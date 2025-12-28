CalendárioSeções

EUA - Índice de Mercado Imobiliário da NAHB (NAHB United States Housing Market Index)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Associação Nacional de Construtores (NAHB) de Mercado Imobiliário (National Association of Home Builders)
Setor:
Alojamento
Baixa 39 39
38
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Ìndice NAHB de Mercado Imobiliário (NAHB Housing Market Index) é publicado pela National Association of Home Builders EUA. Os membros desta associação constroem anualmente cerca de 80% do número total de casas novas nos Estados Unidos.

O índice é calculado mensalmente de acordo com um levantamento com 140 000 membros da associação, nele os entrevistados devem avaliar as condições de mercado para venda de novas casas agora e nos próximos seis meses, bem como o tráfego de potenciais compradores de casas novas.

Os dois primeiros indicadores são avaliados como "Boas", "Médias" ou "desfavoráveis", enquanto o tráfego de potenciais compradores como uma "Alto/muito alto", "Médio" e "Baixo/Muito baixo". No fim da sondagem, são calculados três índices difusos de acordo com a fórmula «(% boas altas - % notas baixas +100)/2». Em seguida, cada índice é ajustado às variações sazonais, uma vez que o mercado imobiliário está sujeito à sazonalidade. E, finalmente, na média ponderada dos índices obtidos, calcula-se o indicador - da NAHB - resultante para o mercado imobiliário.

O índice está intimamente correlacionado com outro indicador - Construção de Novas Casas.

A gama de valores do índice varia entre 0 e 100. Uma leitura acima de 50 indica que a maioria dos membros da associação acha que as condições de venda são favoráveis. Estes dados revelam a intenção de compradores de imóveis, porque podem fornecer informações valiosas sobre o futuro próximo do mercado imobiliário estadunidense. Economistas acompanham de perto este critério das perspectivas no setor da habitação estadunidense. Se o valor do indicador mudar drasticamente e de forma inesperada, pode causar uma pequena volatilidade de curto prazo do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Mercado Imobiliário da NAHB (NAHB United States Housing Market Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
39
39
38
nov. 2025
38
36
37
out. 2025
37
32
32
set. 2025
32
33
32
ago. 2025
32
32
33
jul. 2025
33
30
32
jun. 2025
32
34
34
mai. 2025
34
41
40
abr. 2025
40
37
39
mar. 2025
39
40
42
fev. 2025
42
45
47
jan. 2025
47
49
46
dez. 2024
46
48
46
nov. 2024
46
43
43
out. 2024
43
42
41
set. 2024
41
42
39
ago. 2024
39
35
41
jul. 2024
42
47
43
jun. 2024
43
39
45
mai. 2024
45
46
51
abr. 2024
51
57
51
mar. 2024
51
45
48
fev. 2024
48
50
44
jan. 2024
44
42
37
dez. 2023
37
37
34
nov. 2023
34
43
40
out. 2023
40
48
44
set. 2023
45
53
50
ago. 2023
50
56
56
jul. 2023
56
53
55
jun. 2023
55
48
50
mai. 2023
50
45
45
abr. 2023
45
43
44
mar. 2023
44
39
42
fev. 2023
42
33
35
jan. 2023
35
32
31
dez. 2022
31
36
33
nov. 2022
33
42
38
out. 2022
38
48
46
set. 2022
46
52
49
ago. 2022
49
61
55
jul. 2022
55
68
67
jun. 2022
67
79
69
mai. 2022
69
79
77
abr. 2022
77
81
79
mar. 2022
79
83
81
fev. 2022
82
84
83
jan. 2022
83
84
84
dez. 2021
84
82
83
nov. 2021
83
79
80
