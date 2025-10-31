Breakout Box Pro 3in1

5

Triple Volatility Box System (트리플 볼래틸리티 박스 시스템)

런칭 특별가: 다음 가격 단계로 올라가기 전, 현재 단 5개 사본만 한정 특가로 제공됩니다.

기관 투자자 수준의 변동성 주기가격 압축 논리를 기반으로 설계된 전문적인 브레이크아웃 트레이딩 시스템입니다.
Triple Volatility Box System은 시장의 **저변동성 구간(박스)**을 자동으로 식별하고, 그 이후 나타날 수 있는 변동성 확장 구간에 대비해 포지션을 구축합니다.
이는 기관 트레이더들이 광범위하게 사용하는 시장 원리에 기반합니다.

핵심 로직

  • 주요 거래 세션(아시아, 런던, 뉴욕)에 맞춰 작동하는 세 개의 독립적인 시간 기반 박스를 사용합니다.

  • 압축 후 확장되는 변동성 구간을 탐지하고 해당 방향으로 진입합니다.

  • **피보나치 되돌림(예: 61.8%)**을 이용한 선택적 진입 기능으로 진입 품질을 향상시킬 수 있습니다.

  • 변동성 및 구간 필터를 통해 유효한 압축 이후에만 진입하도록 설계되었습니다.

거래 관리

  • 2단계 포지션 구조:

    • TP1: 일부 수익을 확보.

    • TP2: 나머지 포지션을 동적 트레일링 스탑으로 추적.

  • TP1 달성 후 자동 손익분기점(Breakeven) 조정.

  • 시간 기반 자동 청산 기능으로 야간 보유 위험 방지.

  • 내장된 리스크 관리 시스템: 자동 로트 크기 계산 및 박스별 위험 제한 기능 포함.

주요 기능

  • 박스 시간 및 세션 설정을 완전히 사용자 정의 가능.

  • 타임아웃 보호 기능으로 비활성 박스를 방지.

  • 헤징(Hedging)네팅(Netting) 계좌 모두 지원.

  • 마틴게일, 그리드, 스캘핑 사용 없음 — 순수한 변동성 브레이크아웃 전략.

추천 설정

  • 거래 종목: EURUSD (GBPUSD, XAUUSD에서도 효과적)

  • 시간 프레임: M5

  • 최소 예치금: 500 USD

  • 브로커: ECN 유형, 낮은 스프레드, 빠른 체결 속도

  • 박스당 위험: 1% (기본값)

참고 사항

Triple Volatility Box System시장 구조, 변동성, 타이밍에 초점을 맞춘 전략이며, 가격 예측을 목적으로 하지 않습니다.

24시간 365일 고객 지원을 제공합니다.
설치, 최적화 및 기술 지원에 관한 모든 문의에 대해, 언제든 전문적인 도움을 받을 수 있습니다.


리뷰 2
gazpachain
39
gazpachain 2025.11.05 15:42 
 

Llevaba mucho tiempo buscando un Bot que operara en diferentes sesiones con una estrategia solida, sin martin galas, alta frecuencia o simples medias. Ahora puedo dedicar todo mi tiempo en mi operativa manual mientras que el bot opera de forma automática. Tiene la opción de modificar parámetros a tu antojo y probar nuevas configuraciones en diferentes activos a través del probador de estrategias. Sin duda una gran herramienta! Además el creador va incorporando nuevas mejoras y actualizaciones. La curva de rentabilidad que ofrece a lo largo del tiempo es bastante sólida con un drawdown total bastante controlado, perfecto para pruebas de fondeo, lo configure para challenges y me lo aprobó en cuestión de días! una maravilla!

rubense
54
rubense 2025.11.04 17:36 
 

el robot funciona perfectamente, tradea 3 veces al dia y es consistente, tiene muchas configuraciones profitables para el mismo activo con tps y entry ajustables, además de trailing stop, cierre por hora para cada operacion y b.e. Me gusta que es un robot muy versatil y con un unico robot puedes hacer una curva bastante equilibrada compensando unas configuraciones con otras, y sirve para multitud de activos. yo tradeo manualmente esta estrategia con diferentes formaqs de gestion y este robot me va a ahorrar muhco trabajo :) muchas gracias al creador.

