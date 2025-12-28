CalendárioSeções

EUA - Índice de Preços ao Consumidor (Mensal) (United States Consumer Price Index (CPI) m/m)

Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Preços
O Índice de Preços ao Consumidor - Mensal - (CPI m/m) mostra a variação dos preços médios ponderados de bens e serviços, da cesta de consumo, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O índice mostra como variam os preços do ponto de vista do consumidor. Em outras palavras, ele ajuda a estimar a mudança no custo de vida.

Os produtos e serviços, incluídos no cálculo do IPC, são divididos em oito grupos principais: alimentos e bebidas, habitação, vestuário, transporte, assistência médica, recreação, educação e comunicação, e outros bens e serviços. Por sua vez, estes oito grupos são divididos em mais de 200 categorias incluindo cerca de 80 000 itens. O cálculo do índice não inclui impostos de renda e itens de investimento (ações, títulos, apólices de seguros). A diferença do IPC, seu cálculo não inclui o preço de bens importados, bem como os preços dos impostos especiais de consumo.

Os preços dos bens e serviços, utilizados para calcular o índice, são coletados em cerca de 23 000 estabelecimentos comerciais e serviços, por meio de uma pesquisa mensal. A composição da amostra varia periodicamente. Além disso, são utilizadas sondagens com milhares de famílias, em todo o país. O peso para cada elemento é revisto regularmente. O indicador é calculado em comparação com os preços do período de referência, isto é, 1982.

O cálculo do IPC leva em conta os custos de moradores de áreas urbanizadas: profissionais, trabalhadores independentes, desempregados, funcionários públicos e aposentados. O cálculo não leva em conta agricultores, moradores de assentamentos rurais, militares e pessoas detidas em prisões e hospitais psiquiátricos.

O índice de preços ao consumidor é mais frequentemente usado para avaliar a inflação do país. Crescimento nos gastos do consumidor indica inflação crescente.

Além disso, o índice é usado para ajustar os salários e benefícios sociais. Além disso, o IPC é usado para ajustar a estrutura do imposto de renda, bem como no cálculo do real do PIB.

O crescimento do índice de preços ao consumidor tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Preços ao Consumidor (Mensal) (United States Consumer Price Index (CPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
0.4%
0.3%
set. 2025
0.3%
0.4%
ago. 2025
0.4%
0.2%
0.2%
jul. 2025
0.2%
0.6%
0.3%
jun. 2025
0.3%
-0.3%
0.1%
mai. 2025
0.1%
0.6%
0.2%
abr. 2025
0.2%
-0.3%
-0.1%
mar. 2025
-0.1%
0.4%
0.2%
fev. 2025
0.2%
0.6%
0.5%
jan. 2025
0.5%
0.4%
0.4%
dez. 2024
0.4%
0.3%
0.3%
nov. 2024
0.3%
0.2%
0.2%
out. 2024
0.2%
0.2%
0.2%
set. 2024
0.2%
0.1%
0.2%
ago. 2024
0.2%
0.3%
0.2%
jul. 2024
0.2%
0.1%
-0.1%
jun. 2024
-0.1%
0.1%
0.0%
mai. 2024
0.0%
0.2%
0.3%
abr. 2024
0.3%
0.2%
0.4%
mar. 2024
0.4%
0.2%
0.4%
fev. 2024
0.4%
0.2%
0.3%
jan. 2024
0.3%
0.3%
0.2%
dez. 2023
0.3%
0.2%
0.1%
nov. 2023
0.1%
0.2%
0.0%
out. 2023
0.0%
0.2%
0.4%
set. 2023
0.4%
0.2%
0.6%
ago. 2023
0.6%
0.2%
0.2%
jul. 2023
0.2%
0.2%
0.2%
jun. 2023
0.2%
0.2%
0.1%
mai. 2023
0.1%
0.2%
0.4%
abr. 2023
0.4%
0.2%
0.1%
mar. 2023
0.1%
0.2%
0.4%
fev. 2023
0.4%
0.2%
0.5%
jan. 2023
0.5%
0.3%
0.1%
dez. 2022
-0.1%
0.4%
0.1%
nov. 2022
0.1%
0.5%
0.4%
out. 2022
0.4%
0.6%
0.4%
set. 2022
0.4%
0.7%
0.1%
ago. 2022
0.1%
0.6%
0.0%
jul. 2022
0.0%
0.9%
1.3%
jun. 2022
1.3%
0.8%
1.0%
mai. 2022
1.0%
0.7%
0.3%
abr. 2022
0.3%
1.3%
1.2%
mar. 2022
1.2%
0.7%
0.8%
fev. 2022
0.8%
0.2%
0.6%
jan. 2022
0.6%
0.3%
0.6%
dez. 2021
0.5%
0.7%
0.8%
nov. 2021
0.8%
0.5%
0.9%
out. 2021
0.9%
0.5%
0.4%
set. 2021
0.4%
0.4%
0.3%
