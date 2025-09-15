MT5BTCPro

MT5BTCPro - Conseiller Expert Bitcoin MT5BTCPro - Maîtrisez le trading de BTC en toute confiance

Bienvenue sur MT5BTCPro, l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader le Bitcoin (BTC) sur MetaTrader 5. Pensé pour les traders crypto exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques du BTC.

Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT5BTCPro GRATUITEMENT avec un compte démo et réalisez des backtests pour constater sa puissance.

Pourquoi choisir MT5BTCPro ?

  • Stratégie optimisée pour le Bitcoin : Calibrée pour BTCUSD en M30, avec une logique d’entrées/sorties à forte probabilité.
  • Gestion du risque intelligente : Protection adaptative selon la volatilité du marché.
  • Taille de lot dynamique : Calcule automatiquement la taille du lot selon le montant saisi pour un risque fixe par trade. Recommandé 1–5 % du solde par trade
  • Démo gratuite : Nous recommandons de backtester MT5BTCPro — c’est gratuit.

Recommandation de gestion du risque

Pour un trading optimal, nous recommandons fortement de risquer au maximum 1–5 % de votre solde par trade. Par défaut, MT5BTCPro applique un risque fixe de 50 $ ; ajustez le paramètre RiskPerTrade selon la taille de votre compte et votre tolérance au risque.

Testez avant de faire confiance

Nous voulons donner du pouvoir aux traders. MT5BTCPro est donc conçu pour être simple à tester : utilisez le Testeur de Stratégies de MT5 pour backtester sur l’historique BTCUSD, ou déployez-le sur un compte démo pour observer la performance en temps réel. Vos résultats sont votre preuve !

N’attendez pas — téléchargez MT5BTCPro et commencez à tester GRATUITEMENT !

Fonctionnalités clés

  • Unité de temps : M30 (graphique 30 minutes) recommandé pour des signaux équilibrés.
  • Contrôle du risque : Risque configurable en $.
  • Plateforme : MetaTrader 5, fonctionne & testé sur BTCUSD

Note importante :

Nous recommandons un courtier avec un spread FAIBLE — c’est IMPORTANT pour ÉVITER le déclenchement prématuré du SL.

Courtier recommandé : ICI

    Commencez dès aujourd’hui

    Rejoignez la communauté croissante de traders crypto qui utilisent MT5BTCPro pour naviguer la volatilité du Bitcoin avec confiance. Téléchargez maintenant, testez gratuitement et découvrez pourquoi MT5BTCPro est votre atout sur le marché crypto.

    Des questions ? Contactez-nous via MQL5 ou à info@mt5gold.com

    Le trading comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Testez toujours soigneusement et tradez de manière responsable.

    Plus de l'auteur
    MT4Phoenix
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4Phoenix – Multi‑Timeframe Breakout EA for MetaTrader 4 - XAUUSD MT4Phoenix is a precision‑built Expert Advisor designed to participate only when momentum aligns with a higher‑timeframe trend. It blends a higher‑timeframe bias filter with a lower‑timeframe breakout trigger and wraps it all in disciplined risk control. The result is an automated approach that seeks clean continuation moves while keeping losses predefined. Try it yourself—don’t take our word for it. MT4Phoenix supports demo usag
    MT4GoldProHR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4GoldProHR - Conseiller Expert XAUUSD - Maîtrisez le trading de l’or en toute confiance Bienvenue sur MT4GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader l’or (XAUUSD) sur MetaTrader 4. Pensé pour les traders exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques de l’or. Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT4GoldProHR GRATUITEMENT avec un compte démo et effectuez des backtest
    MT4GoldProLR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4GoldProLR - Conseiller Expert XAUUSD - Maîtrisez le trading de l’or en toute confiance Bienvenue sur MT4GoldProLR , l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader l’or (XAUUSD) sur MetaTrader 4. Pensé pour les traders exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques de l’or. Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT4GoldProLR GRATUITEMENT avec un compte démo et effectuez des backtest
    MT4BTCPro
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4BTCPro - Conseiller Expert Bitcoin - Maîtrisez le trading de BTC en toute confiance Bienvenue sur MT4BTCPro , l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader le Bitcoin (BTC) sur MetaTrader 4. Pensé pour les traders crypto exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques du BTC. Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT4BTCPro GRATUITEMENT avec un compte démo et réalisez des backtests
    MT5GoldProHR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5GoldProHR - XAUUSD Trading Expert Advisor - Master Gold Trading with Confidence Welcome to MT5GoldProHR , the ultimate Expert Advisor (EA) designed specifically for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5. Built for traders who demand precision and reliability, this EA leverages a proven crossover strategy to capture Golds dynamic market moves. Don’t trust us—trust your own testing! Try MT5GoldProHR for FREE with our demo account support and backtest it to see its power in action. Why Choose MT
    MT5GoldProLR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5GoldProHR - Conseiller Expert XAUUSD - Maîtrisez le trading de l’or en toute confiance Bienvenue sur MT5GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader l’or (XAUUSD) sur MetaTrader 5. Pensé pour les traders exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques de l’or. Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT5GoldProHR GRATUITEMENT avec un compte démo et effectuez des backtest
    MT5Phoenix
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5Phoenix – EA de cassure multi-unités de temps pour MetaTrader 5 - XAUUSD MT5Phoenix est un Expert Advisor conçu avec précision pour intervenir uniquement lorsque le momentum s’aligne avec la tendance de l’unité de temps supérieure. Il combine un filtre de biais sur UT supérieure avec un déclencheur de cassure sur UT d’exécution, le tout enveloppé dans une gestion du risque disciplinée. Résultat : une approche automatisée qui cherche des mouvements de continuation propres tout en gardant les p
