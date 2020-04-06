Voidly
- Experts
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Conheça Voidly
Esta é uma fase de precificação limitada. Adquira por 198 enquanto estiver sob 10 vendas. Uma vez que esse limite seja atingido, o novo preço será 249. Atualmente vendido: 9 cópias.
Canal MQl5 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
Instruções: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
Entre em contato para as configurações corretas de backtest — Eu enviarei tudo que você precisa.
Projetado para traders que valorizam simplicidade, estabilidade e controle rigoroso, Voidly é o seu assistente de negociação em um gráfico, criado para lidar com regras de empresas prop e gerenciamento de contas privadas.
Bônus de lealdade — me envie uma mensagem após a compra para obter um EA de presente e o link do canal Telegram.
Envie uma mensagem para receber uma versão de teste de conta demo.
Como o EA funciona
- Ele monitora zonas de preço dinâmicas construídas a partir de médias móveis adaptativas e níveis ponderados por volume. Os sinais de entrada são validados apenas quando o preço interage com essas zonas durante janelas de liquidez máxima, garantindo precisão e segurança.
Gerenciamento de Risco Inteligente
- Calcula automaticamente o tamanho do lote com base no tamanho da conta e limites de drawdown
- Nunca expõe sua conta a níveis inseguros de risco
Construído para Desafios de Empresas Prop
- Comportamento de drawdown baixo e consistente para curvas de capital estáveis (se você tiver problemas, entre em contato comigo)
- Fácil de usar
Melhor Uso: Anexe ao AUDJPY no tempo gráfico M30
Execute apenas em um gráfico! O EA gerencia tudo internamente – não é necessário anexar a múltiplos símbolos.