MT4Phoenix
- Experts
- Stephanos Massouras
- Versão: 1.38
- Atualizado: 31 outubro 2025
- Ativações: 5
MT4Phoenix — Expert Advisor de rompimento multi-timeframe (MetaTrader 4)
Par recomendado: XAUUSD
O MT4Phoenix automatiza uma abordagem simples de continuação. Ele avalia o viés direcional em um timeframe superior e aguarda um sinal de rompimento em um timeframe inferior. As ordens são enviadas com risco predefinido e o método de saída escolhido.
Como opera (visão geral)
- Verificação de viés (timeframe superior): uma relação entre EMAs define quando exposições compradas são permitidas.
- Verificação de entrada (timeframe de execução): identifica-se um nível de swing recente; um rompimento além desse nível habilita a entrada.
- Dimensionamento de risco: o volume é derivado do risco por trade escolhido e da distância do stop, respeitando os incrementos de lote do corretor.
- Gestão de saída: escolha entre alvo baseado em volatilidade ou fechamento por regra quando a relação de EMA se voltar contra a posição. Trailing stop e fechamento parcial opcionais.
Principais recursos
- Timeframes: seleções separadas para viés e execução.
- Entradas: rompimento acima de um nível de swing recente quando o viés permitir.
- Saídas:
- Alvo ATR (multiplicador definido pelo usuário), ou
- Fechamento baseado em EMA no timeframe selecionado.
- Trailing stop opcional: ATR, percentual ou pontos.
- Parcial opcional em um múltiplo R.
- Controles de risco: risco por valor fixo ou percentual do saldo; lotes mínimo/máximo; verificações de spread e margem; tratamento de níveis de stop/freeze do corretor.
- Registro: eventos de barra, estado do viés, verificações de entrada/saída e resultados são gravados no log Experts para revisão.
Entradas (resumo)
- Risk: valor fixo ou % do saldo; lotes mínimo/máximo.
- MAs: períodos de EMA rápida/lenta; timeframes de viés e entrada.
- ATR: período e multiplicadores para SL/TP e trailing, se selecionado.
- Structure: lookback e janela para detecção de swings.
- Trade management: modo e parâmetros de trailing; múltiplo R e percentual para parcial; limite diário de risco e cooldown opcionais.
- Broker constraints: stops level, freeze level, verificação de margem.
Modelo inicial recomendado (exemplo) - XAUUSD
|Parâmetro
|Valor
|RiskType
|Risk_Percent ( >1% == Agressivo)
|FixedRisk
|50
|PercentRisk
|5
|EMAPeriodFast
|12
|EMAPeriodSlow
|21
|TPMode
|EMA Slow > EMA Fast no timeframe de entrada
|SLMode
|Fast EMA no timeframe de viés
|ATR-Period
|14
|TP-ATR-Multiplier
|2.0
|SL-ATR-Multiplier
|1.5
|SwingLookback
|10
|SwingWindow
|3
|MinLot
|0.01
|Maxlot
|100
|BiasTimeframe
|1 Hour
|EntryTimeframe
|30 Minutes
|TrailingStopMode
|Trail_Percent
|TrailingStopRMultiple
|1.0
|TrailingStopATRMultiplier
|1.0
|TrailingStopPercent
|1.0
|TrailingStopPoints
|400
|UseDailyRiskManagement
|false
|DailyRiskPercent
|1.0
|UseCooldown
|true
|CooldownBars
|2
|UsePartialProfit
|false
|PartialProfitRMultiple
|2.0
|PartialProfitPercent
|50.0
Testes e implantação
- Strategy Tester: avalie nos símbolos e períodos escolhidos.
- Teste em forward: use uma conta demo para observar execução e slippage no seu corretor.
- Parâmetros: ajuste o risco, o modo de saída e as configurações de swing de acordo com o instrumento e sua política de risco.
- Idioma: todos os nomes de entradas, mensagens e capturas estão em inglês.
Notas importantes
- Não há garantia de lucro. Os resultados variam conforme instrumentos, corretores e condições de mercado.
- Resultados de backtest não são resultados reais de negociação.
- O EA não coleta dados pessoais nem usa sistemas de terceiros para licenciamento, contabilidade ou atualização.
- Suporte disponível via comentários do produto no MQL5 ou mensagens MQL5.
Divulgação de risco
Negociar envolve risco, inclusive de perda. Use limites de risco adequados à sua conta. Revise periodicamente os logs e as configurações.
