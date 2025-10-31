Breakout Box Pro 3in1
- Jose Antonio Valverde Galdeano
- Versão: 3.13
- Atualizado: 4 dezembro 2025
- Ativações: 5
Triple Volatility Box System
Um sistema profissional de breakout desenvolvido com base nos ciclos institucionais de volatilidade e na lógica de compressão de preço.
O Triple Volatility Box System identifica períodos de baixa volatilidade (“caixas”) e posiciona-se automaticamente para possíveis expansões subsequentes — um princípio amplamente utilizado por traders institucionais.
Lógica principal
Opera com três caixas independentes baseadas em tempo, alinhadas com as principais sessões de negociação (Ásia, Londres e Nova Iorque).
Detecta e opera expansões de volatilidade após fases de consolidação.
Entrada opcional por retração de Fibonacci em níveis-chave (por exemplo, 61.8%) para melhorar a qualidade da entrada.
Filtros de volatilidade e amplitude garantem que as operações só ocorram após compressões significativas.
Gestão de operações
Estrutura de posição em duas partes:
TP1 (Take Profit 1) garante lucro parcial.
TP2 segue o movimento restante com trailing stop dinâmico.
Ajuste automático para breakeven após o TP1.
Saída opcional baseada em tempo para evitar exposição noturna.
Sistema de controlo de risco integrado, com cálculo automático do lote e limitação de risco por caixa.
Funcionalidades
Horários e sessões totalmente personalizáveis.
Proteção de tempo limite para caixas inativas.
Compatível com contas hedging e netting.
Sem martingale, sem grid, sem scalping — metodologia pura de breakout por volatilidade.
Configurações recomendadas
Pares: EURUSD (também eficaz em GBPUSD e XAUUSD)
Período: M5
Depósito mínimo: 500 USD
Broker: tipo ECN, com spreads baixos e execução rápida
Risco por caixa: 1% (padrão)
Notas
O Triple Volatility Box System concentra-se na estrutura do mercado, na volatilidade e no momento de execução — não na previsão de preços.
Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível para instalação, otimização e assistência técnica.
Cada utilizador recebe apoio profissional para qualquer questão de configuração ou operação, a qualquer momento.
Llevaba mucho tiempo buscando un Bot que operara en diferentes sesiones con una estrategia solida, sin martin galas, alta frecuencia o simples medias. Ahora puedo dedicar todo mi tiempo en mi operativa manual mientras que el bot opera de forma automática. Tiene la opción de modificar parámetros a tu antojo y probar nuevas configuraciones en diferentes activos a través del probador de estrategias. Sin duda una gran herramienta! Además el creador va incorporando nuevas mejoras y actualizaciones. La curva de rentabilidad que ofrece a lo largo del tiempo es bastante sólida con un drawdown total bastante controlado, perfecto para pruebas de fondeo, lo configure para challenges y me lo aprobó en cuestión de días! una maravilla!