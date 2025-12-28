CalendárioSeções

EUA - Índice dos Principais Indicadores Econômicos do The Conference Board (Mensal) (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
The Conference Board
Setor:
Negócio
Moderada -0.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Índice de Indicadores Antecedentes - Mensal - (Leading Economic Index m/m) reflete a mudança no índice composto, compilado dos valores dos índices econômicos líderes, nos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O índice composto é construído para suavizar a volatilidade dos componentes individuais e identificar tendência da economia. Ele é calculado pela organização de pesquisa sem fins lucrativos Conference Board.

O cálculo do índice de indicadores econômicos antecedentes inclui 10 componentes:

  • Semana de trabalho média, nos Estados Unidos;
  • Número médio de pedidos de seguro de desemprego, durante 4 semanas;
  • Encomendas de bens duráveis;
  • Os novos pedidos no setor manufatureiro ISM, nos EUA;
  • Pedidos de bens duráveis excluindo defesa;
  • Licenças de construção;
  • Preços de ações (500 ativos mais conhecidos);
  • Principal índice de créditos;
  • Spread da taxa de juros;
  • Confiança média do consumidor para as condições de negócios.

Aumento ou diminuição no índice é estimado por comparação com o período de referência, isto é, 2016. O valor do índice em 2016 é tomado como 100. Se, por exemplo, o valor atual do índice é de 104.0, isso significa que ele cresceu 4 pontos.

O indicador é usado para fins preditivos. São escolhidos 10 componentes para o cálculo do índice, por causa de suas mudanças precederem alterações no sistema econômico global do país. Por isso, ele é chamado índice de indicadores antecedente.

Muitos economistas, além de acompanhar de perto este índice, supõem, com base nele, qual será a tendência da economia, no futuro próximo. Para as grandes empresas, sua dinâmica pode servir como um argumento adicional a favor das decisões de investimento.

O crescimento do indicador pode favoravelmente afetar as cotações do dólar estadunidense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice dos Principais Indicadores Econômicos do The Conference Board (Mensal) (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-0.3%
set. 2025
N/D
-0.3%
-0.5%
ago. 2025
-0.5%
-0.2%
-0.1%
jul. 2025
-0.1%
-0.1%
-0.3%
jun. 2025
-0.3%
-0.3%
-0.1%
mai. 2025
-0.1%
-0.8%
-1.0%
abr. 2025
-1.0%
-0.3%
-0.7%
mar. 2025
-0.7%
-0.5%
-0.3%
fev. 2025
-0.3%
-0.3%
-0.3%
jan. 2025
-0.3%
-0.3%
-0.1%
dez. 2024
-0.1%
0.0%
0.3%
nov. 2024
0.3%
-0.4%
-0.4%
out. 2024
-0.4%
-0.4%
-0.5%
set. 2024
-0.5%
-0.3%
-0.2%
ago. 2024
-0.2%
-0.2%
-0.6%
jul. 2024
-0.6%
-0.2%
-0.2%
jun. 2024
-0.2%
-0.2%
-0.5%
mai. 2024
-0.5%
-0.2%
-0.6%
abr. 2024
-0.6%
-0.4%
-0.3%
mar. 2024
-0.3%
0.1%
fev. 2024
0.1%
-0.4%
-0.4%
jan. 2024
-0.4%
-0.2%
-0.2%
dez. 2023
-0.1%
-0.1%
-0.5%
nov. 2023
-0.5%
-0.5%
-0.8%
out. 2023
-0.8%
-0.5%
-0.7%
set. 2023
-0.7%
-0.4%
-0.4%
ago. 2023
-0.4%
-0.4%
-0.4%
jul. 2023
-0.4%
-0.4%
-0.7%
jun. 2023
-0.7%
-0.3%
-0.7%
mai. 2023
-0.7%
0.0%
-0.6%
abr. 2023
-0.6%
0.1%
-1.2%
mar. 2023
-1.2%
0.2%
-0.3%
fev. 2023
-0.3%
0.2%
-0.3%
jan. 2023
-0.3%
0.3%
-1.0%
dez. 2022
-1.0%
0.3%
-1.0%
nov. 2022
-1.0%
0.4%
-0.8%
out. 2022
-0.8%
0.4%
-0.4%
set. 2022
-0.4%
0.5%
-0.3%
ago. 2022
-0.3%
0.5%
-0.4%
jul. 2022
-0.4%
0.5%
-0.8%
jun. 2022
-0.8%
0.6%
-0.4%
mai. 2022
-0.4%
0.6%
-0.4%
abr. 2022
-0.3%
0.7%
0.1%
mar. 2022
0.3%
0.7%
0.6%
fev. 2022
0.3%
0.7%
-0.5%
jan. 2022
-0.3%
0.7%
0.7%
dez. 2021
0.8%
0.6%
0.7%
nov. 2021
1.1%
0.5%
0.9%
out. 2021
0.9%
0.4%
0.1%
set. 2021
0.2%
0.4%
0.8%
12345