추천 제품
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experts
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experts
No need for strategies or thinking, just hire him for $300 or purchase him. I see that this expert is good in Forex in 2026! Tips: Note: These settings apply to the arrows; you can change the settings. Watch the video more than once, as you will encounter new information each time. You won't understand or benefit from it if you don't watch the entire video due to the overwhelming amount of information. Real-life experience with this expert: Earn from $3,000 to $227,272 per month and $2,500,000
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experts
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experts
고급 자동화 골드 트레이딩 시스템 Gold Catalyst EA MT5 는 XAU/USD(골드) 에 특화된 완전 자동화 트레이딩 솔루션입니다. 추세 추종 전략 , 가격 행동(Price Action) 기반 진입 필터링 , 그리고 동적 리스크 관리 를 결합하여 1년 이상의 실거래 시장 테스트에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 입증했습니다. 1. 전략 개요 Gold Catalyst EA MT5 는 체계적 인 접근 방식을 취하며, 다음 요소를 포함합니다: 추세 분석: 사전에 정의된 시장 조건을 바탕으로 유망한 매매 기회를 식별 가격 행동 필터링: 낮은 성공 확률의 시그널을 배제하고, 승률이 높은 세트업만 실행 동적 주문 실행: 실시간으로 진입/청산 지점을 조정하며 시장 변동성을 적극 활용 구조화된 리스크 통제: 모든 포지션에 대해 스톱로스와 테이크프로핏을 설정하며, 마틴게일, 그리드, 재정거래 전략은 사용하지 않음 이를 통해 지속적인 수익 성장 과 자본 보호 를 조화롭게 실현하면서 전체
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Experts
END OF THE YEAR Discount !!!!! (end soon!) Original price $508 (before discount) : Current price: $254 USD (+tax) Grab your copy now before its too late! Proven Live Signals :  Goldplup Signals TAKE ACTION NOW!!! or never... Donchian Channel Breakout How far can a Donchian breakout move before reversing? Goldplup EA is designed to capture those moves with precision. It applies the proven Donchian Channel method in 2 selectable modes, each tuned for different levels of risk and market behavior
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – 시장과 함께 진화하는 정량적 적응형 그리드 시스템 NEXUS는 실시간으로 규칙 조합을 생성하고, 이를 샘플 외 검증(out-of-sample) 으로 필터링하며, 유효한 시장 환경에서 통계적 이점이 감지될 때만 진입하는 100% 자동 거래 시스템입니다. 빠른 스펙 요약 시스템 유형: OOS(샘플 외) 검증이 포함된 적응형 그리드, 뉴스·변동성·세션/요일·선택적 거래량 가치 영역을 고려하는 환경 필터 탑재. 종목: 주요 및 교차 Forex 통화쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD) 및 세트에 따라 XAUUSD 포함. 포함된 리스크 프로필: Conservative(보수형), Classic(표준형), Aggressive(공격형). 타임프레임: 각 세트를 로드할 때 자동으로 설정 되며, 차트 주기를 수동으로 변경할 필요가 없습니다. 세트 검증: 모든 세트는 2018–2025 구간에 대해 샘플 외(o
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Experts
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
Experts
Edge is a fully automated trading system that finds trading opportunities and places trades by combining technical indicators, price action analysis, wave analysis and all-day market pattern analysis using Fibonacci areas. Based on historical market data, the system's thinly layered multilayer neural network is trained to identify patterns and relationships that can be used to predict future price movements. The neural network processes various inputs, including price data, technical indicators
