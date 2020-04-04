Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots

O Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots emite alertas sonoros quando o preço ultrapassa a banda superior ou inferior das Bollinger Bands. Sons distintos são gerados para rompimentos acima da banda superior ou abaixo da banda inferior, auxiliando na identificação de condições potencialmente sobrecompradas ou sobrevendidas.

Esta versão sem plotagem opera sem desenhar qualquer elemento visual no gráfico. Os parâmetros personalizáveis incluem período das bandas, desvio e intervalos ajustáveis entre alertas. A abordagem puramente sonora é ideal para traders que desejam monitorar rompimentos das Bollinger Bands mantendo seus gráficos completamente limpos.

Produtos recomendados
Volumized Order Blocks
Rizwan Akram
5 (1)
Indicadores
VOLUMIZED ORDER BLOCKS [Riz] - MT5 Indicator             Smart Money Order Block Detection with Volume Analysis Volumized Order Blocks is an advanced Smart Money Concepts (SMC) indicator that automatically detects institutional order blocks with integrated volume analysis. It identifies high-probability supply and demand zones where banks and institutions
FREE
Bar Number
Francisco Gomes Da Silva
5 (6)
Indicadores
Contador de velas Este indicador conta as velas e exibe os números delas com base em um período de tempo mais longo Com este contador de candles, você pode saber quantos candlesticks há desde o ultimo ciclo de tempo maior Barras dentro de um timeframe maior Você pode escolher o período diário como " Bigger Timeframe " e executá-lo em qualquer gráfico que tenha o menor período de tempo. que o contador contará as barras de acordo com o gráfico diário . Se você passar o timeframe " H1 " como parâme
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
Standardize
Manuel Gonzales
5 (1)
Indicadores
The "Standardize" indicator   is a technical analysis tool designed to   standardize and smooth price or volume data to highlight significant patterns and reduce market noise, making it easier to interpret and analyze. Description & Functionality: Standardization : The indicator standardizes price or volume values by subtracting the mean and dividing by the standard deviation. This converts the data into a distribution with zero mean and standard deviation of one, allowing different data sets t
FREE
Bidu Position Count
Victor Borring Vieira
Indicadores
Indicador que cria um painel para acompanhamento to total de posições abertas no ativo do gráfivo. São apresentados os dados: Ativo do gráfico Total de posições de venda em aberto Quantidade do volume de posições de venda em aberto Total de posições de compra em aberto Quantidade do volume de posições de compra em aberto. Painel simples mas eficiente para o equilíbrio das ordens
FREE
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (5)
Indicadores
Se você estiver negociando com médias móveis, este indicador será seu melhor ajudante. Aqui está o que ele sabe fazer: mostra sinais quando duas médias móveis se cruzam (por exemplo, uma média móvel rápida quebra uma lenta de baixo para cima-um aumento é possível). Alerta de todas as maneiras: apita no terminal, envia uma notificação para o telefone e uma carta para o correio — agora você definitivamente não perderá o negócio. Flexível: você pode escolher exatamente como calcular a média móvel (
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indicadores
O Pivot Point Fibo RSJ é um indicador que traça as linhas de suporte e resistência do dia usando as proporções   de Fibonacci. Este indicador espetacular cria até 7 níveis de suporte e resistência por meio do Pivot Point usando proporções de Fibonacci. É fantástico como os preços respeitam cada nível deste suporte e resistência, onde é possível perceber possíveis pontos de entrada / saída de uma operação. Recursos Até 7 níveis de suporte e 7 níveis de resistência Defina as cores dos níveis indi
FREE
Simple Dispertion Zones
Bruno Kamino Yamamoto
Indicadores
Simple Dispersion Zones é um indicador simples, fácil de usar e poderoso, desenvolvido para auxiliar os traders em suas análises diárias de mercado. Ao calcular os preços máximos e mínimos dos últimos N candles, ele destaca as principais zonas de dispersão com um triângulo vermelho transparente, ajudando você a identificar rapidamente áreas importantes de negociação. Seja para traçar canais de tendência, identificar zonas de consolidação ou planejar entradas em rompimentos, este indicador oferec
TrendOscilator Indicator and EA
Irina Cherkashina
Indicadores
The TrendOscillator Indicator is an upgraded version of the traditional Stochastic Oscillator.   It comprises two lines: %K and %D.   The %K line represents the current market position.   In contrast, the %D line is a moving average of the %K line used to generate signals and identify potential entry or exit points. The good thing is the indicator works on all timeframes like the traditional Stochastic.   However, to avoid any false signals, applying the indicator on longer timeframes is better
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Indicadores
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
Atr Size Alert
Flavia Freitas Claro Dos Santos Claro
5 (2)
Indicadores
Indicador baseado no ATR (Avarage True Range) que exibe o tamanho em pips ou pontos do ativo. O indicador ATR SIZE ALERT dispara um alerta caso o preço atinja o numero de pips pre definido pelo usuário: Input: Periodo (periodo do indicador ATR) Pips (tamanho do movimento esperado) Alert (alerta sonoro) Além do alerta sonoro, o indicador também possui alerta visual.
