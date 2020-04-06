MT5BTCPro

MT5BTCPro — Expert Advisor de Cruzamento de EMA

Grátis por alguns dias. A partir de 1º de novembro, o preço será US$ 30 e aumentará US$ 30 a cada 5 compras. Preço final US$ 499

Ativos recomendados: BTCUSD — gráfico de 30 minutos

O MT5BTCPro automatiza um simples seguidor de tendência usando o cruzamento de EMA rápida/lenta no período atual do gráfico. Dimensiona o risco por trade (valor fixo em US$ ou % do saldo), posiciona um stop baseado em volatilidade e gerencia as saídas por reversão de regra, trailing stop opcional e realização parcial opcional.

Como funciona (visão geral)

  1. Sinal: entrada quando a EMA rápida cruza a EMA lenta (compra no cruzamento para cima, venda no cruzamento para baixo).
  2. Stop inicial: SL definido por ATR × multiplicador, com ajuste automático aos níveis de stop/freeze do broker.
  3. Dimensionamento de risco: o volume é calculado a partir do risco por operação e da distância do SL, respeitando passo, mínimo/máximo de lote e checagens de margem.
  4. Gestão de saída: fechamento ao cruzamento EMA oposto. Trailing (ATR/percentual/pontos) e parcial por múltiplo R são opcionais.

Principais recursos

  • Motor de cruzamento EMA: EMAs (12/21 por padrão) no período atual geram entradas e reversões.
  • Controles de risco: risco por valor fixo ou % do saldo; min/máx de lotes; proteções de spread e margem.
  • Stops sensíveis à volatilidade: stop baseado em ATR com distância mínima segura; normalização automática para dígitos de preço.
  • Trailing stop (opcional): ATR, percentual do preço ou pontos fixos. Ativa após múltiplo R definido.
  • Parcial (opcional): fechamento parcial quando o R não realizado atinge a meta.
  • Limite diário de risco (opcional): bloqueia novas operações quando as perdas fechadas do dia atingem X% do saldo (por Magic Number).
  • Cooldown (opcional): aguarda N barras após fechar uma posição antes de permitir nova entrada.
  • Restrições do broker: proteção contra níveis de stop/freeze; tentativa de remover SL/TP muito próximos antes de fechar; tolerância de desvio (slippage) configurável no fechamento.
  • Escopo por Magic Number: todas as operações e histórico são filtrados pelo Magic Number do EA para evitar interferência.
  • Logs detalhados: eventos por barra, sinais, gestão da posição e verificações de risco no log de Experts.

Entradas (resumo)

  • Risk: RiskType (Fixed ou %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot.
  • MAs: EMAPeriod12 (rápida), EMAPeriod21 (lenta).
  • ATR: ATRPeriod, ATRMultiplier para o SL inicial.
  • Trailing (opcional): TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints.
  • Partial (opcional): UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent.
  • Daily Risk (opcional): UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent.
  • Cooldown (opcional): UseCooldown, CooldownBars.
  • Broker/Execution: MagicNumber, CloseDeviationPoints (tolerância de slippage no fechamento).

Template inicial recomendado — BTCUSD (seguimento de tendência)

Este template visa movimentos tendenciais limpos no BTCUSD.

Parâmetro Valor
RiskType Fixed Amount
FixedRisk 50
PercentRisk 
 2
ATR * for baseline SL  1.5 
Minimum Lots 0.01
Maximum Lots 100
Fast EMA 12 
Slow EMA 21 
 ATR Period 14
 Trailing Stop % of Current Price 
 Start trailing after 1.0
 if ATR Mode 1.0
 % of current price 1.0 
 points / price units 400.0 
 UseDailyRiskManagement false
 % of balance max loss per day 2.0 
 UseCooldown false
 bars on Period Current
 Use Partial-Profit false 
 take partial at R= 2.0 
 % volume to close 50 

    Testes e implantação

    • Strategy Tester: otimize por ativo multiplicadores de ATR, modo de trailing e níveis de parcial (R).
    • Perfis de ativo: mantenha presets separados para cripto, metais e FX (regimes de volatilidade distintos).
    • Logs: use o log de Experts para validar entradas/saídas, dimensionamento de risco e comportamento de risco diário/cooldown.

    Notas importantes

    • Não há garantia de lucro; o desempenho varia conforme ativo, corretora e mercado.
    • Backtests não são resultados reais; sempre faça forward test antes do uso em produção.
    • O EA não coleta dados pessoais nem usa licenciamento/telemetria de terceiros.
    • Suporte: comentários do produto no MQL5 ou mensagens MQL5.

    Divulgação de riscos

    Negociar envolve risco, inclusive de perda. Utilize limites de risco adequados ao seu saldo e revise as configurações periodicamente.

    Produtos recomendados
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experts
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
    PairsTrading MT5
    Evgenii Kuznetsov
    Experts
    The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experts
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Experts
    ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experts
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    RSI Master PRO EA
    Luis Corso
    Experts
    RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experts
    Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Experts
    Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
    LT Gap EA
    Sie Samuel Roland Youl
    Experts
    Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Experts
    This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
    Aussie Precision
    Kaloyan Ivanov
    Experts
    Adicionada a capacidade de alterar o tamanho do lote e tornar o EA o mais barato possível. Ao comprá-lo, você receberá suporte e futuras atualizações. Por favor, apoie a sua evolução. Este EA está pronto para uso. AussiePrecision é um Expert Advisor (EA) sensível ao tempo para MetaTrader 5, projetado especificamente para o par de moedas AUD/USD. Ele foi desenvolvido para executar operações em momentos pré-definidos e controlados, sendo ideal para traders que desejam automatizar entradas com alta
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
    Fabio Rodrigues
    Experts
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
    PipFinite EA Breakout EDGE MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (3)
    Experts
    The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    4.04 (26)
    Experts
    Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
    Nova MFI Scalper
    Anita Monus
    Experts
    Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
    Bear vs Bull EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
    Blazing Night Scalper MT5
    Scott Fredeman
    Experts
    BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
    Gold Quant AI
    Hizbullah Mangal
    5 (4)
    Experts
    Gold Quant AI – Precision Gold Trading with Institutional Logic and AI Filtering Overview Gold Quant AI is a professional automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5 . The Expert Advisor is designed for traders who value precision, discipline, and controlled risk , rather than continuous or aggressive market exposure. Gold Quant AI trades selectively , executing positions only when its predefined internal conditions are met. The system is built on a real inst
    Smart GoldDigger
    Reward Ndunga Mubita
    Experts
    Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
    VR Black Box MT5
    Vladimir Pastushak
    1 (1)
    Experts
    O robô de negociação VR Black Box é baseado na popular e testada estratégia de acompanhamento de tendências. Ao longo de vários anos, foi melhorado nas contas de negociação reais através de atualizações regulares e da introdução de novas ideias. Graças a isso, VR Black Box tornou-se um robô de negociação poderoso e único que pode impressionar tanto traders iniciantes quanto experientes. Para conhecer o robô e avaliar sua eficácia, basta instalá-lo em uma conta demo e observar os resultados por v
    Loss Recovery Trader MT5
    Michalis Phylactou
    5 (3)
    Experts
    Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
    The Market Beast Dominator
    Wilfried Ntamatungiro
    5 (1)
    Experts
    The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
    ThanosAlgotrade
    Irina Manikeeva
    1 (1)
    Experts
    ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
    The Bitcoin Reaper
    Profalgo Limited
    3.67 (33)
    Experts
    PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas um número muito limitado de cópias estará disponível pelo preço atual! Preço final: 999$ NOVO (a partir de US$ 349) --> GANHE 1 EA GRÁTIS (para 2 números de conta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!   Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bi
    Expert Smart Trend
    Ruslan Pishun
    3 (6)
    Experts
    The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
    Neopips Engine EA
    Md Billal Hossain
    Experts
    NeoPips Engine EA – Chegou a revolução definitiva no trading! O verdadeiro poder do trading está em ver o que os outros deixam passar. O NeoPips Engine não segue o mercado — domina-o. Sobre o NeoPips Engine EA: O seu aliado de negociação inteligente O NeoPips Engine EA não é um robô de trading comum. É um consultor especialista multidimensional e otimizado por IA, criado para traders que exigem precisão, adaptabilidade e desempenho a longo prazo. Ao contrário dos bots desatualizados c
    MultiNinja
    carl_carl101
    Experts
    Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
    Matrix Arrow EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    Experts
    Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
    Os compradores deste produto também adquirem
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experts
    Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.66 (38)
    Experts
    AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Experts
    SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Experts
    Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Experts
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Experts
    Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (10)
    Experts
    SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Experts
    Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experts
    Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experts
    Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Experts
    Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Experts
    P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (5)
    Experts
    X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experts
    Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experts
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Experts
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experts
    Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    5 (1)
    Experts
    O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experts
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experts
    PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experts
    PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experts
    Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Experts
    Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experts
    A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experts
    How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Experts
    Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experts
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experts
    AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
    Mais do autor
    MT5Phoenix
    Stephanos Massouras
    5 (3)
    Experts
    MT5Phoenix — Assistente Especialista de Ruptura Multitemporal MT5Phoenix — Assistente Especialista de Ruptura Multitemporal (MetaTrader 5) Preço com desconto. O preço será duplicado a cada 5 compras. Preço final $499 Par recomendado: XAUUSD O MT5Phoenix automatiza uma abordagem simples de continuação. Ele avalia um timeframe superior para determinar o viés direcional e aguarda um sinal de ruptura em um timeframe inferior. As ordens são colocadas com risco predefinido e um método de saída selecio
    MT4BTCPro
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4BTCPro — Expert Advisor de Cruzamento de EMA Grátis por alguns dias. A partir de 1º de novembro, o preço será US$ 30 e aumentará US$ 30 a cada 5 compras. Preço final US$ 499 Ativos recomendados: BTCUSD — gráfico de 30 minutos O MT5BTCPro automatiza um simples seguidor de tendência usando o cruzamento de EMA rápida/lenta no período atual do gráfico. Dimensiona o risco por trade (valor fixo em US$ ou % do saldo), posiciona um stop baseado em volatilidade e gerencia as saídas por reversão de reg
    MT4Phoenix
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4Phoenix — Expert Advisor de rompimento multi-timeframe (MetaTrader 4) Par recomendado: XAUUSD O MT4Phoenix automatiza uma abordagem simples de continuação. Ele avalia o viés direcional em um timeframe superior e aguarda um sinal de rompimento em um timeframe inferior. As ordens são enviadas com risco predefinido e o método de saída escolhido. Como opera (visão geral) Verificação de viés (timeframe superior): uma relação entre EMAs define quando exposições compradas são permitidas. Verificação
    Filtro:
    Sem comentários
    Responder ao comentário