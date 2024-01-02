Smart Trader MT4

2

Apresentamos o "Smart Trader", o assistente de trading Expert Advisor – a ferramenta definitiva, utilizada por traders profissionais em todo o mundo pela sua adaptabilidade incomparável e estratégias de gestão de risco de ponta.

No coração do "Smart Trader" está o seu revolucionário sistema de ajustamento da gestão de risco, meticulosamente concebido para se adaptar dinamicamente às condições de mercado em constante mudança. Ao contrário dos assistentes de negociação convencionais que dependem de parâmetros de risco estáticos, o "Smart Trader" aproveita o poder dos algoritmos avançados para analisar continuamente os dados de mercado em tempo real, adaptando de forma inteligente a sua abordagem de gestão de risco para maximizar o potencial de lucro e minimizar a exposição à volatilidade do mercado.

O que diferencia o "Smart Trader" é a sua capacidade de alternar perfeitamente entre diferentes perfis de risco com base nas condições de mercado vigentes. Seja num mercado em tendência, num cenário de consolidação ou em períodos de elevada volatilidade, este consultor especializado está programado para identificar a estratégia de risco ideal para aproveitar cada oportunidade de negociação.
Os traders profissionais confiam no "Smart Trader" pela sua versatilidade e fiabilidade para navegar pelas complexidades dos mercados financeiros. A sua natureza adaptativa garante que os traders se podem manter à frente da curva, ajustando a sua exposição ao risco de acordo com a dinâmica do mercado para alcançar retornos consistentes e sustentáveis.

As principais características do "Smart Trader" incluem:

Gestão Dinâmica de Risco: Utiliza algoritmos sofisticados para ajustar os parâmetros de risco em tempo real com base nas condições de mercado.

Estratégias Adaptativas: Alterna perfeitamente entre diferentes perfis de risco para otimizar o desempenho em diversos ambientes de mercado.

Análise em Tempo Real: Monitoriza continuamente os dados de mercado para identificar tendências, padrões de volatilidade e potenciais oportunidades para negociações lucrativas.
Configurações personalizáveis: Permite aos traders ajustar as suas preferências de gestão de risco de acordo com o seu estilo de negociação e tolerância ao risco.
Backtesting e otimização: Possibilita testes completos e o aperfeiçoamento das estratégias de negociação para garantir um desempenho robusto em ambientes de negociação reais.

Com o "Smart Trader" à sua disposição, os traders profissionais têm um poderoso aliado que os capacita para navegar pelas complexidades dos mercados financeiros com confiança e precisão. Seja para maximizar os lucros em condições de mercado favoráveis ​​ou para proteger o capital em períodos de incerteza, este consultor especializado define o padrão para a gestão adaptativa do risco na negociação moderna.
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
FreqoMaster
Stanislav Korotky
Indicadores
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. The indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. The indicator shows 2 price marks in history, depicting price range in the past, and 2 price marks in future with price movement forecast. Buy or sell decision and take profit size are displayed in a text label in the indicator window. The indicator uses another indicator as an engine for calculations - FreqoMet
Forex Radar Pro
Vitali Platonov
Indicadores
Forex Radar Pro: Seu Arsenal Profissional para Dominar o Forex!  Cansado de perder oportunidades lucrativas devido ao excesso de dados de mercado?   Forex Radar Pro   é seu assistente inteligente que transforma o caos do mercado em sinais de negociação precisos! Este indicador avançado para MetaTrader 4 combina uma tabela interativa, análise automática de divergências, alertas e exportação de dados para que você possa negociar com confiança e máxima eficiência. Esqueça a análise manual - com o F
Auto SL and TP Maker
Oleg Remizov
Utilitários
Auto SLTP Maker MT4  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
Daily Drawdown Limit EA Prop Firm trading MT4
Mathieu, Frede Alfaro
Utilitários
If you found this EA, it's probably because you want to get a funded account with a prop firm, but you see a rule that most of traders fear :   Maximum Daily Drawdown.  I've been through this problem myself as   I'm a prop firm trader   and I've made a bot to solve this rule, and you can get it to solve this problem too. How does it work ? When you first setup this EA, you need to input the   initial deposit   which corresponds to the size of your funded account. For exemple if you get a 10k$ f
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
O robô usa a estratégia de negociação de quebrar as linhas do indicador Bollinger Bands. A essência dessa estratégia está na análise constante das linhas do indicador e na busca dos pontos de fuga mais eficazes para suas linhas. Quando o preço rompe a linha indicadora em uma das direções, o robô abre uma negociação naquela direção e começa a segui-la. Mas o robô não abre negociações toda vez que as linhas indicadoras são quebradas, mas apenas nos locais onde ele considera ser o mais eficaz. Est
Magic Win
Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Dominic Isaiah
116
Dominic Isaiah 2025.11.26 08:26 
 

Does not work not live or demo accounts as shown in the video

Responder ao comentário