Trading (Prop Firms). O código de máquina impecável elimina erros humanos e emoções. Esta é a escolha dos profissionais que precisam da máxima confiabilidade e flexibilidade de configurações. Confie a negociação à pura razão digital.

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO (AI MACD PRO v1.00)

1 ===== ESTRATÉGIA (STRATEGY) =====

Esta seção configura a lógica de entrada no mercado.

Descrição da lógica de geração de sinais no seu consultor:

O consultor utiliza o indicador MACD (configurações padrão: 12, 26, 9) e possui dois modos de geração de sinais (selecionado na configuração Signal_Logic_Mode):

Modo Clássico (Cruzamento da linha de sinal): Compra (BUY): A linha principal do MACD (histograma) cruza a sua linha de Sinal vermelha de baixo para cima. Venda (SELL): A linha principal do MACD cruza a linha de Sinal de cima para baixo. Modo de Cruzamento da Linha Zero (Zero Line): Compra (BUY): O histograma MACD cruza a marca zero de baixo para cima (transição da zona negativa para a positiva). Venda (SELL): O histograma MACD cruza a marca zero de cima para baixo (transição da zona positiva para a negativa). Condição adicional de confirmação do sinal (Price Action): Se a configuração UseCandleConfirmation (Confirmação por vela) estiver ativada: O consultor não entra imediatamente com o sinal. Ele espera que o preço rompa a máxima (High) da vela de sinal para compra ou a mínima (Low) para venda. Se o rompimento não ocorrer dentro de MaxBarsToWait velas, o sinal é cancelado. Se UseCandleConfirmation = false, a entrada ocorre imediatamente na abertura da nova vela após o sinal.

2 ===== PAINEL DE INFORMAÇÕES (DASHBOARD) =====

Configurações do painel de informações visuais exibido no gráfico.

Mostra o spread atual, os resultados de negociação por Dia/Semana/Mês/Ano, bem como o lucro flutuante atual e a relação de negociações vencedoras/perdedoras.

Dica: Ao otimizar no Testador de Estratégias, o painel funciona em modo visual, mas para a máxima velocidade de otimização matemática, ele pode ser desativado (ShowDashboard = false).

3 ===== REVERSÃO DE SINAL (REVERSE SIGNAL) =====

Inverte a lógica do indicador.

Se ativado (true), então, diante de um sinal do Estocástico para Compra (sobrevenda), o consultor abrirá uma negociação de Venda. Útil em mercados com fortes tendências onde os osciladores frequentemente dão falsos sinais de reversão.

4 ===== PROTEÇÃO DE NOTÍCIAS (NEWS PROTECTION) =====

Filtro de notícias integrado.

O consultor pausa automaticamente a negociação durante um número específico de minutos antes e depois da divulgação de notícias econômicas importantes (para as moedas do par ou apenas USD).

Importante: Funciona apenas em tempo real (Live). Os dados de notícias não estão disponíveis no Testador de Estratégias.

5 ===== LIMITES DE LUCRO/PERDA (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Proteção global do depósito.

Permite definir uma meta de lucro ou um limite de perdas (em % do saldo ou em pontos) para todas as posições abertas no total. Ao atingir o limite, todas as negociações são fechadas e o consultor interrompe o seu funcionamento.

6 ===== TEMPORIZADOR DE OPERAÇÃO (OPERATION TIMER) =====

Filtro de tempo intradiário.

Define horários rígidos de funcionamento do consultor (por exemplo, negociar apenas das 08:00 às 20:00). Fora deste horário, novas negociações não são abertas.

7 ===== STOP LOSS =====

Gestão de riscos para cada negociação.

SL_PERCENT: Stop Loss em % do preço de abertura.

SL_POINTS: Stop Loss fixo em pontos.

SL_ATR: Stop Loss dinâmico com base na volatilidade do mercado (ATR).

SL_HI_LO: Stop Loss inteligente que é colocado atrás do High ou Low da vela fechada anterior.

Níveis de stop da corretora – as distâncias para SL e TP são verificadas com os requisitos mínimos da corretora e conferidas automaticamente.

