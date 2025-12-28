Calendário Econômico
EUA - Índice de Mercado Imobiliário da NAHB (NAHB United States Housing Market Index)
|Baixa
|39
|39
|
38
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Ìndice NAHB de Mercado Imobiliário (NAHB Housing Market Index) é publicado pela National Association of Home Builders EUA. Os membros desta associação constroem anualmente cerca de 80% do número total de casas novas nos Estados Unidos.
O índice é calculado mensalmente de acordo com um levantamento com 140 000 membros da associação, nele os entrevistados devem avaliar as condições de mercado para venda de novas casas agora e nos próximos seis meses, bem como o tráfego de potenciais compradores de casas novas.
Os dois primeiros indicadores são avaliados como "Boas", "Médias" ou "desfavoráveis", enquanto o tráfego de potenciais compradores como uma "Alto/muito alto", "Médio" e "Baixo/Muito baixo". No fim da sondagem, são calculados três índices difusos de acordo com a fórmula «(% boas altas - % notas baixas +100)/2». Em seguida, cada índice é ajustado às variações sazonais, uma vez que o mercado imobiliário está sujeito à sazonalidade. E, finalmente, na média ponderada dos índices obtidos, calcula-se o indicador - da NAHB - resultante para o mercado imobiliário.
O índice está intimamente correlacionado com outro indicador - Construção de Novas Casas.
A gama de valores do índice varia entre 0 e 100. Uma leitura acima de 50 indica que a maioria dos membros da associação acha que as condições de venda são favoráveis. Estes dados revelam a intenção de compradores de imóveis, porque podem fornecer informações valiosas sobre o futuro próximo do mercado imobiliário estadunidense. Economistas acompanham de perto este critério das perspectivas no setor da habitação estadunidense. Se o valor do indicador mudar drasticamente e de forma inesperada, pode causar uma pequena volatilidade de curto prazo do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Mercado Imobiliário da NAHB (NAHB United States Housing Market Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