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Experts
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Note that this EA should run in ECN swap-free account. When you backtest yo
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Experts
이동 평균 표시기의 거래 로봇 전문가 혜택: 스캘핑, 마틴게일, 그리드 트레이딩. 하나의 주문 또는 주문 그리드로만 거래를 설정할 수 있습니다. 동적, 고정 또는 승수 단계 및 거래 로트가 있는 고도로 사용자 정의 가능한 주문 그리드를 통해 Expert Advisor를 거의 모든 거래 수단에 적용할 수 있습니다. 드로다운 복구 시스템, 손실 주문 및 잔액 보호 중복 그리드 거래가 반등하지 않는 가격 변동에 취약하다는 것은 비밀이 아니지만 주문 복구 시스템 덕분에 고문은 대부분의 하락에서 벗어날 수 있습니다. 드로우다운 탈출은 수익성이 없는 가장 먼 주문과 시장에 가장 가까운 주문을 이익이 있는 주문과 겹치는 방식으로 수행됩니다. 거래 로봇은 수동 거래 또는 다른 전문가가 개설한 거래의 경우 계정에서 손실된 위치를 복구하는 데 사용할 수 있습니다. 매직 넘버로 모든 주문을 픽업하고 처리할 수 있습니다. 필터를 여는 거래. 모든 거래 전략에는 신호 및 거래 개시에
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Tsukuyomi EA Trend Following Low Drawdown
Tsuyoshi Uno
Experts
콘셉트 Ex Profit & Low Drawdown (수익 극대화 & 저(低)드로다운) 선택된 선형 게이트 3개가 동시에 돌파 될 때만 진입합니다. 복리형 로트 스케일링 과 관리형 트레일링 TP/SL 을 통해 리스크를 통제하면서 수익 성장을 추구합니다. 핵심 기능(코드 명세 기준) 선형 시그널 컨플루언스: 주요 선형 시그널을 복합 모니터링하고, 일치 개수가 임계값에 도달할 때만 매매를 트리거. 복리 로트 관리: 에쿼티(순자산) 기반 , 위험% 기반 , 고정 로트 중 선택(권장 프리셋 포함). 관리형 트레일링 청산: 트레일 시작 임계값과 폭에 상·하한을 두어, 손익분기점 아래로 SL이 끌려가지 않도록 제한( 음수 트레일 금지 ). 리스크 통제: 스프레드 상한 , 진입 쿨다운(간격) , 방향별 최대 보유 수 . 보조 로직(별도 매직넘버): 추세 환경에서 제한적 역추세 판정으로 주 로직이 놓칠 수 있는 기회를 보완. 참고(코드 비포함): 현 빌드는 세션/시간대 제어와 상세 로그 토글을 포
EA OrgBaseHedge3
John Wangombe
Experts
This is an expert advisor meant to grow small accounts with low risk trading strategy, buit to trade ranging chart symbols and has a wide range of multipliers to grow with your account .  Trades with martinagale, grid and hedging to scalp the market,. Should trade with "ENABLE_TRAILING" in the inputs field turned to true. Fine tuning the inputs is also recommended depending on the chart to trade. kindly reachout for more advise and config after purchasing/subscribing to the EA. Trade safe...
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Experts
GoldenStrikePro – Precision Breakout Expert Advisor for XAUUSD GoldenStrikePro is a powerful and intelligent trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). Built for precision breakout strategies, it leverages real-time market structure, EMA-based trend analysis, and smart trade execution to deliver consistent results with controlled risk. Whether you're a seasoned trader or just starting your algorithmic journey, GoldenStrikePro gives you the edge to trade gold with confidence.
Imbalance HFT
Mei Yang
Experts
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper -   자동으로 각 통화 쌍에 대한 매개변수를 자동으로 선택하는 고속 틱 스캘퍼. 거래 매개 변수를 자동으로 계산하는 고문을 꿈꾸십니까? 자동으로 최적화되고 조정됩니까? MetaTrader 4용 시스템 정식 버전:       MetaTrader 4용   TickSniper   스캘퍼 TickSniper - 전체 설명       + 데모 + PDF EA는 10년 가까운 EA 프로그래밍 경험을 바탕으로 개발되었습니다. EA 전략은 모든 기호와 함께 작동합니다. 기간은 중요하지 않습니다. 로봇은 현재 시세, 틱 도달 속도, 스프레드 크기 및 기타 계약 사양 매개변수를 기반으로 합니다. 시스템은 유리한 정지 손실 및 이익 실현 수준을 자동으로 정의할 뿐만 아니라 평균 위치의 거리, 후행 정지 거리 등을 정의합니다. EA는 추세에 대해 추가 개방 시스템을 적용합니다("평균"). 설정은 실제 계정에서 테스트할 수 있도록 최적화되었습니다. Expert Advisor
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.34 (29)
Experts
Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (92)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA는 강력한 평균 회귀 전략을 기반으로 하는 스마트하고 효율적인 자동 거래 시스템입니다. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP 등 상관 관계가 높은 통화쌍을 거래하여 큰 방향성 움직임 후 가격이 평균으로 되돌아가는 점을 활용합니다. 구매 후 전체 설정 안내를 받으시려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭 현재 가격 — 다음 10명의 구매자에게 단 $1337. FastWay EA는 복잡한 설정 없이도 높은 유연성의 자금 관리와 리스크 제어를 원하는 분께 적합합니다. “설정 후 방치” 철학으로 설계되어 수년간 안정적으로 운용될 수 있습니다. 단독 사용 또는 포트폴리오 보강용으로 활용 가능합니다. 차트에 부착만 하면 나머지는 EA가 처리합니다. FastWay EA 주요 특징: 통화쌍 시세뿐 아니라 다음 요소를 고려: 글로벌 주식 시장 변동성 기준 통화 금리 선물 변동성 해당 통화쌍 옵션 시장 신호 그리드 시스템 사용, 마
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT 버전 11.0 - 한국어 Mean Machine GPT 버전 11.0 - 기관 인텔리전스와 전문 트레이딩의 만남 알고리즘 트레이딩에서 진정한 AI 통합을 개척한 이래, 우리는 여러 시장 사이클, 경제 체제, 기술 진화를 통해 이 접근 방식을 다듬어왔습니다. 적응형 기계 학습이 정량적 트레이딩의 자연스러운 발전을 나타낸다는 우리의 확신으로 시작된 것이 업계 방향이 되었습니다. 버전 11.0은 지금까지 우리의 가장 정교한 구현을 나타냅니다. 이것은 마케팅 용어로서의 AI가 아닙니다. 이것은 다양한 시장 조건에 걸친 수년간의 프로덕션 배포를 통해 정제된, 전문 트레이딩 전략에 기관 수준의 엄격함으로 적용된 계산 인텔리전스입니다. 버전 11.0을 지원하는 인프라는 적응형 포지션 관리, 다중 모델 합의 시스템, 신경망 가중치 최적화에서 지속적인 연구 개발의 정점을 나타냅니다. 버전 11.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experts
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA는 보류 포지션 전략(PPS)과 매우 진보된 비밀 거래 알고리즘을 기반으로 합니다. Bonnitta EA의 전략은 비밀 사용자 지정 지표, 추세선, 지원 및 저항 수준(가격 조치) 및 위에서 언급한 가장 중요한 비밀 거래 알고리즘의 조합입니다. 실제 돈으로 3개월 이상 테스트하지 않고 EA를 구입하지 마십시오. 실제 돈으로 BONNITTA EA를 테스트하고 아래 링크에서 결과를 확인하는 데 100주 이상(2년 이상)이 걸렸습니다. BONNITTA EA는 사랑과 권한 부여로 만들어졌습니다. 불법 복제 알고리즘의 가격 및 구현의 이유는 소수의 구매자에게만 해당됩니다. Bonnitta EA는 테스트를 거쳤으며 22년 동안 99,9% 품질의 실제 진드기를 사용하여 실제 시장 조건에 가까운 슬리피지 및 수수료로 스트레스 테스트를 성공적으로 통과했습니다. Expert Advisor에는 완전한 통계 제어를 통해 통계 수집 및 미끄러짐 제어 알고리즘이 포함되어 있습니다.
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
The   Milioron   robot, developed for the Forex market, has significant flexibility and offers many mechanisms for maintaining a series of orders. It allows traders to automate and optimize their trading using built-in strategies and risk management approaches. Some of the main features and capabilities of the Milioron robot include: 1. **Flexibility of settings**: The robot provides traders with a wide range of parameters and settings that can be adapted to specific trading strategies and tr
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium 은 올인원 도구입니다. 이러한 전략 및 계산을 자동화하기 위해 일반적인 거래 전략에 대한 광범위한 교육을 기반으로 생성되었습니다. (Jason Kisogloo가 설계하고 프로그래밍함) 특징: 19 개별 신호 - 이러한 신호 각각은 최종/전체 결과를 구성하기 위해 신경망 스타일 구성에서 바이어스될 수 있습니다. 각 신호에는 필요한 경우 사용자 정의하거나 최적화할 고유한 설정이 있습니다. 포괄적인 화면 디스플레이 - 포괄적인 정보와 도구 설명이 포함된 6개의 스냅 패널. (패널 테두리를 클릭하여 접거나 펼침... 설정은 기기별로 자동으로 저장됨): 신호 패널 - 바이어싱 정보 및 신호 세부 정보와 함께 신호 분석을 표시합니다. 뉴스 패널 - 이벤트까지 카운트다운이 포함된 현재 악기에 대한 예측 효과가 있는 최신 뉴스 이벤트. (내부 Mt5 경제 캘린더 대 Forex Factory Scraper 옵션 - 이 기능을 사용하려면 Metat
제작자의 제품 더 보기
Session Sweep Pro
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (2)
Experts
런칭 특별 할인: 한정 기간 동안 제공되는 출시 기념 가격. 정가 적용 전, 초기 구매자는 특별 할인으로 전체 기능을 이용할 수 있습니다. Institutional Session Sweep 전략 과장된 약속, 비현실적인 최적화, 허황된 기대는 없습니다. 실제 시장 논리에 기반한 검증된 전략만 제공합니다. SessionSweep은 주요 세션에서 발생하는 유동성 스윕 이후의 반전 움직임을 포착하도록 설계된 자동 매매 시스템입니다. 큰손(기관)이 중요한 방향성 움직임 전에 세션의 고점/저점을 어떻게 조작하는지에 대한 관찰을 기반으로 합니다. 기관 논리: 아시아, 런던, 뉴욕 주요 세션의 유동성 스윕을 활용하여 마켓메이커처럼 거래합니다. EMA 12 확인: 가격이 이동평균선을 돌파하여 반전을 확인할 때만 정밀한 진입을 실행합니다. 전문적 리스크 관리: 스톱로스는 항상 스윕의 극단값에 설정되며, 리스크 비율에 따라 자동으로 적절한 로트 크기가 계산됩니다. 다중 테이크 프로핏: TP1에
Aurum Vault
Jose Antonio Valverde Galdeano
Experts
당신의 여정이 금고(Aurum Vault) 안에서 번영하기를 바랍니다. Aurum Vault EA 는 스마트 머니 컨셉(Smart Money Concepts, SMC) 을 기반으로 한 고급 자동매매 시스템입니다. 시장 구조, 유동성 존, 오더 블록을 결합하여 높은 확률의 진입 지점을 식별합니다. 스윙 및 스캘핑 전략 모두에 적합하며, 멀티 타임프레임 확인과 적응형 리스크 관리 기능을 갖추고 있습니다. 주요 특징 스마트 머니 컨셉 로직 (오더 블록, 공정 가치 갭, 유동성 스윕) AI 기반 트레이드 검증 엔진 내장 (DeepSeek + GPT-5) 스윙 모드와 스캘핑 모드 독립 작동 멀티 타임프레임 분석 (HTF / MTF / LTF) 내장 리스크 관리 (일일 손실 한도, 연속 손실 제한) 자동 스프레드 및 변동성 필터링 MT5 넷팅 또는 헤징 계정을 지원하는 모든 브로커와 호환 파라미터 설정 거래 세션 선택 (런던, 뉴욕, 아시아) 조정 가능한 스톱로스 및 테이크프로핏 레벨 트레이
Apex Neural Trader
Jose Antonio Valverde Galdeano
Experts
금 거래를 위한 AI 기반 트레이딩 시스템 APEX Neural Trader는 훈련된 신경망 인텔리전스와 기술적 분석 필터를 결합하여 XAUUSD(금)를 거래하는 전문 Expert Advisor입니다. 이 시스템은 10,000개 이상의 과거 바에서 훈련된 다층 퍼셉트론 아키텍처를 사용하여 엄격한 리스크 관리로 높은 확률의 거래 기회를 식별합니다. 구매 후 귀하의 브로커와 계좌 규모에 맞춤화된 최적화 설정을 받으려면 저희에게 연락하십시오. 플러그 앤 플레이 이 EA는 가격 위치, 이동평균 관계, RSI 레벨, 모멘텀 및 변동성을 분석하는 5입력 신경망을 사용합니다. AI 신뢰도가 임계값을 초과하고 기술적 필터가 신호를 확인하면 시스템은 ATR 기반의 사전 정의된 손절매 및 익절매 레벨로 포지션에 진입합니다. 모든 거래는 고정 스톱으로 보호됩니다. 그리드 트레이딩, 마틴게일, 포지션 평균화 없음. 플러그 앤 플레이의 단순함 — 차트에 부착하고 자동매매를 활성화하면 AI가 작동합니다.
Silver Wave
Jose Antonio Valverde Galdeano
Experts
Silver Wave – Ride the silver price momentum Silver Wave is a professional Expert Advisor specifically designed to capture strong price movements in Silver (XAGUSD) . Silver is one of the most volatile and opportunity-rich instruments in the market, and Silver Wave is built to take advantage of powerful momentum waves with precision and discipline . This EA does not trade randomly. It analyzes market conditions, detects strength and enters when probability is on its side , aiming to ride real t
필터:
gazpachain
39
gazpachain 2025.11.05 15:42 
 

Llevaba mucho tiempo buscando un Bot que operara en diferentes sesiones con una estrategia solida, sin martin galas, alta frecuencia o simples medias. Ahora puedo dedicar todo mi tiempo en mi operativa manual mientras que el bot opera de forma automática. Tiene la opción de modificar parámetros a tu antojo y probar nuevas configuraciones en diferentes activos a través del probador de estrategias. Sin duda una gran herramienta! Además el creador va incorporando nuevas mejoras y actualizaciones. La curva de rentabilidad que ofrece a lo largo del tiempo es bastante sólida con un drawdown total bastante controlado, perfecto para pruebas de fondeo, lo configure para challenges y me lo aprobó en cuestión de días! una maravilla!

Jose Antonio Valverde Galdeano
444
개발자의 답변 Jose Antonio Valverde Galdeano 2025.11.06 18:04
¡Gracias por tu reseña! Me alegra que el sistema te esté funcionando bien y te ayude a automatizar tu operativa. Seguiremos trabajando para mantenerlo sólido y eficiente.
rubense
54
rubense 2025.11.04 17:36 
 

el robot funciona perfectamente, tradea 3 veces al dia y es consistente, tiene muchas configuraciones profitables para el mismo activo con tps y entry ajustables, además de trailing stop, cierre por hora para cada operacion y b.e. Me gusta que es un robot muy versatil y con un unico robot puedes hacer una curva bastante equilibrada compensando unas configuraciones con otras, y sirve para multitud de activos. yo tradeo manualmente esta estrategia con diferentes formaqs de gestion y este robot me va a ahorrar muhco trabajo :) muchas gracias al creador.

Jose Antonio Valverde Galdeano
444
개발자의 답변 Jose Antonio Valverde Galdeano 2025.11.04 17:52
Muchas gracias por dejar tu valoración! Espero que ahora disfrute el tiempo que le regala el bot ;) Si necesita cualquier cosa, estamos a su disposición las 24h del día.
리뷰 답변