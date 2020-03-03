EW3 - Expert Advisor para Negociação Forex com Mean Reversion

Visão Geral

Um Expert Advisor desenvolvido para operar com estratégia de mean reversion, com gerenciamento disciplinado de risco, evitando abordagens de alto risco como grid ou martingale.





Características Principais

• Estratégia Mean Reversion: Identifica e negocia movimentos de correção do mercado

• Suporte Multi-Símbolos: Opera em 26 pares de moedas simultaneamente

• Controle Centralizado de Risco: Gerenciamento global de stop loss e take profit em todas as posições

• Confirmação Multi-Timeframe: Valida sinais de negociação em múltiplos timeframes antes da entrada

• Painel de Monitoramento em Tempo Real: Interface visual para monitorar todas as negociações ativas e status do EA

Requisitos de Configuração

• Capital Mínimo : $1.000 para tamanho de lote 0.01

• Timeframe Recomendado : H1 (1 hora)

• Configurações do Broker : Ajuste sufixo/prefixo de símbolos de acordo com seu broker

• Modo Backtest : Defina parâmetro de backtest como false e false e inclua todos os 26 pares suportados

Pares de Moedas Suportados (26 pares)

XAUUSD|EURCAD|GBPNZD|EURJPY|USDJPY|GBPJPY|AUDCAD|NZDCHF|EURUSD|USDCHF|AUDUSD|NZDUSD|AUDNZD|GBPCAD|CHFSGD|EURCHF|USDCAD|GBPUSD|NZDJPY|EURAUD|GBPCHF|NZDCAD|AUDSGD|EURGBP|CADCHF|AUDCHF

Nota : Este EA não negocia Bitcoin ou criptomoedas.

Aviso Importante

Desempenho passado e resultados de backtesting não garantem resultados futuros. Resultados de negociação ao vivo podem diferir significativamente dos dados históricos. Negociação envolve risco substancial de perda. Certifique-se de compreender os riscos antes de usar este EA com capital real. Os resultados dependem das condições de mercado, qualidade de execução do broker e configuração adequada.

Monitoramento de Desempenho em Tempo Real

Os resultados de negociação ao vivo podem ser monitorados através do serviço de Signals: https://www.mql5.com/en/signals/2315810

Notas de Conformidade

• Todos os parâmetros são totalmente configuráveis

• Sem chamadas de API externa ou dependências de DLL

• Compatível com recursos padrão do MetaTrader 5

•Desenvolvido para abordagem de negociação disciplinada e sistemática



IMPORTANTE! Após a compra (DEMO OU REAL), envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de configuração.