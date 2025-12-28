CalendárioSeções

EUA - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (United States Core Consumer Price Index (CPI))

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Preços
Baixa 331.068 330.816
330.542
330.542
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
331.529
331.068
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Prévio
O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (Core CPI) mostra a variação dos preços de bens e serviços, para a cesta de consumo, no mês de relatórios em comparação com o período de referência, isto é, 1982. O índice mostra como variam os preços do ponto de vista do consumidor. Em outras palavras, ele ajuda a estimar a mudança no custo de vida. Seu cálculo exclui os preços de alimentos e energia, devido à sua alta volatilidade.

Os produtos e serviços, incluídos no cálculo do IPC, são divididos nos seguintes grupos principais: alimentos e bebidas, habitação, vestuário, transporte, assistência médica, recreação, educação e comunicação, e outros bens e serviços. Por sua vez, eles são divididos em mais de 200 categorias incluindo cerca de 80 000 itens. O cálculo do índice não inclui impostos de renda e itens de investimento (ações, títulos, apólices de seguros). A diferença do IPC, seu cálculo não inclui o preço de bens importados, bem como os preços dos impostos especiais de consumo.

Os preços dos bens e serviços, utilizados para calcular o índice, são coletados em cerca de 23 000 estabelecimentos comerciais e serviços, por meio de uma pesquisa mensal. A composição da amostra varia periodicamente. Além disso, são utilizadas sondagens com milhares de famílias, em todo o país. O peso para cada elemento é revisto regularmente. O indicador é calculado em comparação com os preços do período de referência, isto é, 1982.

O cálculo do IPC leva em conta os custos de moradores de áreas urbanizadas: profissionais, trabalhadores independentes, desempregados, funcionários públicos e aposentados. O cálculo não leva em conta agricultores, moradores de assentamentos rurais, militares e pessoas detidas em prisões e hospitais psiquiátricos.

O índice de preços ao consumidor é mais frequentemente usado para avaliar a inflação do país. Crescimento nos gastos do consumidor indica inflação crescente.

Além disso, o índice é levado em conta ao ajustar os salários e benefícios sociais. Além disso, o IPC é usado para ajustar a estrutura do imposto de renda, bem como no cálculo do real do PIB.

O crescimento do índice de preços ao consumidor tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (United States Core Consumer Price Index (CPI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
331.068
330.816
330.542
set. 2025
330.542
329.793
ago. 2025
329.790
328.841
328.656
jul. 2025
328.656
328.164
327.600
jun. 2025
327.600
327.606
326.854
mai. 2025
326.854
326.934
326.430
abr. 2025
326.430
325.128
325.659
mar. 2025
325.659
325.713
325.475
fev. 2025
325.475
325.193
324.739
jan. 2025
324.739
323.831
323.296
dez. 2024
323.383
323.322
322.657
nov. 2024
322.657
322.245
321.666
out. 2024
321.666
321.368
320.767
set. 2024
320.767
320.285
319.768
ago. 2024
319.768
319.392
318.872
jul. 2024
318.872
318.875
318.346
jun. 2024
318.346
318.697
318.140
mai. 2024
318.140
318.200
317.622
abr. 2024
317.622
317.192
316.698
mar. 2024
316.698
315.791
315.565
fev. 2024
315.565
314.849
314.438
jan. 2024
314.438
313.692
313.209
dez. 2023
313.216
313.020
312.251
nov. 2023
312.251
311.904
311.365
out. 2023
311.365
311.814
310.661
set. 2023
310.661
310.836
309.661
ago. 2023
309.661
308.930
308.801
jul. 2023
308.801
308.332
308.309
jun. 2023
308.309
309.029
307.824
mai. 2023
307.824
307.532
306.489
abr. 2023
306.489
306.209
305.240
mar. 2023
305.240
305.568
304.070
fev. 2023
304.070
304.183
302.702
jan. 2023
302.702
301.737
300.974
dez. 2022
300.974
300.450
300.066
nov. 2022
300.066
300.896
299.471
out. 2022
299.471
300.085
298.660
set. 2022
298.660
298.290
296.950
ago. 2022
296.950
296.599
295.275
jul. 2022
295.275
295.665
294.354
jun. 2022
294.354
293.501
292.289
mai. 2022
292.289
291.186
290.455
abr. 2022
290.455
289.100
288.811
mar. 2022
288.811
289.092
287.878
fev. 2022
287.878
287.628
286.431
jan. 2022
286.431
285.946
284.770
dez. 2021
284.759
284.364
283.201
nov. 2021
283.201
282.836
281.695
out. 2021
281.695
281.027
280.017
set. 2021
280.017
279.205
279.338
