O Núcleo do Índice de Preços ao Produtor - Mensal - (Core PPI m/m) reflete a mudança dos preço de custo, recebidos por produtores de bens e serviços, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O PPI mostra a variação dos preços do ponto de vista do fabricante. Seu cálculo exclui os preços de alimentos e energia, devido à sua alta volatilidade.

Seu cálculo inclui todos os ramos da indústria estadunidense que produzem bens físicos, inclusivamente os mercados de commodities. No setor industrial, consideram-se os preços de venda de fabricantes nas indústrias de mineração e manufatura, agricultura, construção, etc. No sector de serviços, o programa de cálculo do PPI cobre cerca de 72% dos dados dos setores de comércio, saúde, transporte e armazenagem, indústria da mídia, o setor financeiro e de seguros, etc. Em contraste com o IPC, o PPI não inclui o preço de bens importados.

Para a coleta de dados sobre preços de venda são consultadas mais de 25 000 instituições, de vários tipos e tamanhos, em todo o país, reunidas numa amostra estatisticamente representativa.

O índice de preços ao produtor é calculado em relação ao ano base (atualmente, 1982 é o ano base), em que ele é igual a 100. Todas as alterações de preços subsequentes são registadas com respeito a esse número base. No cálculo, usam-se coeficientes corretores para os diferentes setores indústrias. Os coeficientes de ponderação são ajustados a cada poucos anos.

O PPI é considerado como um dos principais indicadores de preços ao consumidor, e, portanto, da inflação. A diferença do IPC (índice de preços ao consumidor), ele é um indicador preliminar mais preciso, porque quando os preços aos produtores aumentam, os preços ao consumidor crescem aproximadamente o mesmo. Estes dois índices estão intimamente correlacionados. O Fed monitora de perto o IPC, para fazer suas previsões relativamente à inflação.

Alguns componentes do IPC são usados para calcular o Índice de Preços do PIB.

O crescimento do Índice de Preços ao Produtor quase sempre indica um aumento da inflação, e isso tem um efeito positivo sobre as cotações do dólares.

