Risk Manager Panel Info
- Indicadores
- Roman Podpora
- Versão: 2.2
O Painel de Gestão de Riscos do TPSpro é uma ferramenta prática para quem deseja manter-se informado sobre o status atual da sua conta. Este painel faz parte do nosso sistema de Gestão de Riscos e está integrado ao nosso produto mais robusto , o TPSpro Risk Manager .
O painel possui três colunas, cada uma contendo informações úteis. A primeira coluna exibe as informações da conta no início do mês atual, mostrando o resultado geral em porcentagem e a moeda do depósito. A segunda coluna exibe o risco diário especificado nas configurações. A terceira coluna exibe o status atual da conta.
A coluna Penalidades exibe a existência de tempo de penalidade (em caso de duplicação da perda diária máxima).
O painel TPSpro Risk Manager é um indicador multicurrency. Ele deve ser aplicado ao gráfico de um único par de moedas!
O painel possui configurações de aparência flexíveis, para que todos possam escolher as cores, o tamanho da fonte e muito mais, de forma otimizada.
O painel de informações possui os seguintes parâmetros personalizáveis:
- Bloco nº 1 - Configurações básicas do consultor
- Número máximo de pedidos por dia - Número máximo de pedidos por dia
- Número máximo de ordens fechadas por Stop Loss - Número máximo de ordens fechadas com saldo negativo ( (excluindo comissão e swap )
- Risco máximo diário (em %) - Risco máximo diário como percentagem do depósito
- Bloco nº 2 - Configurações de aparência
- Exibir painel de informações? - Exibir painel de informações?
- Canto gráfico para fixação - Canto gráfico para ancoragem do painel
- Cor do Lucro - Cor do lucro
- Perda de cor - Cor da perda
- Cor dos elementos não ativos - Cor dos elementos inativos (estáticos)
- Cor dos elementos ativos - Cor dos elementos ativos
- Texto colorido - Cor do texto
- Fonte - Fonte
- Tamanho da fonte - Tamanho da fonte
- Fronteira - Responsável por exibir a moldura do painel
- Coordenada X - Coordenada X do painel
- Coordenada Y - Coordenada Y do painel
- Largura do painel - Largura do painel (caso os números não caibam nos campos)