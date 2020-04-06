MT4BTCPro — Expert Advisor de Cruzamento de EMA

Grátis por alguns dias. A partir de 1º de novembro, o preço será US$ 30 e aumentará US$ 30 a cada 5 compras. Preço final US$ 499

Ativos recomendados: BTCUSD — gráfico de 30 minutos

O MT5BTCPro automatiza um simples seguidor de tendência usando o cruzamento de EMA rápida/lenta no período atual do gráfico. Dimensiona o risco por trade (valor fixo em US$ ou % do saldo), posiciona um stop baseado em volatilidade e gerencia as saídas por reversão de regra, trailing stop opcional e realização parcial opcional.

Como funciona (visão geral)

Sinal: entrada quando a EMA rápida cruza a EMA lenta (compra no cruzamento para cima, venda no cruzamento para baixo). Stop inicial: SL definido por ATR × multiplicador, com ajuste automático aos níveis de stop/freeze do broker. Dimensionamento de risco: o volume é calculado a partir do risco por operação e da distância do SL, respeitando passo, mínimo/máximo de lote e checagens de margem. Gestão de saída: fechamento ao cruzamento EMA oposto. Trailing (ATR/percentual/pontos) e parcial por múltiplo R são opcionais.

Principais recursos

Motor de cruzamento EMA: EMAs (12/21 por padrão) no período atual geram entradas e reversões.

EMAs (12/21 por padrão) no período atual geram entradas e reversões. Controles de risco: risco por valor fixo ou % do saldo; min/máx de lotes; proteções de spread e margem.

risco por valor fixo ou % do saldo; min/máx de lotes; proteções de spread e margem. Stops sensíveis à volatilidade: stop baseado em ATR com distância mínima segura; normalização automática para dígitos de preço.

stop baseado em ATR com distância mínima segura; normalização automática para dígitos de preço. Trailing stop (opcional): ATR, percentual do preço ou pontos fixos. Ativa após múltiplo R definido.

ATR, percentual do preço ou pontos fixos. Ativa após múltiplo R definido. Parcial (opcional): fechamento parcial quando o R não realizado atinge a meta.

fechamento parcial quando o R não realizado atinge a meta. Limite diário de risco (opcional): bloqueia novas operações quando as perdas fechadas do dia atingem X% do saldo (por Magic Number).

bloqueia novas operações quando as perdas fechadas do dia atingem X% do saldo (por Magic Number). Cooldown (opcional): aguarda N barras após fechar uma posição antes de permitir nova entrada.

aguarda N barras após fechar uma posição antes de permitir nova entrada. Restrições do broker: proteção contra níveis de stop/freeze; tentativa de remover SL/TP muito próximos antes de fechar; tolerância de desvio (slippage) configurável no fechamento.

proteção contra níveis de stop/freeze; tentativa de remover SL/TP muito próximos antes de fechar; tolerância de desvio (slippage) configurável no fechamento. Escopo por Magic Number: todas as operações e histórico são filtrados pelo Magic Number do EA para evitar interferência.

todas as operações e histórico são filtrados pelo Magic Number do EA para evitar interferência. Logs detalhados: eventos por barra, sinais, gestão da posição e verificações de risco no log de Experts.

Entradas (resumo)

Risk: RiskType (Fixed ou %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot.

RiskType (Fixed ou %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot. MAs: EMAPeriod12 (rápida), EMAPeriod21 (lenta).

EMAPeriod12 (rápida), EMAPeriod21 (lenta). ATR: ATRPeriod, ATRMultiplier para o SL inicial.

ATRPeriod, ATRMultiplier para o SL inicial. Trailing (opcional): TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints.

TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints. Partial (opcional): UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent.

UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent. Daily Risk (opcional): UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent.

UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent. Cooldown (opcional): UseCooldown, CooldownBars.

UseCooldown, CooldownBars. Broker/Execution: MagicNumber, CloseDeviationPoints (tolerância de slippage no fechamento).

Template inicial recomendado — BTCUSD (seguimento de tendência)

Este template visa movimentos tendenciais limpos no BTCUSD.

Parâmetro Valor RiskType Fixed Amount FixedRisk 50 PercentRisk

2 ATR * for baseline SL 1.5 Minimum Lots 0.01 Maximum Lots 100 Fast EMA 12 Slow EMA 21 ATR Period 14 Trailing Stop % of Current Price Start trailing after 1.0 if ATR Mode 1.0 % of current price 1.0 points / price units 400.0 UseDailyRiskManagement false % of balance max loss per day 2.0 UseCooldown false bars on Period Current 2 Use Partial-Profit false take partial at R= 2.0 % volume to close 50

Testes e implantação

Strategy Tester: otimize por ativo multiplicadores de ATR, modo de trailing e níveis de parcial (R).

otimize por ativo multiplicadores de ATR, modo de trailing e níveis de parcial (R). Perfis de ativo: mantenha presets separados para cripto, metais e FX (regimes de volatilidade distintos).

mantenha presets separados para cripto, metais e FX (regimes de volatilidade distintos). Logs: use o log de Experts para validar entradas/saídas, dimensionamento de risco e comportamento de risco diário/cooldown.

Notas importantes

Não há garantia de lucro; o desempenho varia conforme ativo, corretora e mercado.

Backtests não são resultados reais; sempre faça forward test antes do uso em produção.

O EA não coleta dados pessoais nem usa licenciamento/telemetria de terceiros.

Suporte: comentários do produto no MQL5 ou mensagens MQL5.

Divulgação de riscos

Negociar envolve risco, inclusive de perda. Utilize limites de risco adequados ao seu saldo e revise as configurações periodicamente.