8 ===== TAKE PROFIT =====

Configurações de realização de lucros.

Pode ser definido em pontos, porcentagens ou como uma relação Risco:Retorno (RRR). Por exemplo, se RRR=2.0, o Take Profit será 2 vezes maior que o Stop Loss.

9 ===== TRAILING STOP =====

Uma ferramenta poderosa para proteger o lucro obtido movendo automaticamente o nível de Stop Loss seguindo o movimento do preço.

Parâmetro UseTrailing: Interruptor principal (true/false).

Parâmetro Trail_Mode (Modo de trailing): Seleção do algoritmo de movimento do stop.

Modos disponíveis:

TRAIL_STANDARD (Padrão): Trailing clássico em pontos. Funciona com dois parâmetros:

Trail_Start: Distância de lucro (em pontos) na qual o trailing é ativado.

Trail_Step: Passo de movimento. O consultor moverá o Stop Loss cada vez que o preço avançar a quantidade de pontos especificada na direção lucrativa. Exemplo: Start=50, Step=10. Assim que o lucro for de 50 pontos, o stop moverá para o ponto de equilíbrio (breakeven). Se o preço avançar mais 10 pontos, o stop moverá atrás dele.

TRAIL_ATR (Por volatilidade): Modo adaptativo que se ajusta à atividade atual do mercado. A distância do trailing é calculada segundo o indicador ATR (Average True Range).

Se a volatilidade for alta — o stop mantém-se mais longe para evitar ser atingido por "ruído" aleatório.

Se a volatilidade for baixa — o stop ajusta-se mais perto. Parâmetros de configuração: Trail_ATR_Period (período do indicador ATR) e Trail_ATR_Mult (multiplicador do valor ATR).

TRAIL_HI_LO (Por velas): Modo profissional para negociação de tendências ("Trailing por sombras"). O consultor move o Stop Loss estritamente pelos extremos das velas fechadas:

Para compras (Buy): O stop é colocado abaixo do Low (mínima) da vela anterior.

Para vendas (Sell): O stop é colocado acima do High (máxima) da vela anterior. Este modo permite manter a posição o maior tempo possível enquanto a tendência mantiver a sua estrutura (mínimas crescentes ou máximas decrescentes), e sair imediatamente ao quebrar a tendência.

10 ===== TRAILING PROFIT =====

(Nova função única)

Sistema inteligente de recuperação de perdas através de metas de lucro.

Lógica: Se ativado (UseTrailingProfit = true), o consultor memoriza a porcentagem de prejuízo das negociações fechadas no negativo.

Ao abrir uma NOVA negociação, o consultor aumenta automaticamente o seu Take Profit padrão nesta porcentagem de prejuízo acumulado.

Objetivo: Recuperar as perdas passadas e fechar toda a série com lucro líquido em uma única negociação bem-sucedida.

Reset: A porcentagem acumulada é reiniciada para 0% em dois casos:

Quando qualquer negociação é fechada com lucro líquido (totalmente).

Quando o consultor é desligado e ligado novamente através do botão no gráfico.

11 ===== FECHAMENTO PARCIAL (PARTIAL CLOSE) =====

(Configuração detalhada de descarga)

Fixação de parte do lucro ("Cofre").

UsePartialClose: Interruptor principal da função.

Partial_Mode (Variante de divisão):

MANUAL (Clássico): O consultor fecha parte da posição quando o preço percorre uma distância fixa (PartialStart) em pontos. Se for definido um passo (Partial_Close_Step > 0), continuará fechando partes a cada N pontos.

EQUAL PARTS (Partes iguais): O consultor calcula os níveis por si mesmo. Ele pega a distância do Preço de Abertura até o Take Profit final e a divide em segmentos iguais. A quantidade de segmentos é definida em Partial_Parts_Count (por exemplo, 10 partes). O volume também é dividido igualmente.

Unload Lines (Visualização):

O consultor desenha linhas horizontais no gráfico que mostram onde exatamente a posição será descarregada.

