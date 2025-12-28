CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Índice de Gestores de Compras Não-Manufatura do ISM (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (Institute for Supply Management)
Setor:
Negócio
Alta N/D 52.4
52.4
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Gestores de Compras (PMI) ISM Não-Manufatura (ISM Non-Manufacturing PMI) reflete as condições de negócios e a atividade no setor de serviços dos EUA, no mês de relatórios. ISM – Instituto de Gestão de Fornecimento é uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, com mais de 40 000 participantes, envolvidos na gestão de fornecimento e aquisição.

O índice é calculado de acordo com uma pesquisa realizada com representantes de 375 empresas de 17 ramos do setor industrial dos EUA. Ao contrário do Markit, o ISM considera não apenas empresas privadas, mas também a lista geral do NAICS (Sistema Norte-Americano de Classificação de Setores). As respostas dos entrevistados caracterizam os seguintes aspectos de sua atividade econômica:

  • Atividade comercial: velocidade e direção das mudanças no nível da atividade comercial;
  • Novos pedidos de clientes;
  • Emprego: aumento ou diminuição do nível de emprego;
  • Entregas dos contratantes;
  • Estoques: redução ou aumento do nível de inventário;
  • Custos: diminuição ou incremento no pagamento da organização por produtos e serviços;
  • Atraso de encomendas, isto é, aumento ou diminuição do atraso na preparação de encomendas;
  • Novos pedidos de exportação;
  • Importação: volume de bens e serviços importados;
  • O sentimento de acumulação de estoques: aumento ou diminuição na velocidade de acumulação de estoques.

Nos questionários são usadas perguntas relativas: melhorou, piorou ou permaneceu inalterada a situação. As respostas são avaliadas tendo em conta o peso das empresas participantes. Os valores obtidos são ajustados tendo em conta as variações sazonais. O PMI composto é um critério baseado em quatro dos índices difusos com pesos iguais: índices de novos pedidos, de emprego, de entregas e de atividade comercial).

Uma leitura acima de 50 indica que a atividade do setor de serviços aumentou. Se o índice for inferior a 50, as condições econômicas terão deteriorado. Quanto mais distante se encontrar da marca de 50, maior será a taxa de mudança da situação.

PMI é um indicador importante da saúde econômica. A indústria de serviços faz uma grande contribuição para o PIB do país, por isto o PMI é considerado um indicador importante de recessão, ou de crescimento. Diferentemente dos seus colegas, os gerentes de compras de empresas podem sentir com antecedência o ritmo do mercado, uma vez que trabalham com as perspetivas de curto prazo e estão em condições de avaliar o desenvolvimento das condições econômicas. Este índice é publicado mais cedo do que o PIB e os relatórios do Bureau of Labor Statistics, servindo como um indicador importante.

O crescimento do PMI tem geralmente um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Gestores de Compras Não-Manufatura do ISM (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
52.4
52.4
out. 2025
52.4
50.0
set. 2025
50.0
52.0
ago. 2025
52.0
52.4
50.1
jul. 2025
50.1
52.5
50.8
jun. 2025
50.8
52.2
49.9
mai. 2025
49.9
52.6
51.6
abr. 2025
51.6
52.6
50.8
mar. 2025
50.8
52.6
53.5
fev. 2025
53.5
52.2
52.8
jan. 2025
52.8
54.1
54.0
dez. 2024
54.1
52.0
52.1
nov. 2024
52.1
52.1
56.0
out. 2024
56.0
51.6
54.9
set. 2024
54.9
51.5
51.5
ago. 2024
51.5
51.7
51.4
jul. 2024
51.4
51.3
48.8
jun. 2024
48.8
54.6
53.8
mai. 2024
53.8
51.2
49.4
abr. 2024
49.4
51.5
51.4
mar. 2024
51.4
51.7
52.6
fev. 2024
52.6
52.3
53.4
jan. 2024
53.4
52.1
50.5
dez. 2023
50.6
52.2
52.7
nov. 2023
52.7
52.7
51.8
out. 2023
51.8
54.0
53.6
set. 2023
53.6
53.6
54.5
ago. 2023
54.5
53.3
52.7
jul. 2023
52.7
52.1
53.9
jun. 2023
53.9
51.1
50.3
mai. 2023
50.3
51.5
51.9
abr. 2023
51.9
53.1
51.2
mar. 2023
51.2
55.2
55.1
fev. 2023
55.1
52.4
55.2
jan. 2023
55.2
53.0
49.2
dez. 2022
49.6
55.5
56.5
nov. 2022
56.5
55.6
54.4
out. 2022
54.4
56.8
56.7
set. 2022
56.7
56.8
56.9
ago. 2022
56.9
56.0
56.7
jul. 2022
56.7
55.6
55.3
jun. 2022
55.3
57.7
55.9
mai. 2022
55.9
57.7
57.1
abr. 2022
57.1
62.7
58.3
mar. 2022
58.3
63.4
56.5
fev. 2022
56.5
65.6
59.9
jan. 2022
59.9
66.1
62.3
dez. 2021
62.0
65.8
69.1
nov. 2021
69.1
64.6
66.7
out. 2021
66.7
63.8
61.9
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido