Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
- Indicadores
- Robinson Alves Lemos
- Versão: 1.0
O Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots emite alertas sonoros quando o preço ultrapassa a banda superior ou inferior das Bollinger Bands. Sons distintos são gerados para rompimentos acima da banda superior ou abaixo da banda inferior, auxiliando na identificação de condições potencialmente sobrecompradas ou sobrevendidas.
Esta versão sem plotagem opera sem desenhar qualquer elemento visual no gráfico. Os parâmetros personalizáveis incluem período das bandas, desvio e intervalos ajustáveis entre alertas. A abordagem puramente sonora é ideal para traders que desejam monitorar rompimentos das Bollinger Bands mantendo seus gráficos completamente limpos.