Triple Volatility Box System（トリプル・ボラティリティ・ボックス・システム）

ローンチ特別価格： 次の価格帯に移行する前に、残り5本のみ初回限定価格で提供中。

機関投資家のボラティリティ・サイクル価格圧縮ロジックに基づいたプロフェッショナルなブレイクアウト・トレーディングシステムです。
Triple Volatility Box System は、ボラティリティが低下する「ボックス」期間を自動的に検出し、その後に発生する可能性のある拡張（ボラティリティの急上昇）に備えてポジションを構築します。これは、多くのプロトレーダーが用いる市場原理に基づいています。

基本ロジック

  • 主要な取引セッション（アジア、ロンドン、ニューヨーク）に合わせた、3つの独立した時間ベースのボックスを使用。

  • レンジ圧縮後のボラティリティ拡張を検出し、トレードを実行。

  • 主要比率（例：61.8%）でのオプションのフィボナッチ・リトレースメントエントリーにより、エントリー精度を向上。

  • ボラティリティおよびレンジ・フィルターにより、有効な圧縮が確認された場合のみトレードを行います。

トレード管理

  • 2段階ポジション構成：

    • TP1（第一目標）で部分利益を確保。

    • TP2（第二目標）はダイナミック・トレーリングストップで残りのポジションをフォロー。

  • TP1達成後、自動で建値（ブレークイーブン）にストップを移動。

  • 時間指定による自動クローズ機能で、オーバーナイトリスクを回避可能。

  • 内蔵のリスク管理機能：自動ロット計算およびボックスごとのリスク制限を搭載。

機能概要

  • ボックス時間およびセッション設定を完全にカスタマイズ可能。

  • タイムアウト保護機能により非アクティブなボックスを防止。

  • ヘッジング口座およびネットティング口座の両方に対応。

  • マーチンゲール、グリッド、スキャルピングは使用しません。
    純粋なボラティリティ・ブレイクアウト手法です。

推奨設定

  • 通貨ペア： EURUSD（GBPUSD、XAUUSDにも対応）

  • 時間足： M5

  • 最低入金額： 500 USD

  • ブローカー： ECNタイプ、低スプレッド、高速執行

  • ボックスあたりのリスク： 1%（デフォルト）

備考

Triple Volatility Box System は、市場構造・ボラティリティ・エントリータイミングに焦点を当てた設計であり、価格予測を目的とするものではありません。

24時間365日サポートを提供しています。
インストール、最適化、技術的サポートに関して、いつでも専門スタッフによる対応を受けられます。


gazpachain 2025.11.05 15:42 
 

Llevaba mucho tiempo buscando un Bot que operara en diferentes sesiones con una estrategia solida, sin martin galas, alta frecuencia o simples medias. Ahora puedo dedicar todo mi tiempo en mi operativa manual mientras que el bot opera de forma automática. Tiene la opción de modificar parámetros a tu antojo y probar nuevas configuraciones en diferentes activos a través del probador de estrategias. Sin duda una gran herramienta! Además el creador va incorporando nuevas mejoras y actualizaciones. La curva de rentabilidad que ofrece a lo largo del tiempo es bastante sólida con un drawdown total bastante controlado, perfecto para pruebas de fondeo, lo configure para challenges y me lo aprobó en cuestión de días! una maravilla!

el robot funciona perfectamente, tradea 3 veces al dia y es consistente, tiene muchas configuraciones profitables para el mismo activo con tps y entry ajustables, además de trailing stop, cierre por hora para cada operacion y b.e. Me gusta que es un robot muy versatil y con un unico robot puedes hacer una curva bastante equilibrada compensando unas configuraciones con otras, y sirve para multitud de activos. yo tradeo manualmente esta estrategia con diferentes formaqs de gestion y este robot me va a ahorrar muhco trabajo :) muchas gracias al creador.

レビューに返信