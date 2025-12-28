Calendário Econômico
EUA - Ofertas de Emprego JOLTs (United States JOLTS Job Openings)
|Alta
|7.670 milh
|7.378 milh
|
7.658 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|7.381 milh
|
7.670 milh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Ofertas de Emprego JOLTS (JOLTS Job Opening) são um relatório mensal sobre ofertas de emprego nas áreas comercial, industrial e de escritório dos Estados Unidos. O cálculo inclui todas as vagas que ainda estão abertas no último dia útil do mês.
O indicador é incluído no relatório JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey, ou Vagas de Trabalho e Volume de Força de Trabalho), ele é criado com base em sondagens com empregadores. No formulário, eles caracterizam o emprego nas suas empresas, o número de vagas, contratação e demissão. Todos estes dados são processados e incluídos no relatório, que é publicado mensalmente, inclusive por regiões e setores do país.
A amostra estatística, para a realização da pesquisa, consiste em aproximadamente 16 000 empresas estadunidenses em 50 estados e no Distrito de Colúmbia. Elas representam a maioria dos setores da economia dos Estados Unidos: varejo, indústria, construção, mineração, transportes, TI, serviços financeiros, educação, medicina, etc.
Os dados do JOLTS são um o indicador de déficit ou excedente de força de trabalho a nível nacional. Antes do advento deste relatório, nos Estados Unidos, não existia um indicador econômico da procura de trabalho não atendida.
Os economistas usam este documento para analisar o mercado de trabalho do país e caracterizar o ciclo de negócios. Por um lado, o crescimento do emprego caracteriza favoravelmente o estado da economia, por outro lado, se, ao mesmo tempo, continuar aumentando o desemprego, estaremos assistindo a um desequilíbrio do mercado de trabalho e a falta de pessoal qualificado. O monitoramento a longo prazo da relação entre ofertas de emprego e a sua ocupação é usado para ajustar os programas de educação e formação profissional a nível nacional.
Em geral, o aumento do número de vagas é benéfico para as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Ofertas de Emprego JOLTs (United States JOLTS Job Openings)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress