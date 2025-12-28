As Ofertas de Emprego JOLTS (JOLTS Job Opening) são um relatório mensal sobre ofertas de emprego nas áreas comercial, industrial e de escritório dos Estados Unidos. O cálculo inclui todas as vagas que ainda estão abertas no último dia útil do mês.

O indicador é incluído no relatório JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey, ou Vagas de Trabalho e Volume de Força de Trabalho), ele é criado com base em sondagens com empregadores. No formulário, eles caracterizam o emprego nas suas empresas, o número de vagas, contratação e demissão. Todos estes dados são processados ​​e incluídos no relatório, que é publicado mensalmente, inclusive por regiões e setores do país.

A amostra estatística, para a realização da pesquisa, consiste em aproximadamente 16 000 empresas estadunidenses em 50 estados e no Distrito de Colúmbia. Elas representam a maioria dos setores da economia dos Estados Unidos: varejo, indústria, construção, mineração, transportes, TI, serviços financeiros, educação, medicina, etc.

Os dados do JOLTS são um o indicador de déficit ou excedente de força de trabalho a nível nacional. Antes do advento deste relatório, nos Estados Unidos, não existia um indicador econômico da procura de trabalho não atendida.

Os economistas usam este documento para analisar o mercado de trabalho do país e caracterizar o ciclo de negócios. Por um lado, o crescimento do emprego caracteriza favoravelmente o estado da economia, por outro lado, se, ao mesmo tempo, continuar aumentando o desemprego, estaremos assistindo a um desequilíbrio do mercado de trabalho e a falta de pessoal qualificado. O monitoramento a longo prazo da relação entre ofertas de emprego e a sua ocupação é usado para ajustar os programas de educação e formação profissional a nível nacional.

Em geral, o aumento do número de vagas é benéfico para as cotações do dólar.

