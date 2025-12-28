CalendárioSeções

EUA - Preços no Setor Não-Manufatureiro do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (Institute for Supply Management)
Setor:
Negócio
Alta N/D 71.3 70.0
70.0
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O ISM Não-Manufatura Preços (ISM Non-Manufacturing Prices Paid) é um dos indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular o índice de atividade dos gerentes de compras não-manufatura. Ele reflete a variação dos preços pagos pelas empresas aos seus fornecedores, na preparação de serviços.

Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 17 setores da indústria de serviços estadunidense. Eles respondem se aumentaram, diminuíram ou permaneceram o mesmo os preços dos bens e serviços necessários para a produção de seus produtos, em relação ao mês anterior. Os dados são processados ​​e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 25% do PMI.

O índice de preços no setor não-manufatureiro está estreitamente correlacionado com os dados publicados pelo Bureau of Labor Statistics. O crescimento dos preços intermediários na área de serviços pode servir como um indicador importante da inflação, uma vez que os produtores são obrigados a pagar mais aos contratantes, o que pode fazer com que o preço do produto final seja maior.

No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Preços no Setor Não-Manufatureiro do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
71.3
70.0
out. 2025
70.0
69.4
set. 2025
69.4
69.2
ago. 2025
69.2
69.6
69.9
jul. 2025
69.9
67.5
67.5
jun. 2025
67.5
66.5
68.7
mai. 2025
68.7
63.8
65.1
abr. 2025
65.1
62.9
60.9
mar. 2025
60.9
58.4
62.6
fev. 2025
62.6
58.8
60.4
jan. 2025
60.4
62.6
64.4
dez. 2024
64.4
57.7
58.2
nov. 2024
58.2
57.8
58.1
out. 2024
58.1
57.8
59.4
set. 2024
59.4
57.3
57.3
ago. 2024
57.3
57.4
57.0
jul. 2024
57.0
57.2
56.3
jun. 2024
56.3
58.7
58.1
mai. 2024
58.1
54.4
59.2
abr. 2024
59.2
56.3
53.4
mar. 2024
53.4
61.5
58.6
fev. 2024
58.6
62.6
64.0
jan. 2024
64.0
54.5
56.7
dez. 2023
57.4
61.7
58.3
nov. 2023
58.3
63.5
58.6
out. 2023
58.6
63.2
58.9
set. 2023
58.9
60.1
58.9
ago. 2023
58.9
55.1
56.8
jul. 2023
56.8
52.1
54.1
jun. 2023
54.1
53.3
56.2
mai. 2023
56.2
57.8
59.6
abr. 2023
59.6
59.9
59.5
mar. 2023
59.5
65.2
65.6
fev. 2023
65.6
64.5
67.8
jan. 2023
67.8
65.5
68.1
dez. 2022
67.6
71.5
70.0
nov. 2022
70.0
73.6
70.7
out. 2022
70.7
71.3
68.7
set. 2022
68.7
69.8
71.5
ago. 2022
71.5
76.5
72.3
jul. 2022
72.3
81.6
80.1
jun. 2022
80.1
83.9
82.1
mai. 2022
82.1
84.9
84.6
abr. 2022
84.6
84.1
83.8
mar. 2022
83.8
83.3
83.1
fev. 2022
83.1
83.0
82.3
jan. 2022
82.3
83.0
83.9
dez. 2021
82.5
83.6
82.3
nov. 2021
82.3
80.9
82.9
out. 2021
82.9
76.9
77.5
123
Exportar relatório

