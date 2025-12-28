CalendárioSeções

EUA - Ofertas de Emprego JOLTs (United States JOLTS Job Openings)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Alta 7.670 milh 7.378 milh
7.658 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
7.381 milh
7.670 milh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Ofertas de Emprego JOLTS (JOLTS Job Opening) são um relatório mensal sobre ofertas de emprego nas áreas comercial, industrial e de escritório dos Estados Unidos. O cálculo inclui todas as vagas que ainda estão abertas no último dia útil do mês.

O indicador é incluído no relatório JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey, ou Vagas de Trabalho e Volume de Força de Trabalho), ele é criado com base em sondagens com empregadores. No formulário, eles caracterizam o emprego nas suas empresas, o número de vagas, contratação e demissão. Todos estes dados são processados ​​e incluídos no relatório, que é publicado mensalmente, inclusive por regiões e setores do país.

A amostra estatística, para a realização da pesquisa, consiste em aproximadamente 16 000 empresas estadunidenses em 50 estados e no Distrito de Colúmbia. Elas representam a maioria dos setores da economia dos Estados Unidos: varejo, indústria, construção, mineração, transportes, TI, serviços financeiros, educação, medicina, etc.

Os dados do JOLTS são um o indicador de déficit ou excedente de força de trabalho a nível nacional. Antes do advento deste relatório, nos Estados Unidos, não existia um indicador econômico da procura de trabalho não atendida.

Os economistas usam este documento para analisar o mercado de trabalho do país e caracterizar o ciclo de negócios. Por um lado, o crescimento do emprego caracteriza favoravelmente o estado da economia, por outro lado, se, ao mesmo tempo, continuar aumentando o desemprego, estaremos assistindo a um desequilíbrio do mercado de trabalho e a falta de pessoal qualificado. O monitoramento a longo prazo da relação entre ofertas de emprego e a sua ocupação é usado para ajustar os programas de educação e formação profissional a nível nacional.

Em geral, o aumento do número de vagas é benéfico para as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Ofertas de Emprego JOLTs (United States JOLTS Job Openings)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
7.670 milh
7.378 milh
7.658 milh
set. 2025
7.658 milh
7.615 milh
ago. 2025
7.227 milh
7.326 milh
7.181 milh
jul. 2025
7.181 milh
7.412 milh
7.357 milh
jun. 2025
7.437 milh
7.441 milh
7.712 milh
mai. 2025
7.769 milh
7.102 milh
7.395 milh
abr. 2025
7.391 milh
7.167 milh
7.200 milh
mar. 2025
7.192 milh
7.476 milh
7.480 milh
fev. 2025
7.568 milh
7.241 milh
7.762 milh
jan. 2025
7.740 milh
7.279 milh
7.508 milh
dez. 2024
7.600 milh
7.603 milh
8.156 milh
nov. 2024
8.098 milh
7.380 milh
7.839 milh
out. 2024
7.744 milh
7.492 milh
7.372 milh
set. 2024
7.443 milh
7.688 milh
7.861 milh
ago. 2024
8.040 milh
7.721 milh
7.711 milh
jul. 2024
7.673 milh
7.876 milh
7.910 milh
jun. 2024
8.184 milh
7.979 milh
8.230 milh
mai. 2024
8.140 milh
8.091 milh
7.919 milh
abr. 2024
8.059 milh
8.231 milh
8.355 milh
mar. 2024
8.488 milh
8.351 milh
8.813 milh
fev. 2024
8.756 milh
8.410 milh
8.748 milh
jan. 2024
8.863 milh
8.511 milh
8.889 milh
dez. 2023
9.026 milh
8.658 milh
8.925 milh
nov. 2023
8.790 milh
9.048 milh
8.852 milh
out. 2023
8.733 milh
9.286 milh
9.350 milh
set. 2023
9.553 milh
8.977 milh
9.497 milh
ago. 2023
9.610 milh
9.272 milh
8.920 milh
jul. 2023
8.827 milh
9.793 milh
9.165 milh
jun. 2023
9.582 milh
10.063 milh
9.616 milh
mai. 2023
9.824 milh
9.954 milh
10.320 milh
abr. 2023
10.103 milh
9.283 milh
9.745 milh
mar. 2023
9.590 milh
-1.811 milh
9.974 milh
fev. 2023
9.931 milh
0.783 milh
10.563 milh
jan. 2023
10.824 milh
11.174 milh
11.234 milh
dez. 2022
11.012 milh
10.590 milh
10.440 milh
nov. 2022
10.458 milh
10.442 milh
10.512 milh
out. 2022
10.334 milh
10.349 milh
10.687 milh
set. 2022
10.717 milh
10.127 milh
10.280 milh
ago. 2022
10.053 milh
10.780 milh
11.170 milh
jul. 2022
11.239 milh
10.646 milh
11.040 milh
jun. 2022
10.698 milh
11.401 milh
11.303 milh
mai. 2022
11.254 milh
11.768 milh
11.681 milh
abr. 2022
11.400 milh
11.768 milh
11.855 milh
mar. 2022
11.549 milh
11.587 milh
11.344 milh
fev. 2022
11.266 milh
11.258 milh
11.283 milh
jan. 2022
11.263 milh
10.673 milh
11.448 milh
dez. 2021
10.925 milh
10.470 milh
10.775 milh
nov. 2021
10.562 milh
10.553 milh
11.091 milh
out. 2021
11.033 milh
10.155 milh
10.602 milh
set. 2021
10.438 milh
10.765 milh
10.629 milh
123
