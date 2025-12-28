CalendárioSeções

EUA - Construção de Novas Casas (United States Housing Starts)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Alojamento
Moderada N/D 1.333 milh
1.307 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O volume de construção de novas casas (Housing Starts) reflete o número absoluto de novos projetos habitacionais iniciados no mês de relatório.

Os dados são obtidos através de uma pesquisa de proprietários e construtoras. O tamanho da amostra cobre cerca de 95% de todos os projetos de construção residencial no país. Os dados são ajustados tendo em conta as condições climáticas e variações sazonais. O indicador é publicado na segunda semana de cada mês, como parte do relatório geral sobre a construção do país. Além dele, o relatório inclui licenças de construção e projetos concluídos.

O volume de construção de novas habitações é raramente interpretado em termos absolutos, porque ele dependente das condições meteorológicas, a localização geográfica da região e da época do ano. Portanto, como regra geral, os analistas estimam a mudança no índice por uns meses. Durante a interpretação do indicador, os economistas prestar atenção aos seguintes pontos de referência:

  • aumento da demanda por novas casas mostra o crescimento do bem-estar da população;
  • aumento da construção de novas casas leva ao crescimento do emprego na indústria da construção;
  • aumento da procura de novas casas pode aumentar a demanda por outros produtos que são necessários para os compradores de habitação: móveis novos, aparelhos, etc. Isso pode estimular a atividade de consumo e "aquecer" os índices de preços;
  • aumento nos valores do indicador pode eventualmente levar a um crescimento do mercado imobiliário.

Levando em conta tudo o que foi listado, o crescimento do volume de construção de novas casas pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Construção de Novas Casas (United States Housing Starts)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
N/D
1.333 milh
1.307 milh
ago. 2025
1.307 milh
1.322 milh
1.429 milh
jul. 2025
1.428 milh
1.287 milh
1.358 milh
jun. 2025
1.321 milh
1.333 milh
1.263 milh
mai. 2025
1.256 milh
1.381 milh
1.392 milh
abr. 2025
1.361 milh
1.413 milh
1.339 milh
mar. 2025
1.324 milh
1.445 milh
1.494 milh
fev. 2025
1.501 milh
1.386 milh
1.350 milh
jan. 2025
1.366 milh
1.422 milh
1.515 milh
dez. 2024
1.499 milh
1.313 milh
1.294 milh
nov. 2024
1.289 milh
1.326 milh
1.312 milh
out. 2024
1.311 milh
1.317 milh
1.353 milh
set. 2024
1.354 milh
1.324 milh
1.361 milh
ago. 2024
1.356 milh
1.384 milh
1.237 milh
jul. 2024
1.238 milh
1.423 milh
1.329 milh
jun. 2024
1.353 milh
1.421 milh
1.314 milh
mai. 2024
1.277 milh
1.425 milh
1.352 milh
abr. 2024
1.360 milh
1.426 milh
1.287 milh
mar. 2024
1.321 milh
1.442 milh
1.549 milh
fev. 2024
1.521 milh
1.416 milh
1.374 milh
jan. 2024
1.331 milh
1.414 milh
1.562 milh
dez. 2023
1.460 milh
1.390 milh
1.525 milh
nov. 2023
1.560 milh
1.359 milh
out. 2023
1.372 milh
1.319 milh
1.358 milh
set. 2023
1.358 milh
1.366 milh
1.269 milh
ago. 2023
1.283 milh
1.444 milh
1.447 milh
jul. 2023
1.452 milh
1.533 milh
1.398 milh
jun. 2023
1.434 milh
1.519 milh
1.559 milh
mai. 2023
1.631 milh
1.410 milh
1.340 milh
abr. 2023
1.401 milh
1.435 milh
1.371 milh
mar. 2023
1.420 milh
1.380 milh
1.432 milh
fev. 2023
1.450 milh
1.344 milh
1.321 milh
jan. 2023
1.309 milh
1.404 milh
1.371 milh
dez. 2022
1.382 milh
1.426 milh
1.401 milh
nov. 2022
1.427 milh
1.432 milh
1.434 milh
out. 2022
1.425 milh
1.507 milh
1.488 milh
set. 2022
1.439 milh
1.513 milh
1.566 milh
ago. 2022
1.575 milh
1.503 milh
1.404 milh
jul. 2022
1.446 milh
1.556 milh
1.599 milh
jun. 2022
1.559 milh
1.639 milh
1.591 milh
mai. 2022
1.549 milh
1.764 milh
1.810 milh
abr. 2022
1.724 milh
1.788 milh
1.728 milh
mar. 2022
1.793 milh
1.710 milh
1.788 milh
fev. 2022
1.769 milh
1.674 milh
1.657 milh
jan. 2022
1.638 milh
1.696 milh
1.708 milh
dez. 2021
1.702 milh
1.604 milh
1.679 milh
nov. 2021
1.679 milh
1.539 milh
1.502 milh
out. 2021
1.520 milh
1.588 milh
1.530 milh
set. 2021
1.555 milh
1.578 milh
1.580 milh
ago. 2021
1.615 milh
1.591 milh
1.554 milh
12345
