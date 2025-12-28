O Fluxo Líquido de Capital (TIC Overall Net Capital Flow) é uma parte da balança de pagamentos do país caracterizando a entrada e saída de capital. O fluxo for positivo significa entrada de capital, o fluxo negativo - de saída de capital.

Estes dados são divulgados mensalmente pelo Departamento do Tesouro dos EUA como parte do Treasury International Capital (TIC). O relatório reflete o movimento da maioria dos tipos de títulos: ativos do tesouro, ações corporativas e títulos.

Este indicador inclui a maioria dos componentes dos fluxos financeiros internacionais. Trata-se da soma dos seguintes valores:

transações líquidas de longo prazo (um valor negativo indica a saída de capital do país);

compra de títulos americanos por residentes estrangeiros através de swaps cambiais;

títulos do Tesouro dos EUA não mercantis emitidos para instituições governamentais estrangeiras e outros residentes estrangeiros;

mudanças mensais nas obrigações dos bancos;

alteração nas obrigações do Tesouro em dólares estadunidenses.

O resultado do seguinte total é subtraído desta soma: pagamentos a residentes estrangeiros sob títulos domésticos, compra de títulos estrangeiros através de swaps.

Esses dados não incluem fluxos de investimento direto do exterior para empresas estadunidenses e vice-versa - feitos por residentes dos EUA em empresas estrangeiras.

Um fluxo líquido de capital positivo pode afetar positivamente as cotações do dólar dos Estados Unidos, pois para compras de ativos estadunidenses, os residentes estrangeiros são forçados a comprar dólares. No entanto, este indicador tem o maior impacto nos mercados de ações.

Últimos valores: