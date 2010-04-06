Sentinel Arrow

Principais Características:





⊗Um algoritmo único para identificar tendências, reversões e mudanças de momentum de forma rápida e precisa.





⊗Projetado para uso profissional, apresenta uma lógica de sinal robusta que elimina atrasos ou atualizações falsas.





⊗Adequado para vários prazos.





⊗Não redesenha, elimina ou modifica sinais anteriores.





⊗Todos os sinais de COMPRA e VENDA são gerados no próprio candle e mantêm-se fixos.





⊗Na negociação real, não há redesenho — os sinais aparecem instantaneamente no próprio candle.





⊗Garante estabilidade, precisão e flexibilidade.





⊗Fornece sinais com uma elevada percentagem de operações vencedoras.





⊗Cada sinal é acionado apenas uma vez — sem repetições.





⊗Adequado para todos os pares de moedas, índices, ações, forex, metais e criptomoedas.





⊗Negociação de tendências, swing trading, confirmação de reversão. Para traders que procuram sinais profissionais fiáveis ​​e claros.



