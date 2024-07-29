Marti Lovers


Marti Lovers EA — Martingale Multi-Lógica e Recuperação + Hedge de Emergência

O Marti Lovers EA é um Expert Advisor baseado numa estratégia de martingale/recuperação que opera em vários modos lógicos (0 a 6) para gerir entradas faseadas, duplicação de lotes, configurações de incremento em pips e fecho automático com base em objetivos de lucro (dinheiro/património). Este EA é adequado para traders que pretendem um sistema semiautomatizado com foco na gestão de posições e objetivos diários/de conta.

O EA foi concebido para:
Adicionar posições quando o mercado se move contra si (recuperação/martingale)
Garantir automaticamente os lucros quando a meta for atingida
Fechar todas as posições quando a meta de capital for atingida
Executar múltiplos conjuntos lógicos (0–6) com diferentes números mágicos
Possuir um modo de Hedge de Emergência quando ocorrem determinadas condições de drawdown (de acordo com os parâmetros)
Nota: A estratégia Martingale apresenta riscos elevados. Certifique-se de que compreende os riscos antes de a utilizar numa conta real.

Principais Características
Negociação Multi-Lógica (0–6)
Cada lógica pode ter parâmetros diferentes (lote, multiplicador, incremento de pips, TP, janela temporal, etc.)
Números mágicos separados para cada lógica → gestão simplificada de ordens

Sistema Martingale/Recuperação
Adição gradual de posições utilizando o multiplicador de lotes
Controlo da distância de entrada utilizando o incremento de pips (distância entre posições)

Filtro de Tempo
O EA funciona apenas durante os horários de negociação especificados
Ajuda a evitar determinados horários de volatilidade/picos de notícias (de acordo com a preferência)

Sistema de Fecho/Take Profit
Fecha todas as posições quando o lucro atinge o objetivo de lucro (dinheiro do TP/lucro total)
Modo TP Equity: fecha todas as posições quando o lucro da conta atinge o objetivo de capital próprio

Modo Hedge de Emergência (Lógica 06)
Abre uma posição de cobertura quando:
cumpre os requisitos de drawdown (de acordo com os parâmetros)

o número mínimo de posições é atingido
está dentro da janela de tempo permitida

Informações no Gráfico
Informação resumida sobre as posições de COMPRA/VENDA e lucro acumulado estimado

Como funciona Resumo
O EA monitoriza as condições de entrada com base na lógica ativa e na janela temporal. Se a ordem inicial estiver aberta, o EA recupera adicionando posições de acordo com as definições de PipStep e LotMultiplier.

Quando o lucro total atinge o objetivo, o EA fecha a posição (Fechar Tudo).

Se as condições de mercado forem adversas e o requisito de drawdown for cumprido, o EA pode executar o Hedging de Emergência (lógica especial) como proteção adicional (não é uma garantia).
Filtro:
Qing Long Yang
1924
Qing Long Yang 2024.10.25 18:53 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Agus Santoso
35704
Resposta do desenvolvedor Agus Santoso 2024.10.25 18:54
Thank you Sir
Responder ao comentário