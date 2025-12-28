Índice de Preços ao Consumidor sem ajuste sazonal - Mensal - (CPI, n.s.a.) reflete a variação dos preços de bens e serviços, para a cesta de consumo, no mês de relatórios em comparação com o período de referência, isto é, 1982. O índice mostra variações de preços da perspectiva do consumidor. O cálculo não inclui os ajustes para variações sazonais de preços que ocorrem todos os anos na mesma época e têm aproximadamente a mesma dimensão. Essas alterações decorrem de feriados, ciclos de produção, condições meteorológicas, etc.

Os produtos e serviços, incluídos no cálculo do IPC, são divididos em oito grupos principais: alimentos e bebidas, habitação, vestuário, transporte, assistência médica, recreação, educação e comunicação, e outros bens e serviços. Por sua vez, estes oito grupos são divididos em mais de 200 categorias incluindo cerca de 80 000 itens. O cálculo do índice não inclui impostos de renda e itens de investimento (ações, títulos, apólices de seguros). A diferença do IPC, seu cálculo não inclui o preço de bens importados, bem como os preços dos impostos especiais de consumo.

Os preços dos bens e serviços, utilizados para calcular o índice, são coletados em cerca de 23 000 estabelecimentos comerciais e serviços, por meio de uma pesquisa mensal. A composição da amostra varia periodicamente. Além disso, são utilizadas sondagens com milhares de famílias, em todo o país. O peso para cada elemento é revisto regularmente. O indicador é calculado em comparação com os preços do período de referência, isto é, 1982.

O cálculo do IPC leva em conta os custos de moradores de áreas urbanizadas: profissionais, trabalhadores independentes, desempregados, funcionários públicos e aposentados. O cálculo não leva em conta agricultores, moradores de assentamentos rurais, militares e pessoas detidas em prisões e hospitais psiquiátricos.

Como uma forte volatilidade dificulta a apresentação objetiva das variações nos preços, o Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal raramente é interpretado individualmente. Em geral, o crescimento dos gastos dos consumidores mostra o crescimento da inflação e um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

