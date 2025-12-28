Calendário Econômico
EUA - Índice de Confiança do Consumidor do The Conference Board (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)
|Alta
|89.1
|83.4
|
92.9
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|86.8
|
89.1
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Index) reflete o nível de confiança do consumidor em relação à estabilidade econômica. Baseia-se nos dados de um levantamento mensal feito com cerca de 3 000 famílias (amostra é feita de forma a cobrir todo o país). O índice foi concebido para avaliar a condição financeira do consumidor médio,seu poder de compra e confiança no mercado. Ele é calculado pela organização de pesquisa sem fins lucrativos Conference Board.
O questionário é composto por 5 perguntas. Duas delas se relacionam com as atuais condições econômicas: condições de negócios e de emprego gerais. Outras três questões dizem respeito às expectativas: como mudarão as condições de negócios, emprego e renda familiar em 6 meses. Cada pergunta pode ser respondida por uma das três opções: "positivo", "negativo", "médio". Como o 60% dos sujeitos da pesquisa descrevem as expectativas, o índice pertence ao conjunto de indicadores líderes de mercado. Ele é incluído no cálculo do índice de indicadores antecedentes.
Um forte relatório sobre a confiança do consumidor, especialmente quando a economia está numa posição atrasada, pode alterar de forma dramática os mercados de divisas. O crescimento da confiança do consumidor tem mais probabilidade de significar que as pessoas gastam mais, fazem grandes compras (como a de um carro ou uma casa). Isto leva a um aumento da atividade econômica e do crescimento nos gastos do consumidor. Por sua vez, o crescimento nos gastos dos consumidores pode acarretar o aumento da inflação. Por isto, o índice de confiança do consumidor é geralmente acompanhado de perto por economistas profissionais.
No entanto, é preciso entender que a confiança do consumidor é um valor muito subjetivo baseado no humor do momento. Devido a isso, os resultados devem ser interpretados com cautela. Muitos economistas estimam que o índice não é um valor absoluto, mas sim, uma média móvel de 3-6 meses. Se houver um aumento ou diminuição constante, pode-se falar sobre o surgimento de tendências estáveis.
Uma leitura do índice acima da previsão pode causar volatilidade alcista de curto prazo do dólar para cima.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Confiança do Consumidor do The Conference Board (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
