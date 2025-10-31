Breakout Box Pro 3in1

5

Triple Volatility Box System

Oferta de lançamento: Apenas 5 cópias disponíveis ao preço introdutório antes do próximo nível de preço.

Um sistema profissional de breakout desenvolvido com base nos ciclos institucionais de volatilidade e na lógica de compressão de preço.
O Triple Volatility Box System identifica períodos de baixa volatilidade (“caixas”) e posiciona-se automaticamente para possíveis expansões subsequentes — um princípio amplamente utilizado por traders institucionais.

Lógica principal

  • Opera com três caixas independentes baseadas em tempo, alinhadas com as principais sessões de negociação (Ásia, Londres e Nova Iorque).

  • Detecta e opera expansões de volatilidade após fases de consolidação.

  • Entrada opcional por retração de Fibonacci em níveis-chave (por exemplo, 61.8%) para melhorar a qualidade da entrada.

  • Filtros de volatilidade e amplitude garantem que as operações só ocorram após compressões significativas.

Gestão de operações

  • Estrutura de posição em duas partes:

    • TP1 (Take Profit 1) garante lucro parcial.

    • TP2 segue o movimento restante com trailing stop dinâmico.

  • Ajuste automático para breakeven após o TP1.

  • Saída opcional baseada em tempo para evitar exposição noturna.

  • Sistema de controlo de risco integrado, com cálculo automático do lote e limitação de risco por caixa.

Funcionalidades

  • Horários e sessões totalmente personalizáveis.

  • Proteção de tempo limite para caixas inativas.

  • Compatível com contas hedging e netting.

  • Sem martingale, sem grid, sem scalping — metodologia pura de breakout por volatilidade.

Configurações recomendadas

  • Pares: EURUSD (também eficaz em GBPUSD e XAUUSD)

  • Período: M5

  • Depósito mínimo: 500 USD

  • Broker: tipo ECN, com spreads baixos e execução rápida

  • Risco por caixa: 1% (padrão)

Notas

O Triple Volatility Box System concentra-se na estrutura do mercado, na volatilidade e no momento de execução — não na previsão de preços.

Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível para instalação, otimização e assistência técnica.
Cada utilizador recebe apoio profissional para qualquer questão de configuração ou operação, a qualquer momento.


Comentários 2
gazpachain
39
gazpachain 2025.11.05 15:42 
 

Llevaba mucho tiempo buscando un Bot que operara en diferentes sesiones con una estrategia solida, sin martin galas, alta frecuencia o simples medias. Ahora puedo dedicar todo mi tiempo en mi operativa manual mientras que el bot opera de forma automática. Tiene la opción de modificar parámetros a tu antojo y probar nuevas configuraciones en diferentes activos a través del probador de estrategias. Sin duda una gran herramienta! Además el creador va incorporando nuevas mejoras y actualizaciones. La curva de rentabilidad que ofrece a lo largo del tiempo es bastante sólida con un drawdown total bastante controlado, perfecto para pruebas de fondeo, lo configure para challenges y me lo aprobó en cuestión de días! una maravilla!

rubense
54
rubense 2025.11.04 17:36 
 

el robot funciona perfectamente, tradea 3 veces al dia y es consistente, tiene muchas configuraciones profitables para el mismo activo con tps y entry ajustables, además de trailing stop, cierre por hora para cada operacion y b.e. Me gusta que es un robot muy versatil y con un unico robot puedes hacer una curva bastante equilibrada compensando unas configuraciones con otras, y sirve para multitud de activos. yo tradeo manualmente esta estrategia con diferentes formaqs de gestion y este robot me va a ahorrar muhco trabajo :) muchas gracias al creador.