Função inteligente: Assim que o preço chega à linha e uma parte é fechada, esta linha é removida instantaneamente do gráfico para que veja apenas os objetivos ativos restantes.

(Por quantidade de passos de volume) Como funciona: Este modo incomum e não padrão cria automaticamente, sem a sua configuração e apenas ao selecionar esta opção, uma "malha inteligente" de descarga de posição, que depende diretamente de quanto o Martingale (Modo 23) aumentou o volume da negociação atual; em resumo, quanto mais o volume da posição for aumentado, mais partes de descarga esta posição terá. O consultor divide automaticamente a distância do Preço de Abertura até o Take Profit em partes iguais. Condição principal: O modo funciona apenas com o Martingale ativado (UseMartingale = true).

12 ===== BREAKEVEN (Ponto de Equilíbrio) =====

Movimentação do Stop Loss para o preço de abertura.

É ativado quando o preço percorre um número determinado de pontos (BE_Start). Fornece proteção contra perdas em caso de reversão do preço.

13 ===== TIPO DE ORDEM (ORDER TYPE) =====

Escolha do método de entrada. Recomenda-se ENTRY_MARKET_ONLY para execução instantânea.

14 ===== CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS (MAIN SETTINGS) =====

Parâmetros básicos: Número mágico (para que o consultor distinga as suas negociações), Filtro de spread (MaxSpread) e Deslizamento (Slippage).

15 ===== GESTÃO DE RISCOS (RISK MANAGEMENT) =====

Cálculo do volume inicial da posição (quando não há série de perdas).

FixedLot: Negociação com lote constante.

UseAutoLot: Cálculo automático do lote como % do saldo.

16 ===== HORAS DE NEGOCIAÇÃO (TRADING HOURS) =====

Filtro de tempo adicional (Hora de início e Hora de fim), se desejar negociar apenas em sessões específicas (por exemplo, Londres e Nova Iorque).

17 ===== DIREÇÃO DA NEGOCIAÇÃO (TRADE DIRECTION) =====

Permite permitir ao consultor negociar apenas em uma direção (Apenas Buy ou Apenas Sell) ou em ambas (Both).

18 ===== MARCADOR DE LINHA (LINE MARKER) =====

Visualização dos níveis de abertura e Take Profits no gráfico com linhas coloridas.

Lógica de limpeza: se a linha for removida, a ordem vinculada também é removida; se a ordem for executada, a linha correspondente é apagada.

19 ===== HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÃO (TRADE MARKERS) =====

Histórico no gráfico. Desenha setas ou marcas onde foram realizadas negociações passadas e rotula o seu resultado (lucro/prejuízo).

20 ===== SINAIS SONOROS (SOUND SIGNALS) =====

Alertas sonoros ao ligar/desligar o consultor através do botão ou ao realizar operações.

21 ===== DIAS DE NEGOCIAÇÃO (TRADING DAYS) =====

Filtro por dias da semana.

22 ===== MULTIPLICADOR DE VOLUME (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Seção muito importante)

Sistema de aumento de lote após perdas (Martingale) para uma rápida recuperação de perdas.

Funciona apenas se o interruptor UseMartingale = true.

Como funciona (Lógica):

Se uma negociação for fechada por Stop Loss (prejuízo), o consultor aumenta o volume da próxima negociação. Se a próxima também for prejuízo, o volume cresce novamente. Assim que qualquer negociação for fechada com lucro (Take Profit), o volume é reiniciado imediatamente para o inicial (da seção 16).

Condição de reset: O ciclo também é reiniciado se desligar e voltar a ligar o consultor através do botão no gráfico.

Na configuração MartingaleMode seleciona a matemática do aumento:

Opção 1: MULTIPLY (Multiplicação)

O lote da negociação perdedora anterior é multiplicado pelo número MartingaleValue.

Exemplo: Lote inicial 0.1, Valor 2.0.

Negociação 1 (0.1 lote) -> Prejuízo.

Negociação 2 abre com volume: 0.2 (0.1 * 2). -> Prejuízo.

