Índice de Preços ao Produtor - Mensal - (PPI m/m) reflete a mudança dos preço de custo, recebidos por produtores de bens e serviços, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O PPI mostra a variação dos preços do ponto de vista do fabricante.

Seu cálculo inclui todos os ramos da indústria estadunidense que produzem bens físicos, inclusivamente os mercados de commodities. No setor industrial, consideram-se os preços de venda de fabricantes nas indústrias de mineração e manufatura, agricultura, construção, etc. No sector de serviços, o programa de cálculo do PPI cobre cerca de 72% dos dados dos setores de comércio, saúde, transporte e armazenagem, indústria da mídia, o setor financeiro e de seguros, etc. Em contraste com o IPC, o PPI não inclui o preço dos bens importados.

Para a coleta de dados sobre preços de venda são consultadas mais de 25 000 instituições, de vários tipos e tamanhos, em todo o país, reunidas numa amostra estatisticamente representativa.

O índice de preços ao produtor é calculado em relação ao ano base (atualmente, 1982 é o ano base), em que ele é igual a 100. Todas as alterações de preços subsequentes são registadas com respeito a esse número base. No cálculo, usam-se coeficientes corretores para os diferentes setores indústrias. Os coeficientes de ponderação são ajustados a cada poucos anos.

O PPI é considerado como um dos principais indicadores de preços ao consumidor, e, portanto, da inflação. A diferença do IPC (índice de preços ao consumidor), ele é um indicador preliminar mais preciso, porque quando os preços aos produtores aumentam, os preços ao consumidor crescem aproximadamente o mesmo. Estes dois índices estão intimamente correlacionados. O Fed monitora de perto o IPC, para fazer suas previsões relativamente à inflação.

Alguns componentes do IPC são usados para calcular o Índice de Preços do PIB.

O crescimento do Índice de Preços ao Produtor quase sempre indica um aumento da inflação, e isso tem um efeito positivo sobre as cotações do dólares.

