MT4Phoenix — Expert Advisor de rompimento multi-timeframe (MetaTrader 4)

Par recomendado: XAUUSD

O MT4Phoenix automatiza uma abordagem simples de continuação. Ele avalia o viés direcional em um timeframe superior e aguarda um sinal de rompimento em um timeframe inferior. As ordens são enviadas com risco predefinido e o método de saída escolhido.

Como opera (visão geral)

Verificação de viés (timeframe superior): uma relação entre EMAs define quando exposições compradas são permitidas. Verificação de entrada (timeframe de execução): identifica-se um nível de swing recente; um rompimento além desse nível habilita a entrada. Dimensionamento de risco: o volume é derivado do risco por trade escolhido e da distância do stop, respeitando os incrementos de lote do corretor. Gestão de saída: escolha entre alvo baseado em volatilidade ou fechamento por regra quando a relação de EMA se voltar contra a posição. Trailing stop e fechamento parcial opcionais.

Principais recursos

Timeframes: seleções separadas para viés e execução.

seleções separadas para viés e execução. Entradas: rompimento acima de um nível de swing recente quando o viés permitir.

rompimento acima de um nível de swing recente quando o viés permitir. Saídas: Alvo ATR (multiplicador definido pelo usuário), ou Fechamento baseado em EMA no timeframe selecionado. Trailing stop opcional: ATR, percentual ou pontos. Parcial opcional em um múltiplo R.

Controles de risco: risco por valor fixo ou percentual do saldo; lotes mínimo/máximo; verificações de spread e margem; tratamento de níveis de stop/freeze do corretor.

risco por valor fixo ou percentual do saldo; lotes mínimo/máximo; verificações de spread e margem; tratamento de níveis de stop/freeze do corretor. Registro: eventos de barra, estado do viés, verificações de entrada/saída e resultados são gravados no log Experts para revisão.

Entradas (resumo)

Risk: valor fixo ou % do saldo; lotes mínimo/máximo.

valor fixo ou % do saldo; lotes mínimo/máximo. MAs: períodos de EMA rápida/lenta; timeframes de viés e entrada.

períodos de EMA rápida/lenta; timeframes de viés e entrada. ATR: período e multiplicadores para SL/TP e trailing, se selecionado.

período e multiplicadores para SL/TP e trailing, se selecionado. Structure: lookback e janela para detecção de swings.

lookback e janela para detecção de swings. Trade management: modo e parâmetros de trailing; múltiplo R e percentual para parcial; limite diário de risco e cooldown opcionais.

modo e parâmetros de trailing; múltiplo R e percentual para parcial; limite diário de risco e cooldown opcionais. Broker constraints: stops level, freeze level, verificação de margem.

Modelo inicial recomendado (exemplo) - XAUUSD

Parâmetro Valor RiskType Risk_Percent ( >1% == Agressivo) FixedRisk 50 PercentRisk 5 EMAPeriodFast 12 EMAPeriodSlow 21 TPMode EMA Slow > EMA Fast no timeframe de entrada SLMode Fast EMA no timeframe de viés ATR-Period 14 TP-ATR-Multiplier 2.0 SL-ATR-Multiplier 1.5 SwingLookback 10 SwingWindow 3 MinLot 0.01 Maxlot 100 BiasTimeframe 1 Hour EntryTimeframe 30 Minutes TrailingStopMode Trail_Percent TrailingStopRMultiple 1.0 TrailingStopATRMultiplier 1.0 TrailingStopPercent 1.0 TrailingStopPoints 400 UseDailyRiskManagement false DailyRiskPercent 1.0 UseCooldown true CooldownBars 2 UsePartialProfit false PartialProfitRMultiple 2.0 PartialProfitPercent 50.0

Testes e implantação

Strategy Tester: avalie nos símbolos e períodos escolhidos.

avalie nos símbolos e períodos escolhidos. Teste em forward: use uma conta demo para observar execução e slippage no seu corretor.

use uma conta demo para observar execução e slippage no seu corretor. Parâmetros: ajuste o risco, o modo de saída e as configurações de swing de acordo com o instrumento e sua política de risco.

ajuste o risco, o modo de saída e as configurações de swing de acordo com o instrumento e sua política de risco. Idioma: todos os nomes de entradas, mensagens e capturas estão em inglês.

Notas importantes

Não há garantia de lucro. Os resultados variam conforme instrumentos, corretores e condições de mercado.

Resultados de backtest não são resultados reais de negociação.

O EA não coleta dados pessoais nem usa sistemas de terceiros para licenciamento, contabilidade ou atualização.

Suporte disponível via comentários do produto no MQL5 ou mensagens MQL5.

Divulgação de risco

Negociar envolve risco, inclusive de perda. Use limites de risco adequados à sua conta. Revise periodicamente os logs e as configurações.