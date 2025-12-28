CalendárioSeções

EUA - Índice de Preços ao Consumidor (IPC) sem ajuste sazonal (Mensal) (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Preços
Índice de Preços ao Consumidor sem ajuste sazonal - Mensal - (CPI, n.s.a.) reflete a variação dos preços de bens e serviços, para a cesta de consumo, no mês de relatórios em comparação com o período de referência, isto é, 1982. O índice mostra variações de preços da perspectiva do consumidor. O cálculo não inclui os ajustes para variações sazonais de preços que ocorrem todos os anos na mesma época e têm aproximadamente a mesma dimensão. Essas alterações decorrem de feriados, ciclos de produção, condições meteorológicas, etc.

Os produtos e serviços, incluídos no cálculo do IPC, são divididos em oito grupos principais: alimentos e bebidas, habitação, vestuário, transporte, assistência médica, recreação, educação e comunicação, e outros bens e serviços. Por sua vez, estes oito grupos são divididos em mais de 200 categorias incluindo cerca de 80 000 itens. O cálculo do índice não inclui impostos de renda e itens de investimento (ações, títulos, apólices de seguros). A diferença do IPC, seu cálculo não inclui o preço de bens importados, bem como os preços dos impostos especiais de consumo.

Os preços dos bens e serviços, utilizados para calcular o índice, são coletados em cerca de 23 000 estabelecimentos comerciais e serviços, por meio de uma pesquisa mensal. A composição da amostra varia periodicamente. Além disso, são utilizadas sondagens com milhares de famílias, em todo o país. O peso para cada elemento é revisto regularmente. O indicador é calculado em comparação com os preços do período de referência, isto é, 1982.

O cálculo do IPC leva em conta os custos de moradores de áreas urbanizadas: profissionais, trabalhadores independentes, desempregados, funcionários públicos e aposentados. O cálculo não leva em conta agricultores, moradores de assentamentos rurais, militares e pessoas detidas em prisões e hospitais psiquiátricos.

Como uma forte volatilidade dificulta a apresentação objetiva das variações nos preços, o Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal raramente é interpretado individualmente. Em geral, o crescimento dos gastos dos consumidores mostra o crescimento da inflação e um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Preços ao Consumidor (IPC) sem ajuste sazonal (Mensal) (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
324.122
324.832
324.800
set. 2025
324.800
323.976
ago. 2025
323.980
324.132
323.048
jul. 2025
323.048
323.398
322.561
jun. 2025
322.561
321.516
321.465
mai. 2025
321.465
320.235
320.795
abr. 2025
320.795
320.465
319.799
mar. 2025
319.799
320.070
319.082
fev. 2025
319.082
318.113
317.671
jan. 2025
317.671
316.324
315.605
dez. 2024
315.605
315.827
315.493
nov. 2024
315.493
315.737
315.664
out. 2024
315.664
315.360
315.301
set. 2024
315.301
315.277
314.796
ago. 2024
314.796
315.097
314.540
jul. 2024
314.540
314.777
314.175
jun. 2024
314.175
314.445
314.069
mai. 2024
314.069
314.186
313.548
abr. 2024
313.548
314.340
312.332
mar. 2024
312.332
312.039
310.326
fev. 2024
310.326
307.888
308.417
jan. 2024
308.417
307.211
306.746
dez. 2023
306.746
306.561
307.051
nov. 2023
307.051
307.922
307.671
out. 2023
307.671
308.895
307.789
set. 2023
307.789
307.403
307.026
ago. 2023
307.026
307.025
305.691
jul. 2023
305.691
302.912
305.109
jun. 2023
305.109
303.865
304.127
mai. 2023
304.127
305.705
303.363
abr. 2023
303.363
304.117
301.836
mar. 2023
301.836
300.790
300.840
fev. 2023
300.840
301.446
299.170
jan. 2023
299.170
299.073
296.797
dez. 2022
296.797
297.568
297.711
nov. 2022
297.711
299.204
298.012
out. 2022
298.012
298.973
296.808
set. 2022
296.808
296.291
296.171
ago. 2022
296.171
294.596
296.276
jul. 2022
296.276
298.198
296.311
jun. 2022
296.311
294.183
292.296
mai. 2022
292.296
290.885
289.109
abr. 2022
289.109
289.270
287.504
mar. 2022
287.504
285.198
283.716
fev. 2022
283.716
282.720
281.148
jan. 2022
281.148
278.369
278.802
dez. 2021
278.802
277.659
277.948
nov. 2021
277.948
278.073
276.589
out. 2021
276.589
275.007
274.310
set. 2021
274.310
273.240
273.567