FREE
Hyper DM
Rodrigo Matheus da Silva
5 (1)
Indicadores
Hyper DM, de Distanciamento das Médias Móveis é um indicador que permite você definir a distância em pontos das bandas de cima e de baixo em relação a média móvel do meio. O funcionamento dela é simples, tem parâmetros de configuração da média móvel do meio e baseado nela e nos parâmetros de distância definidos das bandas de cima e de baixo, é plotado no gráfico.
FREE
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Indicadores
O   Indicador Kijun-Sen Envelope   é um indicador de acompanhamento de tendência baseado na linha   Kijun-Sen   do sistema Ichimoku Kinko Hyo. Ele cria bandas dinâmicas ao redor do Kijun-Sen, formando um envelope que ajuda os traders a identificar tendências do mercado, possíveis reversões e condições de sobrecompra ou sobrevenda. Principais recursos: •   Confirmação de tendência   – auxilia na identificação de mercados de tendência ou consolidação. •   Zonas de suporte e resistência   – o env
FREE
Fibomathe
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Indicadores
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT5 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart.
FREE
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4 (13)
Experts
A estratégia baseia-se no cruzamento de preços com o indicador Moving Average, confirmado pelo indicador ADX. Os sinais de negociação: Comprar: fechamento de preço da última barra completada é maior do que a média móvel que esta aumentando com as últimas barras fechadas. Venda: fechamento de preço da última barra completada é menor do que a média móvel que esta diminuindo com as últimas barras fechadas. Para filtrar o sinal falso, ele verifica o poder da tendência (ADX>ADXmin) e a direção de te
FREE
Virtual Trend Assistant
Gennady Sergienko
Indicadores
O indicador é uma ferramenta analítica que incorpora 37 variações diferentes de médias móveis desenvolvidas por autores como Patrick Mulloy, Mark Jurik, Chris Satchwell, Alan Hull e outros. Ele fornece a capacidade de testes virtuais históricos. O indicador pode ser usado em vários instrumentos, incluindo ouro, criptomoedas, índices de ações, pares de moedas e outros ativos. Um backtester visual integrado permite que os usuários simulem posições de negociação virtuais, rastreiem resultados e ava
FREE
Swingtrade Ichimoku Candles
SWIFTYRENTALS (Pty) Ltd
5 (1)
Indicadores
Enjoy the Free Candle Color indicator.  Kijun Sen is an element of Ichimoku Kinko Hyo Indicator, it's far too complicated for many traders hence they tend to be confused.  We have simplified it so the Kijun Sen will change colors as it activates without the Tenkan Sen, Senkou Span, Up Kumo and Down Kumo.  Customize to your period parameter and colors of your choice.  Great for beginners and seasoned traders.  Set your period and enjoy GOOD LUCK and ALL THE BEST IN YOUR TRADING JOURNEY !!!!!
FREE
ZigZag SMC MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indicadores
O Indicador ZigZag SMC/SMT para MT5 é a ferramenta ideal para traders que desejam identificar com precisão topos e fundos baseados nos conceitos avançados de Smart Money Concepts (SMC) e Smart Money Trap (SMT) . Principais Benefícios: Identificação automática de topos e fundos estratégicos. Baseado em conceitos utilizados por traders institucionais . Ideal para análise de liquidez, estrutura de mercado e manipulação . Simples de usar: basta adicionar ao gráfico e acompanhar os ponto
FREE
Trend Rider OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
This is an indicator to assist a trader on trend detection of any market. This indicator is made up of a blend of moving averages for trend detection. I know no indicator is 100% accurate , but this might help you. I'm giving it for free and also , there are important settings on the last screenshot. This indicator should be on a separate window after you set it up on the chart.
FREE
Ema Cross Alert V1
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Alert Indicator for exponential moving average cross blue arrow for buy alert , fast ema 14 crosses above 50 pink arrow for sell alert , fast ema 14 crosses below 50 Default 14 ema fast & 50 ema slow add these indicators to chart Full Alerts , push, email, phone  inputs for moving average lengths and alarm on off settings Please contact for help of an indicator alert suggestion 
FREE
Option as Tax
Roberto Spadim
Indicadores
This indicator represent option and basis values as a tax, using this formula: Tax = ( ( strike / ( basis - option ) ) - 1 ) * 100 It's not time based (don't use time to expire information)  You can set a fixed strike value, and a fixed basis symbol if needed. Some exchanges/brokers don't provide this information at marketdata and that's the only method to use this information when not provided.
