MT5BTCPro — EMA 均线金叉死叉智能交易系统

推荐品种：BTCUSD —30 分钟周期

MT5BTCPro 基于当前图表周期的快/慢 EMA 交叉自动化趋势跟随策略。它按笔控制风险（固定美元或账户余额百分比），设置基于波动率的止损，并通过规则反转、可选追踪止损和可选分批止盈来管理退出。

工作原理（概览）

信号：快 EMA 上穿/下穿慢 EMA 触发进场（上穿做多，下穿做空）。 初始止损：按 ATR × 倍数放置，并自动适配经纪商的止损/冻结距离限制。 风险头寸：按所选单笔风险与止损距离计算手数，严格遵守经纪商最小步长、最小/最大手数及保证金检查。 退出管理：出现相反 EMA 交叉时可平仓。可选追踪止损（ATR/百分比/点数）与可选分批止盈（按 R 倍数）用于降低风险并锁定收益。

主要特性

EMA 交叉引擎： 默认 12/21 EMA 基于当前周期生成入场与反手。

默认 12/21 EMA 基于当前周期生成入场与反手。 风险控制： 固定金额或余额百分比；用户自定义最小/最大手数；点差与保证金保护。

固定金额或余额百分比；用户自定义最小/最大手数；点差与保证金保护。 波动率止损： ATR 止损，内置安全最小距离；价格精度自动规范化。

ATR 止损，内置安全最小距离；价格精度自动规范化。 追踪止损（可选）： ATR、价格百分比或固定点数；在达到设定 R 倍数后启用。

ATR、价格百分比或固定点数；在达到设定 R 倍数后启用。 分批止盈（可选）： 当未实现收益达到目标 R 倍数时，部分平仓。

当未实现收益达到目标 R 倍数时，部分平仓。 日内风险上限（可选）： 当当日累计已平仓亏损达到余额的 X% 时（按 Magic Number 统计）禁止新开仓。

当当日累计已平仓亏损达到余额的 X% 时（按 Magic Number 统计）禁止新开仓。 冷却期（可选）： 平仓后等待 N 根K线再允许下一次入场。

平仓后等待 N 根K线再允许下一次入场。 经纪商约束处理： 防止触犯止损/冻结距离；必要时在平仓前尝试移除过近 SL/TP；可配置平仓滑点容忍度。

防止触犯止损/冻结距离；必要时在平仓前尝试移除过近 SL/TP；可配置平仓滑点容忍度。 Magic Number 隔离： 所有交易与历史操作均按本 EA 的 Magic Number 过滤，避免与其他策略/手工交易相互干扰。

所有交易与历史操作均按本 EA 的 Magic Number 过滤，避免与其他策略/手工交易相互干扰。 详细日志：按 bar 事件、信号、仓位管理与风险检查写入 Experts 日志。

输入参数（摘要）

Risk： RiskType（Fixed 或 %）、FixedRisk、PercentRisk、MinLot、MaxLot。

RiskType（Fixed 或 %）、FixedRisk、PercentRisk、MinLot、MaxLot。 MAs： EMAPeriod12（快）、EMAPeriod21（慢）。

EMAPeriod12（快）、EMAPeriod21（慢）。 ATR： ATRPeriod、ATRMultiplier（初始 SL）。

ATRPeriod、ATRMultiplier（初始 SL）。 Trailing（可选）： TrailingStopMode（ATR/Percent/Points）、TrailingActivateR、TrailingATRMultiplier、TrailingPercent、TrailingPoints。

TrailingStopMode（ATR/Percent/Points）、TrailingActivateR、TrailingATRMultiplier、TrailingPercent、TrailingPoints。 Partial（可选）： UsePartialProfit、PartialProfitRMultiple、PartialProfitPercent。

UsePartialProfit、PartialProfitRMultiple、PartialProfitPercent。 Daily Risk（可选）： UseDailyRiskManagement、DailyRiskPercent。

UseDailyRiskManagement、DailyRiskPercent。 Cooldown（可选）： UseCooldown、CooldownBars。

UseCooldown、CooldownBars。 Broker/Execution：MagicNumber、CloseDeviationPoints（平仓滑点容限）。

推荐起始模板 — BTCUSD（趋势跟随）

该模板针对 BTCUSD 的顺势行情。

参数 取值 RiskType Fixed Amount FixedRisk 50 PercentRisk

2 ATR * for baseline SL 1.5 Minimum Lots 0.01 Maximum Lots 100 Fast EMA 12 Slow EMA 21 ATR Period 14 Trailing Stop % of Current Price Start trailing after 1.0 if ATR Mode 1.0 % of current price 1.0 points / price units 400.0 UseDailyRiskManagement false % of balance max loss per day 2.0 UseCooldown false bars on Period Current 2 Use Partial-Profit false take partial at R= 2.0 % volume to close 50

测试与部署

策略测试器： 按品种优化 ATR 倍数、追踪模式和分批止盈 R 水平。

按品种优化 ATR 倍数、追踪模式和分批止盈 R 水平。 品种配置： 为加密、贵金属和外汇分别维护预设（波动率差异显著）。

为加密、贵金属和外汇分别维护预设（波动率差异显著）。 日志：使用 Experts 日志核对进出场、风险头寸与日风险/冷却行为。

重要说明

不保证盈利；表现因品种、经纪商与市场环境而异。

回测并非实盘；上线前务必先行模拟/小资金前向测试。

EA 不收集个人数据，不使用第三方授权或遥测。

风险披露

交易有风险，可能造成亏损。请采用与您账户相匹配的风险限额，并定期检查设置。