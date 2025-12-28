Calendário Econômico
EUA - Preços no Setor Não-Manufatureiro do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)
|Alta
|N/D
|71.3
|
70.0
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O ISM Não-Manufatura Preços (ISM Non-Manufacturing Prices Paid) é um dos indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular o índice de atividade dos gerentes de compras não-manufatura. Ele reflete a variação dos preços pagos pelas empresas aos seus fornecedores, na preparação de serviços.
Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 17 setores da indústria de serviços estadunidense. Eles respondem se aumentaram, diminuíram ou permaneceram o mesmo os preços dos bens e serviços necessários para a produção de seus produtos, em relação ao mês anterior. Os dados são processados e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 25% do PMI.
O índice de preços no setor não-manufatureiro está estreitamente correlacionado com os dados publicados pelo Bureau of Labor Statistics. O crescimento dos preços intermediários na área de serviços pode servir como um indicador importante da inflação, uma vez que os produtores são obrigados a pagar mais aos contratantes, o que pode fazer com que o preço do produto final seja maior.
No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Preços no Setor Não-Manufatureiro do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