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indicadores
O indicador identifica quando ocorre uma divergência entre o preço e um indicador ou oscilador. Ele identifica divergências regulares e ocultas. Combinado com suas próprias regras e técnicas, este indicador permitirá que você crie (ou aprimore) seu próprio sistema poderoso. Recursos Pode detectar divergências para os seguintes osciladores / indicadores:       MACD, OsMA, Stochastics, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, Índice composto, MFI e Momentum. Apenas um oscilador / indicador pode ser
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Indicadores
Este é um indicador de agressão comprador e vendedor que analisa o formato de cada vela e projeta esses dados em forma de histograma. Há 4 histogramas em um só. Na parte frontal temos dois: Superior - força compradora Inferior - força vendedor Na parte de trás temos também dois histogramas, ambos da mesma cor. Eles medem a força conjunta dos compradores e vendedores. Esses histogramas podem ser desativados nos Parâmetros de Entrada. É possível também ter o volume real ou de tick para fazer essa
FREE
ROMAN5 Fractals TS Indicator
Anton Nel
3 (1)
Indicadores
This indicator is based on the Fractals indicator. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. Line = Trailing Stop. You can use one of my Trailing Stop products that automatically move the Stop Loss and includ
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicadores
# DAILY SUPPORT AND RESISTANCE LEVELS - SEO OPTIMIZED DESCRIPTION ## SHORT DESCRIPTION (160 characters max) ``` Free pivot points indicator with daily support resistance levels for MT5. Perfect for intraday forex day trading and scalping strategies. ``` **Character count:** 159 **Keywords included:** pivot points, support, resistance, MT5, forex, day trading, scalping, free --- ## FULL DESCRIPTION (HTML Formatted for MQL5) ### Main Title **Daily Support and Resistance Levels - Free Pivot
FREE
TendencyLine
Samuel De Souza Ferreira
Indicadores
Indicador TendencyLine - Análise de Tendência de Mercado (Um indicador exclusivo da PPF - Past Project Future) Descrição Geral O TendencyLine é um indicador técnico desenvolvido pela PPF - Past Project Future para ajudar os traders a identificar a tendência predominante do mercado. Ele sobrepõe uma linha de tendência baseada em um tipo de média móvel escolhida pelo usuário sobre o gráfico de preços e exibe um histograma colorido que sinaliza a direção da tendência. Principais Característic
FREE
Power Assisted Trend Following
Andreas Alois Aigner
Indicadores
# Power Assisted Trend Following Indicator ## Overview The PowerIndicator is an implementation of the "Power Assisted Trend Following" methodology developed by Dr. Andreas A. Aigner and Walter Schrabmair. This indicator builds upon and improves J. Welles Wilder's trend following concepts by applying principles from signal analysis to financial markets. The core insight of this indicator is that successful trend following requires price movements to exceed a certain threshold (typically a mul
FREE
TG Ponto de Cobertura
Celestino Ferreira Gomes
Indicadores
TG Ponto de Cobertura (Breakeven) Este Indicador verifica o seu resultado das operações no dia relativo ao ativo do gráfico e adiciona uma linha no preço correspondente ao ponto de cobertura para a posição aberta, considerando o preço de entrada e o tamanho do lote. O ponto de cobertura será recalculado após novas entradas, se baseando no preço médio da operação aberta e o tamanho do lote. Se o resultado do dia estiver zerado, uma linha será exibida no preço da operação atual. Se o resultado do
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
A ideia do sistema é a identificação de padrões de reversão utilizando o cálculo de candles compostos. Os padrões de reversão são semelhantes aos padrões "Martelo" e o " Homem Enforcado " da análise candlestick Japonesa, porém ele usa candles compostos em vez de uma única barra e não precisa do pequeno corpo numa composição para confirmar a reversão. Os parâmetros de entrada: Range - número máximo de barras, utilizada no cálculo de composição dos candles compostos . Minimum - tamanho mínimo dos
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Mais do autor
Forex17 Clock
Robinson Alves Lemos
Utilitários
Forex17 Clock é um utilitário leve e minimalista para MetaTrader 5, desenvolvido para exibir no gráfico o horário do servidor da corretora e/ou um horário ajustado pelo usuário. O objetivo do produto é fornecer informação temporal clara e precisa, sem interferir na análise gráfica e mantendo o gráfico limpo e funcional. O relógio é desenhado diretamente no gráfico utilizando apenas texto, sem painéis, fundos, bordas ou elementos visuais intrusivos. Essa abordagem garante baixo consumo de recurso
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário