MT4Phoenix — Expert Advisor de rompimento multi-timeframe (MetaTrader 4)

Par recomendado: XAUUSD

O MT4Phoenix automatiza uma abordagem simples de continuação. Ele avalia o viés direcional em um timeframe superior e aguarda um sinal de rompimento em um timeframe inferior. As ordens são enviadas com risco predefinido e o método de saída escolhido.

Como opera (visão geral)

  1. Verificação de viés (timeframe superior): uma relação entre EMAs define quando exposições compradas são permitidas.
  2. Verificação de entrada (timeframe de execução): identifica-se um nível de swing recente; um rompimento além desse nível habilita a entrada.
  3. Dimensionamento de risco: o volume é derivado do risco por trade escolhido e da distância do stop, respeitando os incrementos de lote do corretor.
  4. Gestão de saída: escolha entre alvo baseado em volatilidade ou fechamento por regra quando a relação de EMA se voltar contra a posição. Trailing stop e fechamento parcial opcionais.

Principais recursos

  • Timeframes: seleções separadas para viés e execução.
  • Entradas: rompimento acima de um nível de swing recente quando o viés permitir.
  • Saídas:
    • Alvo ATR (multiplicador definido pelo usuário), ou
    • Fechamento baseado em EMA no timeframe selecionado.
    • Trailing stop opcional: ATR, percentual ou pontos.
    • Parcial opcional em um múltiplo R.
  • Controles de risco: risco por valor fixo ou percentual do saldo; lotes mínimo/máximo; verificações de spread e margem; tratamento de níveis de stop/freeze do corretor.
  • Registro: eventos de barra, estado do viés, verificações de entrada/saída e resultados são gravados no log Experts para revisão.

Entradas (resumo)

  • Risk: valor fixo ou % do saldo; lotes mínimo/máximo.
  • MAs: períodos de EMA rápida/lenta; timeframes de viés e entrada.
  • ATR: período e multiplicadores para SL/TP e trailing, se selecionado.
  • Structure: lookback e janela para detecção de swings.
  • Trade management: modo e parâmetros de trailing; múltiplo R e percentual para parcial; limite diário de risco e cooldown opcionais.
  • Broker constraints: stops level, freeze level, verificação de margem.

Modelo inicial recomendado (exemplo) - XAUUSD

Parâmetro Valor
RiskType Risk_Percent ( >1% == Agressivo)
FixedRisk 50
PercentRisk 5
EMAPeriodFast 12
EMAPeriodSlow 21
TPMode EMA Slow > EMA Fast no timeframe de entrada
SLMode Fast EMA no timeframe de viés
ATR-Period 14
TP-ATR-Multiplier 2.0
SL-ATR-Multiplier  1.5
SwingLookback 10
SwingWindow 3
MinLot 0.01
Maxlot 100
BiasTimeframe 1 Hour
EntryTimeframe 30 Minutes
TrailingStopMode Trail_Percent
TrailingStopRMultiple 1.0
TrailingStopATRMultiplier 1.0
TrailingStopPercent 1.0
TrailingStopPoints 400
UseDailyRiskManagement false
DailyRiskPercent 1.0
UseCooldown true
CooldownBars 2
UsePartialProfit false
PartialProfitRMultiple 2.0
PartialProfitPercent 50.0

Testes e implantação

  • Strategy Tester: avalie nos símbolos e períodos escolhidos.
  • Teste em forward: use uma conta demo para observar execução e slippage no seu corretor.
  • Parâmetros: ajuste o risco, o modo de saída e as configurações de swing de acordo com o instrumento e sua política de risco.
  • Idioma: todos os nomes de entradas, mensagens e capturas estão em inglês.

Notas importantes

  • Não há garantia de lucro. Os resultados variam conforme instrumentos, corretores e condições de mercado.
  • Resultados de backtest não são resultados reais de negociação.
  • O EA não coleta dados pessoais nem usa sistemas de terceiros para licenciamento, contabilidade ou atualização.
  • Suporte disponível via comentários do produto no MQL5 ou mensagens MQL5.

Divulgação de risco

Negociar envolve risco, inclusive de perda. Use limites de risco adequados à sua conta. Revise periodicamente os logs e as configurações.

