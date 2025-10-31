Breakout Box Pro 3in1
- エキスパート
- Jose Antonio Valverde Galdeano
- バージョン: 3.13
- アップデート済み: 4 12月 2025
- アクティベーション: 5
Triple Volatility Box System（トリプル・ボラティリティ・ボックス・システム）
機関投資家のボラティリティ・サイクルと価格圧縮ロジックに基づいたプロフェッショナルなブレイクアウト・トレーディングシステムです。
Triple Volatility Box System は、ボラティリティが低下する「ボックス」期間を自動的に検出し、その後に発生する可能性のある拡張（ボラティリティの急上昇）に備えてポジションを構築します。これは、多くのプロトレーダーが用いる市場原理に基づいています。
基本ロジック
-
主要な取引セッション（アジア、ロンドン、ニューヨーク）に合わせた、3つの独立した時間ベースのボックスを使用。
-
レンジ圧縮後のボラティリティ拡張を検出し、トレードを実行。
-
主要比率（例：61.8%）でのオプションのフィボナッチ・リトレースメントエントリーにより、エントリー精度を向上。
-
ボラティリティおよびレンジ・フィルターにより、有効な圧縮が確認された場合のみトレードを行います。
トレード管理
-
2段階ポジション構成：
-
TP1（第一目標）で部分利益を確保。
-
TP2（第二目標）はダイナミック・トレーリングストップで残りのポジションをフォロー。
-
-
TP1達成後、自動で建値（ブレークイーブン）にストップを移動。
-
時間指定による自動クローズ機能で、オーバーナイトリスクを回避可能。
-
内蔵のリスク管理機能：自動ロット計算およびボックスごとのリスク制限を搭載。
機能概要
-
ボックス時間およびセッション設定を完全にカスタマイズ可能。
-
タイムアウト保護機能により非アクティブなボックスを防止。
-
ヘッジング口座およびネットティング口座の両方に対応。
-
マーチンゲール、グリッド、スキャルピングは使用しません。
純粋なボラティリティ・ブレイクアウト手法です。
推奨設定
-
通貨ペア： EURUSD（GBPUSD、XAUUSDにも対応）
-
時間足： M5
-
最低入金額： 500 USD
-
ブローカー： ECNタイプ、低スプレッド、高速執行
-
ボックスあたりのリスク： 1%（デフォルト）
備考
Triple Volatility Box System は、市場構造・ボラティリティ・エントリータイミングに焦点を当てた設計であり、価格予測を目的とするものではありません。
24時間365日サポートを提供しています。
インストール、最適化、技術的サポートに関して、いつでも専門スタッフによる対応を受けられます。
Llevaba mucho tiempo buscando un Bot que operara en diferentes sesiones con una estrategia solida, sin martin galas, alta frecuencia o simples medias. Ahora puedo dedicar todo mi tiempo en mi operativa manual mientras que el bot opera de forma automática. Tiene la opción de modificar parámetros a tu antojo y probar nuevas configuraciones en diferentes activos a través del probador de estrategias. Sin duda una gran herramienta! Además el creador va incorporando nuevas mejoras y actualizaciones. La curva de rentabilidad que ofrece a lo largo del tiempo es bastante sólida con un drawdown total bastante controlado, perfecto para pruebas de fondeo, lo configure para challenges y me lo aprobó en cuestión de días! una maravilla!