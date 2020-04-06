Squid Grid EA

DEIXE A LULA...

CONTROLAR A SUA GRADE!!

O Squid Grid é um sistema de grid trader muito simples de utilizar, que permite ao utilizador simplesmente clicar em "Iniciar" e relaxar enquanto o Sr. Lula trata de tudo!

A estratégia baseia-se num sistema de distância de pontos definido pelo utilizador, onde uma posição será aberta assim que o preço se mover X pontos.

Várias posições continuarão a ser abertas enquanto a lógica condicional se mantiver verdadeira. O número de posições é personalizável.

Inclui um sistema de proteção de lucro baseado na percentagem de retração, também definida pelo utilizador.

Veja os vídeos e capturas de ecrã relacionados para verificar o desempenho.

Melhores resultados que já vi no EURUSD M1.

Índice de Sharpe: 21,43!!

Factor de Lucro: 1,66

Drawdown%: 1,45%!!