Negociação 3 abre com volume: 0.4 (0.2 * 2).

Opção 2: ADD (Soma)

Ao lote da negociação perdedora anterior simplesmente adiciona-se o número MartingaleValue (modo mais suave).

Exemplo: Lote inicial 0.1, Valor 0.1.

Negociação 1 (0.1 lote) -> Prejuízo.

Negociação 2 abre com volume: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Limite de passos):

Configuração de segurança. Determina quantas vezes seguidas é permitido ao consultor aumentar o volume.

Se for 0: Aumento infinito (martingale clássico).

Se for 5: O volume cresce nas primeiras 5 perdas. A partir da 6ª perda consecutiva, o volume para de crescer e fixa-se no nível do 5º passo até que a série termine em lucro.

Verificação de margem: antes de colocar uma ordem, o consultor verifica automaticamente se há margem livre suficiente; se não, a negociação é ignorada.

23 ===== PIRAMIDAGEM (PYRAMIDING) =====

(Tática avançada de lucros)

Forma de aumentar agressivamente os lucros.

Se a posição entrar no positivo, o consultor pode abrir ordens adicionais na mesma direção.

MaxPositions: Quantidade máxima de ordens abertas simultaneamente em uma direção.

PyramidStep: Passo (em pontos) após o qual se abre uma nova ordem.

PyramidLotMult: Multiplicador de lote para ordens adicionais. Por exemplo, se for 1.0 — o volume é o mesmo; se for 2.0 — o volume adicional duplica.

IMPORTANTE CONSIDERAR PARA AS CONFIGURAÇÕES:

Se a corretora tiver 5 dígitos (1.12345), então 1 ponto = 0.00001.

Se a corretora tiver 3 dígitos (100.123 — pares com iene), então 1 ponto = 0.001.

Nuance importante: O consultor percebe as configurações (Stop Loss, Take Profit, Trailing) em pontos (Points), não em "pips antigos".

Em uma conta de 5 dígitos, um valor de 50 nas configurações será igual a 5 pontos "antigos" (50 pips).

Em uma conta de 4 dígitos, um valor de 50 será igual a 50 pontos "antigos".

Você precisa considerar isso ao inserir as configurações.

Este consultor funciona com diferentes tipos de contas?

Sim, é universal, mas com uma ressalva sobre Netting.

Aqui está um detalhamento por tipos:

Hedging: Sim, suporte total.

O código do consultor (especialmente as funções de Piramidagem UsePyramiding e limite de quantidade de posições MaxPositions) foi projetado originalmente para hedging, onde se pode abrir várias negociações em um mesmo instrumento simultaneamente.

Netting: Funciona, mas a estratégia mudará.

No código há uma verificação: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). O consultor entenderá que está em netting.

Limitação: Em uma conta netting, você fisicamente não pode ter 3 posições diferentes (como configurado em MaxPositions = 3). Ao tentar comprar mais (piramidagem), o consultor simplesmente fará preço médio (adicionará volume) a uma única posição. O modo "Fechamento Parcial" também funcionará com esta posição total.

Raw, Zero, ECN (Contas com comissão): Sim, funciona corretamente.

Estas contas distinguem-se porque o spread é estreito, mas é cobrada uma comissão por lote.

Nas funções de cálculo de lucros (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState), o consultor utiliza a fórmula: DealProfit + DealSwap + DealCommission.

Isso significa que ele vê e considera a comissão ao calcular os prejuízos para o martingale ou o trailing profit. Ele não considerará erroneamente uma negociação como lucrativa se o lucro for pequeno e a comissão for grande.

Cent, Micro, Standard, Premium: Sim, funciona.

O consultor lê o lote mínimo e o passo de lote das configurações do instrumento (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

Se for uma conta centavos com lote 0.1 ou 0.01 — o consultor ajustará automaticamente e arredondará o volume corretamente graças à função ValidateVolume.

Conclusão: O consultor está tecnicamente pronto para trabalhar em qualquer tipo de conta fornecido pela plataforma MetaTrader.