MT5BTCPro
- Experts
- Stephanos Massouras
- Versão: 1.50
- Atualizado: 27 outubro 2025
- Ativações: 5
MT5BTCPro — Expert Advisor de Cruzamento de EMA
Grátis por alguns dias. A partir de 1º de novembro, o preço será US$ 30 e aumentará US$ 30 a cada 5 compras. Preço final US$ 499
Ativos recomendados: BTCUSD — gráfico de 30 minutos
O MT5BTCPro automatiza um simples seguidor de tendência usando o cruzamento de EMA rápida/lenta no período atual do gráfico. Dimensiona o risco por trade (valor fixo em US$ ou % do saldo), posiciona um stop baseado em volatilidade e gerencia as saídas por reversão de regra, trailing stop opcional e realização parcial opcional.
Como funciona (visão geral)
- Sinal: entrada quando a EMA rápida cruza a EMA lenta (compra no cruzamento para cima, venda no cruzamento para baixo).
- Stop inicial: SL definido por ATR × multiplicador, com ajuste automático aos níveis de stop/freeze do broker.
- Dimensionamento de risco: o volume é calculado a partir do risco por operação e da distância do SL, respeitando passo, mínimo/máximo de lote e checagens de margem.
- Gestão de saída: fechamento ao cruzamento EMA oposto. Trailing (ATR/percentual/pontos) e parcial por múltiplo R são opcionais.
Principais recursos
- Motor de cruzamento EMA: EMAs (12/21 por padrão) no período atual geram entradas e reversões.
- Controles de risco: risco por valor fixo ou % do saldo; min/máx de lotes; proteções de spread e margem.
- Stops sensíveis à volatilidade: stop baseado em ATR com distância mínima segura; normalização automática para dígitos de preço.
- Trailing stop (opcional): ATR, percentual do preço ou pontos fixos. Ativa após múltiplo R definido.
- Parcial (opcional): fechamento parcial quando o R não realizado atinge a meta.
- Limite diário de risco (opcional): bloqueia novas operações quando as perdas fechadas do dia atingem X% do saldo (por Magic Number).
- Cooldown (opcional): aguarda N barras após fechar uma posição antes de permitir nova entrada.
- Restrições do broker: proteção contra níveis de stop/freeze; tentativa de remover SL/TP muito próximos antes de fechar; tolerância de desvio (slippage) configurável no fechamento.
- Escopo por Magic Number: todas as operações e histórico são filtrados pelo Magic Number do EA para evitar interferência.
- Logs detalhados: eventos por barra, sinais, gestão da posição e verificações de risco no log de Experts.
Entradas (resumo)
- Risk: RiskType (Fixed ou %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot.
- MAs: EMAPeriod12 (rápida), EMAPeriod21 (lenta).
- ATR: ATRPeriod, ATRMultiplier para o SL inicial.
- Trailing (opcional): TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints.
- Partial (opcional): UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent.
- Daily Risk (opcional): UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent.
- Cooldown (opcional): UseCooldown, CooldownBars.
- Broker/Execution: MagicNumber, CloseDeviationPoints (tolerância de slippage no fechamento).
Template inicial recomendado — BTCUSD (seguimento de tendência)
Este template visa movimentos tendenciais limpos no BTCUSD.
|Parâmetro
|Valor
|RiskType
|Fixed Amount
|FixedRisk
|50
|PercentRisk
|2
|ATR * for baseline SL
|1.5
|Minimum Lots
|0.01
|Maximum Lots
|100
|Fast EMA
|12
|Slow EMA
|21
|ATR Period
|14
|Trailing Stop
|% of Current Price
|Start trailing after
|1.0
|if ATR Mode
|1.0
|% of current price
|1.0
|points / price units
|400.0
|UseDailyRiskManagement
|false
|% of balance max loss per day
|2.0
|UseCooldown
|false
|bars on Period Current
|2
|Use Partial-Profit
|false
|take partial at R=
|2.0
|% volume to close
|50
Testes e implantação
- Strategy Tester: otimize por ativo multiplicadores de ATR, modo de trailing e níveis de parcial (R).
- Perfis de ativo: mantenha presets separados para cripto, metais e FX (regimes de volatilidade distintos).
- Logs: use o log de Experts para validar entradas/saídas, dimensionamento de risco e comportamento de risco diário/cooldown.
Notas importantes
- Não há garantia de lucro; o desempenho varia conforme ativo, corretora e mercado.
- Backtests não são resultados reais; sempre faça forward test antes do uso em produção.
- O EA não coleta dados pessoais nem usa licenciamento/telemetria de terceiros.
- Suporte: comentários do produto no MQL5 ou mensagens MQL5.
Divulgação de riscos
Negociar envolve risco, inclusive de perda. Utilize limites de risco adequados ao seu saldo e revise as configurações periodicamente.