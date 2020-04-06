MT5BTCPro
- 专家
- Stephanos Massouras
- 版本: 1.50
- 更新: 27 十月 2025
- 激活: 5
MT5BTCPro — EMA 均线金叉死叉智能交易系统
仅限几天免费。自 11 月 1 日起价格为 30 美元，并将在每 5 笔购买后上调 30 美元。最终价格 $499
推荐品种：BTCUSD —30 分钟周期
MT5BTCPro 基于当前图表周期的快/慢 EMA 交叉自动化趋势跟随策略。它按笔控制风险（固定美元或账户余额百分比），设置基于波动率的止损，并通过规则反转、可选追踪止损和可选分批止盈来管理退出。
工作原理（概览）
- 信号：快 EMA 上穿/下穿慢 EMA 触发进场（上穿做多，下穿做空）。
- 初始止损：按 ATR × 倍数放置，并自动适配经纪商的止损/冻结距离限制。
- 风险头寸：按所选单笔风险与止损距离计算手数，严格遵守经纪商最小步长、最小/最大手数及保证金检查。
- 退出管理：出现相反 EMA 交叉时可平仓。可选追踪止损（ATR/百分比/点数）与可选分批止盈（按 R 倍数）用于降低风险并锁定收益。
主要特性
- EMA 交叉引擎：默认 12/21 EMA 基于当前周期生成入场与反手。
- 风险控制：固定金额或余额百分比；用户自定义最小/最大手数；点差与保证金保护。
- 波动率止损：ATR 止损，内置安全最小距离；价格精度自动规范化。
- 追踪止损（可选）：ATR、价格百分比或固定点数；在达到设定 R 倍数后启用。
- 分批止盈（可选）：当未实现收益达到目标 R 倍数时，部分平仓。
- 日内风险上限（可选）：当当日累计已平仓亏损达到余额的 X% 时（按 Magic Number 统计）禁止新开仓。
- 冷却期（可选）：平仓后等待 N 根K线再允许下一次入场。
- 经纪商约束处理：防止触犯止损/冻结距离；必要时在平仓前尝试移除过近 SL/TP；可配置平仓滑点容忍度。
- Magic Number 隔离：所有交易与历史操作均按本 EA 的 Magic Number 过滤，避免与其他策略/手工交易相互干扰。
- 详细日志：按 bar 事件、信号、仓位管理与风险检查写入 Experts 日志。
输入参数（摘要）
- Risk：RiskType（Fixed 或 %）、FixedRisk、PercentRisk、MinLot、MaxLot。
- MAs：EMAPeriod12（快）、EMAPeriod21（慢）。
- ATR：ATRPeriod、ATRMultiplier（初始 SL）。
- Trailing（可选）：TrailingStopMode（ATR/Percent/Points）、TrailingActivateR、TrailingATRMultiplier、TrailingPercent、TrailingPoints。
- Partial（可选）：UsePartialProfit、PartialProfitRMultiple、PartialProfitPercent。
- Daily Risk（可选）：UseDailyRiskManagement、DailyRiskPercent。
- Cooldown（可选）：UseCooldown、CooldownBars。
- Broker/Execution：MagicNumber、CloseDeviationPoints（平仓滑点容限）。
推荐起始模板 — BTCUSD（趋势跟随）
该模板针对 BTCUSD 的顺势行情。
|参数
|取值
|RiskType
|Fixed Amount
|FixedRisk
|50
|PercentRisk
|2
|ATR * for baseline SL
|1.5
|Minimum Lots
|0.01
|Maximum Lots
|100
|Fast EMA
|12
|Slow EMA
|21
|ATR Period
|14
|Trailing Stop
|% of Current Price
|Start trailing after
|1.0
|if ATR Mode
|1.0
|% of current price
|1.0
|points / price units
|400.0
|UseDailyRiskManagement
|false
|% of balance max loss per day
|2.0
|UseCooldown
|false
|bars on Period Current
|2
|Use Partial-Profit
|false
|take partial at R=
|2.0
|% volume to close
|50
测试与部署
- 策略测试器：按品种优化 ATR 倍数、追踪模式和分批止盈 R 水平。
- 品种配置：为加密、贵金属和外汇分别维护预设（波动率差异显著）。
- 日志：使用 Experts 日志核对进出场、风险头寸与日风险/冷却行为。
重要说明
- 不保证盈利；表现因品种、经纪商与市场环境而异。
- 回测并非实盘；上线前务必先行模拟/小资金前向测试。
- EA 不收集个人数据，不使用第三方授权或遥测。
- 支持：MQL5 产品评论或 MQL5 私信。
风险披露
交易有风险，可能造成亏损。请采用与您账户相匹配的风险限额，并定期检查设置。