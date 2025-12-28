Ìndice NAHB de Mercado Imobiliário (NAHB Housing Market Index) é publicado pela National Association of Home Builders EUA. Os membros desta associação constroem anualmente cerca de 80% do número total de casas novas nos Estados Unidos.

O índice é calculado mensalmente de acordo com um levantamento com 140 000 membros da associação, nele os entrevistados devem avaliar as condições de mercado para venda de novas casas agora e nos próximos seis meses, bem como o tráfego de potenciais compradores de casas novas.

Os dois primeiros indicadores são avaliados como "Boas", "Médias" ou "desfavoráveis", enquanto o tráfego de potenciais compradores como uma "Alto/muito alto", "Médio" e "Baixo/Muito baixo". No fim da sondagem, são calculados três índices difusos de acordo com a fórmula «(% boas altas - % notas baixas +100)/2». Em seguida, cada índice é ajustado às variações sazonais, uma vez que o mercado imobiliário está sujeito à sazonalidade. E, finalmente, na média ponderada dos índices obtidos, calcula-se o indicador - da NAHB - resultante para o mercado imobiliário.

O índice está intimamente correlacionado com outro indicador - Construção de Novas Casas.

A gama de valores do índice varia entre 0 e 100. Uma leitura acima de 50 indica que a maioria dos membros da associação acha que as condições de venda são favoráveis. Estes dados revelam a intenção de compradores de imóveis, porque podem fornecer informações valiosas sobre o futuro próximo do mercado imobiliário estadunidense. Economistas acompanham de perto este critério das perspectivas no setor da habitação estadunidense. Se o valor do indicador mudar drasticamente e de forma inesperada, pode causar uma pequena volatilidade de curto prazo do dólar.

Últimos valores: