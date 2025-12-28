Calendário Econômico
EUA - Transações Líquidas de Longo Prazo (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)
|Moderada
|$17.5 bilh
|$162.2 bilh
|
$173.2 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|$73.8 bilh
|
$17.5 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Transações Líquidas de Longo Prazo (TIC Net Long-Term Transactions) são a soma das compras brutas de ativos americanos por residentes estrangeiros, excluíndo vendas brutas de ativos por residentes estrangeiros a cidadãos dos EUA. Estes dados são divulgados mensalmente pelo Departamento do Tesouro dos EUA como parte do Treasury International Capital (TIC).
O relatório reflete o movimento da maioria dos tipos de títulos: ativos do tesouro, ações corporativas e obrigações.
No entanto, o relatório não pode ser considerado completo, uma vez que não reflete todo o movimento de ativos. Por exemplo, se os títulos dos EUA comprados por um residente estrangeiro forem guardados, numa conta pessoal, num terceiro país, eles não serão refletidos no relatório. Além disso, os estrangeiros podem reter dólares norte-americanos e outros ativos que não são contabilizados nos relatórios do TIC.
Apesar da ressalva acima, o relatório TIC desempenha um papel importante no cenário econômico das notícias, enquanto é monitorado de perto por investidores. O movimento de títulos de longo prazo entre estrangeiros e residentes dos EUA é um indicador econômico da participação estrangeira no mercado estadunidense e vice-versa.
À medida que cresce a demanda por instrumentos financeiros dos Estados Unidos, pode aumentar o valor do dólar, já que os investidores estrangeiros são forçados a comprar moeda estadunidense para sua adquisição. Além disso, esses dados podem afetar as taxas de juros. No entanto, este indicador tem o maior impacto nos mercados de ações.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Transações Líquidas de Longo Prazo (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
