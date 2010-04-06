Sentinel Arrow
- Indicadores
- Dmytro Kasianov
- Versão: 1.0
Principais Características:
⊗Um algoritmo único para identificar tendências, reversões e mudanças de momentum de forma rápida e precisa.
⊗Projetado para uso profissional, apresenta uma lógica de sinal robusta que elimina atrasos ou atualizações falsas.
⊗Adequado para vários prazos.
⊗Não redesenha, elimina ou modifica sinais anteriores.
⊗Todos os sinais de COMPRA e VENDA são gerados no próprio candle e mantêm-se fixos.
⊗Na negociação real, não há redesenho — os sinais aparecem instantaneamente no próprio candle.
⊗Garante estabilidade, precisão e flexibilidade.
⊗Fornece sinais com uma elevada percentagem de operações vencedoras.
⊗Cada sinal é acionado apenas uma vez — sem repetições.
⊗Adequado para todos os pares de moedas, índices, ações, forex, metais e criptomoedas.
⊗Negociação de tendências, swing trading, confirmação de reversão. Para traders que procuram sinais profissionais fiáveis e claros.
Totalmente personalizável.