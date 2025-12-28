O Índice de Gestores de Compras (PMI) ISM Não-Manufatura (ISM Non-Manufacturing PMI) reflete as condições de negócios e a atividade no setor de serviços dos EUA, no mês de relatórios. ISM – Instituto de Gestão de Fornecimento é uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, com mais de 40 000 participantes, envolvidos na gestão de fornecimento e aquisição.

O índice é calculado de acordo com uma pesquisa realizada com representantes de 375 empresas de 17 ramos do setor industrial dos EUA. Ao contrário do Markit, o ISM considera não apenas empresas privadas, mas também a lista geral do NAICS (Sistema Norte-Americano de Classificação de Setores). As respostas dos entrevistados caracterizam os seguintes aspectos de sua atividade econômica:

Atividade comercial: velocidade e direção das mudanças no nível da atividade comercial;

Novos pedidos de clientes;

Emprego: aumento ou diminuição do nível de emprego;

Entregas dos contratantes;

Estoques: redução ou aumento do nível de inventário;

Custos: diminuição ou incremento no pagamento da organização por produtos e serviços;

Atraso de encomendas, isto é, aumento ou diminuição do atraso na preparação de encomendas;

Novos pedidos de exportação;

Importação: volume de bens e serviços importados;

O sentimento de acumulação de estoques: aumento ou diminuição na velocidade de acumulação de estoques.

Nos questionários são usadas perguntas relativas: melhorou, piorou ou permaneceu inalterada a situação. As respostas são avaliadas tendo em conta o peso das empresas participantes. Os valores obtidos são ajustados tendo em conta as variações sazonais. O PMI composto é um critério baseado em quatro dos índices difusos com pesos iguais: índices de novos pedidos, de emprego, de entregas e de atividade comercial).

Uma leitura acima de 50 indica que a atividade do setor de serviços aumentou. Se o índice for inferior a 50, as condições econômicas terão deteriorado. Quanto mais distante se encontrar da marca de 50, maior será a taxa de mudança da situação.

PMI é um indicador importante da saúde econômica. A indústria de serviços faz uma grande contribuição para o PIB do país, por isto o PMI é considerado um indicador importante de recessão, ou de crescimento. Diferentemente dos seus colegas, os gerentes de compras de empresas podem sentir com antecedência o ritmo do mercado, uma vez que trabalham com as perspetivas de curto prazo e estão em condições de avaliar o desenvolvimento das condições econômicas. Este índice é publicado mais cedo do que o PIB e os relatórios do Bureau of Labor Statistics, servindo como um indicador importante.

O crescimento do PMI tem geralmente um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.

