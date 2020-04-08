Risk Manager Panel Info

O Painel de Gestão de Riscos do TPSpro é uma ferramenta prática para quem deseja manter-se informado sobre o status atual da sua conta. Este painel faz parte do nosso sistema de Gestão de Riscos e está integrado ao nosso produto mais robusto , o TPSpro Risk Manager .
O painel possui três colunas, cada uma contendo informações úteis. A primeira coluna exibe as informações da conta no início do mês atual, mostrando o resultado geral em porcentagem e a moeda do depósito. A segunda coluna exibe o risco diário especificado nas configurações. A terceira coluna exibe o status atual da conta.
A coluna Penalidades exibe a existência de tempo de penalidade (em caso de duplicação da perda diária máxima).

O painel TPSpro Risk Manager é um indicador multicurrency. Ele deve ser aplicado ao gráfico de um único par de moedas!

O painel possui configurações de aparência flexíveis, para que todos possam escolher as cores, o tamanho da fonte e muito mais, de forma otimizada.

O painel de informações possui os seguintes parâmetros personalizáveis:

  • Bloco nº 1   - Configurações básicas do consultor
  • Número máximo de pedidos por dia   - Número máximo de pedidos por dia
  • Número máximo de ordens fechadas por Stop Loss   - Número máximo de ordens fechadas com saldo negativo (   (excluindo comissão e swap )
  • Risco máximo diário (em %)   - Risco máximo diário como percentagem do depósito
  • Bloco nº 2   - Configurações de aparência
  • Exibir painel de informações?   - Exibir painel de informações?
  • Canto gráfico para fixação   - Canto gráfico para ancoragem do painel
  • Cor do Lucro   - Cor do lucro
  • Perda de cor   - Cor da perda
  • Cor dos elementos não ativos   - Cor dos elementos inativos (estáticos)
  • Cor dos elementos ativos   - Cor dos elementos ativos
  • Texto colorido   - Cor do texto
  • Fonte   - Fonte
  • Tamanho da fonte   - Tamanho da fonte
  • Fronteira   - Responsável por exibir a moldura do painel
  • Coordenada X   - Coordenada X do painel
  • Coordenada Y   - Coordenada Y do painel
  • Largura do painel   - Largura do painel (caso os números não caibam nos campos)




