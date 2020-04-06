Conheça Voidly

Esta é uma fase de precificação limitada. Adquira por 198 enquanto estiver sob 10 vendas. Uma vez que esse limite seja atingido, o novo preço será 249. Atualmente vendido: 9 cópias.





Canal MQl5 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Instruções: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 Entre em contato para as configurações corretas de backtest — Eu enviarei tudo que você precisa.





Projetado para traders que valorizam simplicidade, estabilidade e controle rigoroso, Voidly é o seu assistente de negociação em um gráfico, criado para lidar com regras de empresas prop e gerenciamento de contas privadas.





Bônus de lealdade — me envie uma mensagem após a compra para obter um EA de presente e o link do canal Telegram. Envie uma mensagem para receber uma versão de teste de conta demo.

Como o EA funciona Ele monitora zonas de preço dinâmicas construídas a partir de médias móveis adaptativas e níveis ponderados por volume. Os sinais de entrada são validados apenas quando o preço interage com essas zonas durante janelas de liquidez máxima, garantindo precisão e segurança.

Gerenciamento de Risco Inteligente Calcula automaticamente o tamanho do lote com base no tamanho da conta e limites de drawdown

Nunca expõe sua conta a níveis inseguros de risco

Construído para Desafios de Empresas Prop Comportamento de drawdown baixo e consistente para curvas de capital estáveis (se você tiver problemas, entre em contato comigo)

Fácil de usar