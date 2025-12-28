O volume de construção de novas casas (Housing Starts) reflete o número absoluto de novos projetos habitacionais iniciados no mês de relatório.

Os dados são obtidos através de uma pesquisa de proprietários e construtoras. O tamanho da amostra cobre cerca de 95% de todos os projetos de construção residencial no país. Os dados são ajustados tendo em conta as condições climáticas e variações sazonais. O indicador é publicado na segunda semana de cada mês, como parte do relatório geral sobre a construção do país. Além dele, o relatório inclui licenças de construção e projetos concluídos.

O volume de construção de novas habitações é raramente interpretado em termos absolutos, porque ele dependente das condições meteorológicas, a localização geográfica da região e da época do ano. Portanto, como regra geral, os analistas estimam a mudança no índice por uns meses. Durante a interpretação do indicador, os economistas prestar atenção aos seguintes pontos de referência:

aumento da demanda por novas casas mostra o crescimento do bem-estar da população;

aumento da construção de novas casas leva ao crescimento do emprego na indústria da construção;

aumento da procura de novas casas pode aumentar a demanda por outros produtos que são necessários para os compradores de habitação: móveis novos, aparelhos, etc. Isso pode estimular a atividade de consumo e "aquecer" os índices de preços;

aumento nos valores do indicador pode eventualmente levar a um crescimento do mercado imobiliário.

Levando em conta tudo o que foi listado, o crescimento do volume de construção de novas casas pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar.

Últimos valores: