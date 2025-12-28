O ISM Não-Manufatura Emprego (ISM Non-Manufacturing Employment) é um dos indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular índice de atividade dos gerentes de compras não-manufatura. Ele reflete a mudança na situação do emprego nas indústrias de serviços.

Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 17 setores da indústria de serviços estadunidense. É através dele que se avalia se o emprego cresceu, diminuiu ou permaneceu no mesmo nível, em suas empresas, no mês passado. Os dados são processados ​​e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 25% do PMI.

Os índice de emprego no setor não-manufatureiro está estreitamente correlacionado com os dados publicados pelo Bureau of Labor Statistics. O crescimento do emprego na indústria de serviços geralmente reflete a situação positiva no mercado de trabalho, uma vez que as empresas contratam mais pessoal, o que leva a uma redução do desemprego.

No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.

