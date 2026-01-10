Prop Calculator Assistant
Pare de quebrar contas de Prop Firm por erros de cálculo. Deixe que o Assistente cuide do risco para você.
O Prop Calculator Assistant é o painel de gestão de ordens definitivo, projetado especificamente para traders que buscam aprovação em desafios (FTMO, etc.) ou que já gerenciam capital financiado. Ele substitui o cálculo mental e o ajuste manual de ordens por uma interface visual de precisão que mantém você estritamente dentro das suas regras.
Este não é um bot de negociação automática que tenta adivinhar o mercado. É um Cockpit profissional para traders manuais que exigem precisão. Você determina o setup; o Assistente calcula o lote, abre a operação e gerencia a saída automaticamente.
🛡️ Por que traders de Prop Firm precisam disso
-
Nunca mais erre o cálculo do lote: Basta arrastar as linhas de Entrada, Stop Loss e Take Profit no gráfico. O painel calcula instantaneamente o tamanho exato do lote para corresponder ao seu risco (ex: 1,0% ou $100).
-
Proteja seu Limite Diário: O Protetor de Perda Diária integrado monitora seu patrimônio em tempo real. Se você atingir seu limite diário, o Assistente bloqueia os botões de "Compra/Venda" para evitar o revenge trading (negociação emocional por vingança).
-
Gestão de Operações Automatizada: Uma vez na operação, o Assistente assume o controle. Ele gerencia o Breakeven Automático, Trailing Stops e Parciais, para que você não precise ficar colado na tela.
🚀 Principais Recursos
1. Calculadora de Risco Visual
-
Linhas nativas de "clicar e arrastar" para Entrada, SL e TP.
-
Veja seu Risco ($) e Retorno ($) diretamente nas etiquetas do gráfico antes de abrir a ordem.
-
Suporta tanto Risco % (ex: 1% do Saldo) quanto Valor Fixo (ex: $50 de risco).
2. Mecanismo de Proteção Prop Firm
-
Max Daily Loss %: Detecta automaticamente se você atingiu o limite de perda do dia e bloqueia novas operações.
-
Max Daily Trades: Limita o excesso de operações (over-trading) ao restringir o número de execuções por dia.
-
Proteção de Spread: Impede a entrada durante notícias de alto impacto com spreads elevados.
3. Gestão Avançada de Trades
-
Auto Break-Even: Move o SL para o ponto de entrada após atingir uma relação Risco:Retorno (RR) definida.
-
Smart Trailing Stop: Trailing "invisível" baseado em múltiplos de R, mantendo seus stops lógicos e não aleatórios.
-
Múltiplas Parciais (PTP): Fecha automaticamente 30% da sua posição em um nível e 50% em outro. Garanta lucros enquanto deixa o restante correr.
4. Dashboard Profissional
-
Monitor de Sessões: Veja as sessões ativas (Tóquio, Londres, Nova York) em um relance.
-
Modo Foco: Oculta automaticamente linhas de operações antigas para manter seus gráficos limpos.
-
Atalhos (Hotkeys): Execute, feche tudo ou resete as linhas com comandos de teclado.
⚙️ Como Funciona
-
Clique em "Set Buy" ou "Set Sell".
-
Arraste as linhas no gráfico para os níveis desejados. O lote é atualizado automaticamente.
-
Clique em "Execute".
-
Pode se afastar da tela. O Assistente gerencia o SL, TP e Parciais para você.
📋 Parâmetros de Entrada (Configurações)
-
Risk Value: Defina seu risco por trade (ex: 1.0 = 1%).
-
Target RR: Relação Risco:Retorno padrão para a linha de TP (ex: 3.0).
-
Max Daily Loss Percent: O % de queda no patrimônio que ativa a trava de segurança.
-
PTP Settings: Configure até 2 níveis de parciais (% do volume e distância).
-
Break-Even & Trailing: Ative/Desative e defina os pontos de gatilho (em Pontos ou R).
-
Hotkeys: Personalize as teclas para execução rápida.
Passe no seu desafio com disciplina. Baixe o Prop Calculator Assistant hoje mesmo.
Isenção de Responsabilidade: O Prop Calculator Assistant é uma ferramenta projetada exclusivamente para fins educacionais e de gestão de operações. Não é um serviço de consultoria financeira nem um sistema de negociação automática. O trading envolve riscos significativos de perda e não é adequado para todos. O desenvolvedor não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras ou danos decorrentes do uso deste software. Sempre teste em uma conta demo antes de usar capital real.