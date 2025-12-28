Calendário Econômico
EUA - Índice de Gestores de Compras Não-Manufatura do ISM (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Alta
|N/D
|52.4
|
52.4
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Gestores de Compras (PMI) ISM Não-Manufatura (ISM Non-Manufacturing PMI) reflete as condições de negócios e a atividade no setor de serviços dos EUA, no mês de relatórios. ISM – Instituto de Gestão de Fornecimento é uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, com mais de 40 000 participantes, envolvidos na gestão de fornecimento e aquisição.
O índice é calculado de acordo com uma pesquisa realizada com representantes de 375 empresas de 17 ramos do setor industrial dos EUA. Ao contrário do Markit, o ISM considera não apenas empresas privadas, mas também a lista geral do NAICS (Sistema Norte-Americano de Classificação de Setores). As respostas dos entrevistados caracterizam os seguintes aspectos de sua atividade econômica:
- Atividade comercial: velocidade e direção das mudanças no nível da atividade comercial;
- Novos pedidos de clientes;
- Emprego: aumento ou diminuição do nível de emprego;
- Entregas dos contratantes;
- Estoques: redução ou aumento do nível de inventário;
- Custos: diminuição ou incremento no pagamento da organização por produtos e serviços;
- Atraso de encomendas, isto é, aumento ou diminuição do atraso na preparação de encomendas;
- Novos pedidos de exportação;
- Importação: volume de bens e serviços importados;
- O sentimento de acumulação de estoques: aumento ou diminuição na velocidade de acumulação de estoques.
Nos questionários são usadas perguntas relativas: melhorou, piorou ou permaneceu inalterada a situação. As respostas são avaliadas tendo em conta o peso das empresas participantes. Os valores obtidos são ajustados tendo em conta as variações sazonais. O PMI composto é um critério baseado em quatro dos índices difusos com pesos iguais: índices de novos pedidos, de emprego, de entregas e de atividade comercial).
Uma leitura acima de 50 indica que a atividade do setor de serviços aumentou. Se o índice for inferior a 50, as condições econômicas terão deteriorado. Quanto mais distante se encontrar da marca de 50, maior será a taxa de mudança da situação.
PMI é um indicador importante da saúde econômica. A indústria de serviços faz uma grande contribuição para o PIB do país, por isto o PMI é considerado um indicador importante de recessão, ou de crescimento. Diferentemente dos seus colegas, os gerentes de compras de empresas podem sentir com antecedência o ritmo do mercado, uma vez que trabalham com as perspetivas de curto prazo e estão em condições de avaliar o desenvolvimento das condições econômicas. Este índice é publicado mais cedo do que o PIB e os relatórios do Bureau of Labor Statistics, servindo como um indicador importante.
O crescimento do PMI tem geralmente um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Gestores de Compras Não-Manufatura do ISM (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress