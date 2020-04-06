MT4BTCPro Stephanos Massouras エキスパート

MT4BTCPro — EMA クロスオーバー・エキスパートアドバイザー 数日間のみ無料。11月1日から価格は30ドル、以後5件の購入ごとに30ドルずつ値上げ。最終価格 $499 推奨銘柄： BTCUSD ― 30分足 MT5BTCPro は、現在の時間足での高速/低速 EMA のクロスを用いたシンプルなトレンドフォローを自動化します。1トレードのリスク（固定ドル/残高％）を設定し、ボラティリティに基づくストップを配置し、ルールベースの反転、オプションのトレーリングストップおよび部分利確でエグジットを管理します。 動作概要 シグナル： 高速 EMA が低速 EMA を上抜け/下抜けしたときにエントリー（上抜け＝買い、下抜け＝売り）。 初期ストップ： ATR × 係数でSLを設定し、ブローカーのストップ/フリーズ距離に自動調整。 リスクサイズ： 選択した1トレード当たりのリスクとSL距離からロットを算出。ブローカーの最小ステップ、最小/最大ロット、証拠金チェックを順守。 エグジット管理： 反対のEMAクロスでクローズ可能。オプションでトレーリング（ATR/％/ポイント）やR倍数での部分利