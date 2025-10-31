Breakout Box Pro 3in1

Triple Volatility Box System

Oferta de lançamento: Apenas 5 cópias disponíveis ao preço introdutório antes do próximo nível de preço.

Um sistema profissional de breakout desenvolvido com base nos ciclos institucionais de volatilidade e na lógica de compressão de preço.

O Triple Volatility Box System identifica períodos de baixa volatilidade (“caixas”) e posiciona-se automaticamente para possíveis expansões subsequentes — um princípio amplamente utilizado por traders institucionais.

Lógica principal

Opera com três caixas independentes baseadas em tempo, alinhadas com as principais sessões de negociação (Ásia, Londres e Nova Iorque).

Detecta e opera expansões de volatilidade após fases de consolidação.

Entrada opcional por retração de Fibonacci em níveis-chave (por exemplo, 61.8%) para melhorar a qualidade da entrada.

Filtros de volatilidade e amplitude garantem que as operações só ocorram após compressões significativas.

Gestão de operações

Estrutura de posição em duas partes: TP1 (Take Profit 1) garante lucro parcial. TP2 segue o movimento restante com trailing stop dinâmico.

Ajuste automático para breakeven após o TP1.

Saída opcional baseada em tempo para evitar exposição noturna.

Sistema de controlo de risco integrado, com cálculo automático do lote e limitação de risco por caixa.

Funcionalidades

Horários e sessões totalmente personalizáveis.

Proteção de tempo limite para caixas inativas.

Compatível com contas hedging e netting.

Sem martingale, sem grid, sem scalping — metodologia pura de breakout por volatilidade.

Configurações recomendadas

Pares: EURUSD (também eficaz em GBPUSD e XAUUSD)

Período: M5

Depósito mínimo: 500 USD

Broker: tipo ECN, com spreads baixos e execução rápida

Risco por caixa: 1% (padrão)

Notas

O Triple Volatility Box System concentra-se na estrutura do mercado, na volatilidade e no momento de execução — não na previsão de preços.

Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível para instalação, otimização e assistência técnica.

Cada utilizador recebe apoio profissional para qualquer questão de configuração ou operação, a qualquer momento.