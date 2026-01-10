Aqui está a tradução para o português (Brasil), utilizando a terminologia padrão do mercado financeiro e de Prop Firms para garantir que o texto soe natural para um trader brasileiro.

Prop Calculator Assistant

Pare de quebrar contas de Prop Firm por erros de cálculo. Deixe que o Assistente cuide do risco para você.

O Prop Calculator Assistant é o painel de gestão de ordens definitivo, projetado especificamente para traders que buscam aprovação em desafios (FTMO, etc.) ou que já gerenciam capital financiado. Ele substitui o cálculo mental e o ajuste manual de ordens por uma interface visual de precisão que mantém você estritamente dentro das suas regras.

Este não é um bot de negociação automática que tenta adivinhar o mercado. É um Cockpit profissional para traders manuais que exigem precisão. Você determina o setup; o Assistente calcula o lote, abre a operação e gerencia a saída automaticamente.

🛡️ Por que traders de Prop Firm precisam disso

Nunca mais erre o cálculo do lote: Basta arrastar as linhas de Entrada , Stop Loss e Take Profit no gráfico. O painel calcula instantaneamente o tamanho exato do lote para corresponder ao seu risco (ex: 1,0% ou $100).

Proteja seu Limite Diário: O Protetor de Perda Diária integrado monitora seu patrimônio em tempo real. Se você atingir seu limite diário, o Assistente bloqueia os botões de "Compra/Venda" para evitar o revenge trading (negociação emocional por vingança).

Gestão de Operações Automatizada: Uma vez na operação, o Assistente assume o controle. Ele gerencia o Breakeven Automático, Trailing Stops e Parciais, para que você não precise ficar colado na tela.

🚀 Principais Recursos

1. Calculadora de Risco Visual

Linhas nativas de "clicar e arrastar" para Entrada, SL e TP.

Veja seu Risco ($) e Retorno ($) diretamente nas etiquetas do gráfico antes de abrir a ordem.

Suporta tanto Risco % (ex: 1% do Saldo) quanto Valor Fixo (ex: $50 de risco).

2. Mecanismo de Proteção Prop Firm

Max Daily Loss %: Detecta automaticamente se você atingiu o limite de perda do dia e bloqueia novas operações.

Max Daily Trades: Limita o excesso de operações (over-trading) ao restringir o número de execuções por dia.

Proteção de Spread: Impede a entrada durante notícias de alto impacto com spreads elevados.

3. Gestão Avançada de Trades

Auto Break-Even: Move o SL para o ponto de entrada após atingir uma relação Risco:Retorno (RR) definida.

Smart Trailing Stop: Trailing "invisível" baseado em múltiplos de R, mantendo seus stops lógicos e não aleatórios.

Múltiplas Parciais (PTP): Fecha automaticamente 30% da sua posição em um nível e 50% em outro. Garanta lucros enquanto deixa o restante correr.

4. Dashboard Profissional

Monitor de Sessões: Veja as sessões ativas (Tóquio, Londres, Nova York) em um relance.

Modo Foco: Oculta automaticamente linhas de operações antigas para manter seus gráficos limpos.

Atalhos (Hotkeys): Execute, feche tudo ou resete as linhas com comandos de teclado.

⚙️ Como Funciona

Clique em "Set Buy" ou "Set Sell". Arraste as linhas no gráfico para os níveis desejados. O lote é atualizado automaticamente. Clique em "Execute". Pode se afastar da tela. O Assistente gerencia o SL, TP e Parciais para você.

📋 Parâmetros de Entrada (Configurações)

Risk Value: Defina seu risco por trade (ex: 1.0 = 1%).

Target RR: Relação Risco:Retorno padrão para a linha de TP (ex: 3.0).

Max Daily Loss Percent: O % de queda no patrimônio que ativa a trava de segurança.

PTP Settings: Configure até 2 níveis de parciais (% do volume e distância).

Break-Even & Trailing: Ative/Desative e defina os pontos de gatilho (em Pontos ou R).

Hotkeys: Personalize as teclas para execução rápida.

Passe no seu desafio com disciplina. Baixe o Prop Calculator Assistant hoje mesmo.





O Prop Calculator Assistant é uma ferramenta projetada exclusivamente para fins educacionais e de gestão de operações. Não é um serviço de consultoria financeira nem um sistema de negociação automática. O trading envolve riscos significativos de perda e não é adequado para todos. O desenvolvedor não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras ou danos decorrentes do uso deste software. Sempre teste em uma conta demo antes de usar capital real.