Squid Grid EA

DEIXE A LULA...





CONTROLAR A SUA GRADE!!





O Squid Grid é um sistema de grid trader muito simples de utilizar, que permite ao utilizador simplesmente clicar em "Iniciar" e relaxar enquanto o Sr. Lula trata de tudo!





A estratégia baseia-se num sistema de distância de pontos definido pelo utilizador, onde uma posição será aberta assim que o preço se mover X pontos.





Várias posições continuarão a ser abertas enquanto a lógica condicional se mantiver verdadeira. O número de posições é personalizável.





Inclui um sistema de proteção de lucro baseado na percentagem de retração, também definida pelo utilizador.





Veja os vídeos e capturas de ecrã relacionados para verificar o desempenho.





Melhores resultados que já vi no EURUSD M1.





Índice de Sharpe: 21,43!!





Factor de Lucro: 1,66





Drawdown%: 1,45%!!