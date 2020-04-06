MT5BTCPro
- エキスパート
- Stephanos Massouras
- バージョン: 1.50
- アップデート済み: 27 10月 2025
- アクティベーション: 5
MT5BTCPro — EMA クロスオーバー・エキスパートアドバイザー
数日間のみ無料。11月1日から価格は30ドル、以後5件の購入ごとに30ドルずつ値上げ。最終価格 $499
推奨銘柄：BTCUSD ―30分足
MT5BTCPro は、現在の時間足での高速/低速 EMA のクロスを用いたシンプルなトレンドフォローを自動化します。1トレードのリスク（固定ドル/残高％）を設定し、ボラティリティに基づくストップを配置し、ルールベースの反転、オプションのトレーリングストップおよび部分利確でエグジットを管理します。
動作概要
- シグナル：高速 EMA が低速 EMA を上抜け/下抜けしたときにエントリー（上抜け＝買い、下抜け＝売り）。
- 初期ストップ：ATR × 係数でSLを設定し、ブローカーのストップ/フリーズ距離に自動調整。
- リスクサイズ：選択した1トレード当たりのリスクとSL距離からロットを算出。ブローカーの最小ステップ、最小/最大ロット、証拠金チェックを順守。
- エグジット管理：反対のEMAクロスでクローズ可能。オプションでトレーリング（ATR/％/ポイント）やR倍数での部分利確に対応。
主な機能
- EMAクロスエンジン：デフォルト12/21EMA。現在の時間足でエントリーとドテンを生成。
- リスク管理：固定額または残高％のリスク、ユーザー定義の最小/最大ロット、スプレッド＆証拠金ガード。
- ボラティリティ対応ストップ：ATRベースのSL、安全な最小距離付き。価格桁数に自動正規化。
- トレーリングストップ（任意）：ATR、価格％、固定ポイント。指定R到達後に作動。
- 部分利確（任意）：未実現Rが目標に達したら、ポジションの一部を決済。
- 日次リスク上限（任意）：当日の確定損失が残高のX％に達したら新規エントリーを停止（Magic Numberで集計）。
- クールダウン（任意）：ポジションをクローズ後、次のエントリーまでN本のバーを待機。
- ブローカー制約対応：ストップ/フリーズ距離違反を回避。必要に応じてクローズ前に近すぎるSL/TPの削除を試行。クローズ時のスリッページ許容を設定可能。
- Magic Number スコープ：取引と履歴操作はEAのMagic Numberでフィルタし、他EA/手動取引と干渉しません。
- 詳細ログ：バーイベント、シグナル、ポジション管理、リスクチェックをExpertsログに記録。
入力パラメータ（概要）
- Risk: RiskType（Fixed / %）、FixedRisk、PercentRisk、MinLot、MaxLot。
- MAs: EMAPeriod12（高速）、EMAPeriod21（低速）。
- ATR: ATRPeriod、ATRMultiplier（初期SL）。
- Trailing（任意）: TrailingStopMode（ATR/Percent/Points）、TrailingActivateR、TrailingATRMultiplier、TrailingPercent、TrailingPoints。
- Partial（任意）: UsePartialProfit、PartialProfitRMultiple、PartialProfitPercent。
- Daily Risk（任意）: UseDailyRiskManagement、DailyRiskPercent。
- Cooldown（任意）: UseCooldown、CooldownBars。
- Broker/Execution: MagicNumber、CloseDeviationPoints（クローズ時のスリッページ許容）。
推奨スタートテンプレート — BTCUSD（トレンドフォロー）
BTCUSD の素直なトレンドを狙うテンプレートです。
|パラメータ
|値
|RiskType
|Fixed Amount
|FixedRisk
|50
|PercentRisk
|2
|ATR * for baseline SL
|1.5
|Minimum Lots
|0.01
|Maximum Lots
|100
|Fast EMA
|12
|Slow EMA
|21
|ATR Period
|14
|Trailing Stop
|% of Current Price
|Start trailing after
|1.0
|if ATR Mode
|1.0
|% of current price
|1.0
|points / price units
|400.0
|UseDailyRiskManagement
|false
|% of balance max loss per day
|2.0
|UseCooldown
|false
|bars on Period Current
|2
|Use Partial-Profit
|false
|take partial at R=
|2.0
|% volume to close
|50
テストと導入
- Strategy Tester：銘柄ごとに、ATR係数、トレーリング方式、部分利確Rを最適化してください。
- 銘柄プロファイル：暗号資産、貴金属、FXで別プリセットを管理（ボラティリティが異なるため）。
- ログ：Expertsログでエントリー/エグジット、リスクサイズ、日次リスク/クールダウン動作を確認。
重要事項
- 利益は保証されません。パフォーマンスは銘柄、ブローカー、市況により異なります。
- バックテストは実運用の結果ではありません。導入前に必ずフォワードテストを行ってください。
- 本EAは個人情報を収集せず、外部ライセンス/テレメトリを使用しません。
- サポート：MQL5 の製品コメントまたは MQL5 メッセージ。
リスク開示
取引には損失を含むリスクがあります。口座に適したリスク上限を使用し、定期的に設定を見直してください。