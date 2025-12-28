CalendárioSeções

EUA - Índice de Confiança do Consumidor do The Conference Board (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
The Conference Board
Setor:
Consumidor
Alta 89.1 83.4
92.9
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
86.8
89.1
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Index) reflete o nível de confiança do consumidor em relação à estabilidade econômica. Baseia-se nos dados de um levantamento mensal feito com cerca de 3 000 famílias (amostra é feita de forma a cobrir todo o país). O índice foi concebido para avaliar a condição financeira do consumidor médio,seu poder de compra e confiança no mercado. Ele é calculado pela organização de pesquisa sem fins lucrativos Conference Board.

O questionário é composto por 5 perguntas. Duas delas se relacionam com as atuais condições econômicas: condições de negócios e de emprego gerais. Outras três questões dizem respeito às expectativas: como mudarão as condições de negócios, emprego e renda familiar em 6 meses. Cada pergunta pode ser respondida por uma das três opções: "positivo", "negativo", "médio". Como o 60% dos sujeitos da pesquisa descrevem as expectativas, o índice pertence ao conjunto de indicadores líderes de mercado. Ele é incluído no cálculo do índice de indicadores antecedentes.

Um forte relatório sobre a confiança do consumidor, especialmente quando a economia está numa posição atrasada, pode alterar de forma dramática os mercados de divisas. O crescimento da confiança do consumidor tem mais probabilidade de significar que as pessoas gastam mais, fazem grandes compras (como a de um carro ou uma casa). Isto leva a um aumento da atividade econômica e do crescimento nos gastos do consumidor. Por sua vez, o crescimento nos gastos dos consumidores pode acarretar o aumento da inflação. Por isto, o índice de confiança do consumidor é geralmente acompanhado de perto por economistas profissionais.

No entanto, é preciso entender que a confiança do consumidor é um valor muito subjetivo baseado no humor do momento. Devido a isso, os resultados devem ser interpretados com cautela. Muitos economistas estimam que o índice não é um valor absoluto, mas sim, uma média móvel de 3-6 meses. Se houver um aumento ou diminuição constante, pode-se falar sobre o surgimento de tendências estáveis.

Uma leitura do índice acima da previsão pode causar volatilidade alcista de curto prazo do dólar para cima.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Confiança do Consumidor do The Conference Board (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
89.1
83.4
92.9
nov. 2025
88.7
88.1
95.5
out. 2025
94.6
93.5
95.6
set. 2025
94.2
100.7
97.8
ago. 2025
97.4
105.8
98.7
jul. 2025
97.2
98.8
95.2
jun. 2025
93.0
88.4
98.4
mai. 2025
98.0
98.8
85.7
abr. 2025
86.0
66.6
133.5
mar. 2025
54.6
101.5
52.6
fev. 2025
98.3
98.3
136.5
jan. 2025
104.1
105.2
9.7
dez. 2024
104.7
115.9
140.2
nov. 2024
111.7
109.3
109.6
out. 2024
108.7
98.9
99.2
set. 2024
98.7
101.8
105.6
ago. 2024
103.3
104.2
101.9
jul. 2024
100.3
108.0
97.8
jun. 2024
100.4
107.5
101.3
mai. 2024
102.0
76.3
97.5
abr. 2024
97.0
139.7
103.1
mar. 2024
104.7
107.2
104.8
fev. 2024
106.7
108.0
110.9
jan. 2024
114.8
102.4
108.0
dez. 2023
110.7
102.3
101.0
nov. 2023
102.0
102.7
99.1
out. 2023
102.6
104.5
104.3
set. 2023
103.0
111.5
108.7
ago. 2023
106.1
113.4
114.0
jul. 2023
117.0
106.0
110.1
jun. 2023
109.7
101.7
102.5
mai. 2023
102.3
102.7
103.7
abr. 2023
101.3
103.5
104.0
mar. 2023
104.2
104.9
103.4
fev. 2023
102.9
107.7
106.0
jan. 2023
107.1
104.2
109.0
dez. 2022
108.3
101.2
101.4
nov. 2022
100.2
105.2
102.2
out. 2022
102.5
105.6
107.8
set. 2022
108.0
99.4
103.6
ago. 2022
103.2
97.1
95.3
jul. 2022
95.7
102.4
98.4
jun. 2022
98.7
106.8
106.4
mai. 2022
106.4
107.2
108.6
abr. 2022
107.3
108.8
107.6
mar. 2022
107.2
112.1
105.7
fev. 2022
110.5
114.8
111.1
jan. 2022
113.8
112.7
115.2
dez. 2021
115.8
111.6
111.9
nov. 2021
109.5
111.6
111.6
