Risk Manager Panel Info

O Painel de Gestão de Riscos do TPSpro é uma ferramenta prática para quem deseja manter-se informado sobre o status atual da sua conta. Este painel faz parte do nosso sistema de Gestão de Riscos e está integrado ao nosso produto mais robusto , o TPSpro Risk Manager .

O painel possui três colunas, cada uma contendo informações úteis. A primeira coluna exibe as informações da conta no início do mês atual, mostrando o resultado geral em porcentagem e a moeda do depósito. A segunda coluna exibe o risco diário especificado nas configurações. A terceira coluna exibe o status atual da conta.

A coluna Penalidades exibe a existência de tempo de penalidade (em caso de duplicação da perda diária máxima).

O painel TPSpro Risk Manager é um indicador multicurrency. Ele deve ser aplicado ao gráfico de um único par de moedas!

O painel possui configurações de aparência flexíveis, para que todos possam escolher as cores, o tamanho da fonte e muito mais, de forma otimizada.

O painel de informações possui os seguintes parâmetros personalizáveis:

Bloco nº 1 - Configurações básicas do consultor

- Configurações básicas do consultor Número máximo de pedidos por dia - Número máximo de pedidos por dia

- Número máximo de pedidos por dia Número máximo de ordens fechadas por Stop Loss - Número máximo de ordens fechadas com saldo negativo ( (excluindo comissão e swap )

- Número máximo de ordens fechadas com saldo negativo ( ) Risco máximo diário (em %) - Risco máximo diário como percentagem do depósito

- Risco máximo diário como percentagem do depósito Bloco nº 2 - Configurações de aparência

- Configurações de aparência Exibir painel de informações? - Exibir painel de informações?

- Exibir painel de informações? Canto gráfico para fixação - Canto gráfico para ancoragem do painel

- Canto gráfico para ancoragem do painel Cor do Lucro - Cor do lucro

- Cor do lucro Perda de cor - Cor da perda

- Cor da perda Cor dos elementos não ativos - Cor dos elementos inativos (estáticos)

- Cor dos elementos inativos (estáticos) Cor dos elementos ativos - Cor dos elementos ativos

- Cor dos elementos ativos Texto colorido - Cor do texto

- Cor do texto Fonte - Fonte

- Fonte Tamanho da fonte - Tamanho da fonte

- Tamanho da fonte Fronteira - Responsável por exibir a moldura do painel

- Responsável por exibir a moldura do painel Coordenada X - Coordenada X do painel

- Coordenada X do painel Coordenada Y - Coordenada Y do painel

- Coordenada Y do painel Largura do painel - Largura do painel (caso os números não caibam nos campos)







