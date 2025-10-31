Breakout Box Pro 3in1

Triple Volatility Box System (트리플 볼래틸리티 박스 시스템)

런칭 특별가: 다음 가격 단계로 올라가기 전, 현재 단 5개 사본만 한정 특가로 제공됩니다.

기관 투자자 수준의 변동성 주기와 가격 압축 논리를 기반으로 설계된 전문적인 브레이크아웃 트레이딩 시스템입니다.

Triple Volatility Box System은 시장의 **저변동성 구간(박스)**을 자동으로 식별하고, 그 이후 나타날 수 있는 변동성 확장 구간에 대비해 포지션을 구축합니다.

이는 기관 트레이더들이 광범위하게 사용하는 시장 원리에 기반합니다.

핵심 로직

주요 거래 세션(아시아, 런던, 뉴욕)에 맞춰 작동하는 세 개의 독립적인 시간 기반 박스를 사용합니다.

압축 후 확장되는 변동성 구간을 탐지하고 해당 방향으로 진입합니다.

**피보나치 되돌림(예: 61.8%)**을 이용한 선택적 진입 기능으로 진입 품질을 향상시킬 수 있습니다.

변동성 및 구간 필터를 통해 유효한 압축 이후에만 진입하도록 설계되었습니다.

거래 관리

2단계 포지션 구조: TP1: 일부 수익을 확보. TP2: 나머지 포지션을 동적 트레일링 스탑으로 추적.

TP1 달성 후 자동 손익분기점(Breakeven) 조정.

시간 기반 자동 청산 기능으로 야간 보유 위험 방지.

내장된 리스크 관리 시스템: 자동 로트 크기 계산 및 박스별 위험 제한 기능 포함.

주요 기능

박스 시간 및 세션 설정을 완전히 사용자 정의 가능.

타임아웃 보호 기능으로 비활성 박스를 방지.

헤징(Hedging) 및 네팅(Netting) 계좌 모두 지원.

마틴게일, 그리드, 스캘핑 사용 없음 — 순수한 변동성 브레이크아웃 전략.

추천 설정

거래 종목: EURUSD (GBPUSD, XAUUSD에서도 효과적)

시간 프레임: M5

최소 예치금: 500 USD

브로커: ECN 유형, 낮은 스프레드, 빠른 체결 속도

박스당 위험: 1% (기본값)

참고 사항

Triple Volatility Box System은 시장 구조, 변동성, 타이밍에 초점을 맞춘 전략이며, 가격 예측을 목적으로 하지 않습니다.

24시간 365일 고객 지원을 제공합니다.

설치, 최적화 및 기술 지원에 관한 모든 문의에 대해, 언제든 전문적인 도움을 받을 수 있습니다.