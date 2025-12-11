Dynamic Fibonacci Grid

Apresentando a versão mais recente do Dynamic Fibonacci Grid Dashboard para MT5.
Agora repleto de muitos novos recursos, este novo painel transforma sua experiência de trading e permite que você veja o mercado e a ação do preço de uma perspectiva completamente diferente. Descubra novas possibilidades com a análise simultânea de múltiplos timeframes e múltiplos símbolos. Interface amigável para trading manual e gerenciamento de posições, além de uma capacidade ampliada para aplicar estratégias automatizadas predefinidas. Além disso, o DFG agora é totalmente funcional no Strategy Tester como um simulador de trading, onde você pode recriar diferentes condições de mercado usando dados históricos. Você pode praticar trading manual no modo visual e testar estratégias automatizadas no modo de alta velocidade.

Principais Recursos

• Análise técnica avançada de múltiplos timeframes e símbolos baseada no conceito de Dynamic Fibonacci Bands.
Experimente uma eficiência incomparável com o nosso painel de monitoramento de mercado em tempo real. Sintetizamos dados complexos dos gráficos M1, M5, M15 e H1 em níveis de grade de fácil compreensão. Esta apresentação exclusiva permite que os traders acompanhem a ação do preço de 10 diferentes símbolos em uma única tela, sem depender de gráficos tradicionais. O resultado é uma tomada de decisão mais rápida e um ambiente de trading mais limpo e menos poluído.

• Interface personalizável e amigável, repleta dos recursos mais essenciais.
Status e informações da conta, botões para trading manual rápido e gerenciamento de posições, além de botões para controlar estratégias automatizadas.

• Capacidade de criar presets para estratégias semiautomatizadas ou totalmente automatizadas.
Possibilidade de implementar estratégias direcionais e contrárias à tendência com grades variáveis.

• Simulador de trading funcional dentro do Strategy Tester.
Você pode estudar o sistema em alta velocidade, testar sua funcionalidade e diferentes recursos, praticar trading manual com dados históricos, bem como realizar backtests de diversas estratégias automatizadas e presets.

• Sistema de Alertas Sonoros Integrado.
Fornece potenciais sinais de trading em forma de alertas sonoros e visuais com base nos seus presets. Também possui opção de enviar os sinais como notificações push para o terminal móvel em seu smartphone.

• Indicador adicional gratuito — DFG Chart.
Você pode usar este indicador para verificar o histórico dos níveis da grade para cada símbolo e timeframe, bem como o histórico de suas operações.

Requisitos do Sistema

O painel DFG pode ser usado com qualquer corretora que ofereça MT5 e permita trading automatizado com Expert Advisors.

O sistema é otimizado para operar os principais pares de moedas. No entanto, é possível trabalhar com outros símbolos também. Você deve testá-los primeiro e, se necessário, ajustar as configurações ou criar modelos diferentes para grupos distintos de símbolos.

Dependendo das configurações e dos símbolos, algumas estratégias automatizadas podem exigir saldo de conta significativo ou maior alavancagem, além de uma conta Non-FIFO com hedge habilitado.

O suporte técnico está disponível. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda com a configuração, envie uma mensagem. Tentarei responder o mais rápido possível.


