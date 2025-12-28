O ISM Não-Manufatura Preços (ISM Non-Manufacturing Prices Paid) é um dos indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular o índice de atividade dos gerentes de compras não-manufatura. Ele reflete a variação dos preços pagos pelas empresas aos seus fornecedores, na preparação de serviços.

Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 17 setores da indústria de serviços estadunidense. Eles respondem se aumentaram, diminuíram ou permaneceram o mesmo os preços dos bens e serviços necessários para a produção de seus produtos, em relação ao mês anterior. Os dados são processados ​​e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 25% do PMI.

O índice de preços no setor não-manufatureiro está estreitamente correlacionado com os dados publicados pelo Bureau of Labor Statistics. O crescimento dos preços intermediários na área de serviços pode servir como um indicador importante da inflação, uma vez que os produtores são obrigados a pagar mais aos contratantes, o que pode fazer com que o preço do produto final seja maior.

No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.

