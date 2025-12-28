Calendário Econômico
EUA - Índice dos Principais Indicadores Econômicos do The Conference Board (Mensal) (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)
|Moderada
|-0.3%
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Indicadores Antecedentes - Mensal - (Leading Economic Index m/m) reflete a mudança no índice composto, compilado dos valores dos índices econômicos líderes, nos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O índice composto é construído para suavizar a volatilidade dos componentes individuais e identificar tendência da economia. Ele é calculado pela organização de pesquisa sem fins lucrativos Conference Board.
O cálculo do índice de indicadores econômicos antecedentes inclui 10 componentes:
- Semana de trabalho média, nos Estados Unidos;
- Número médio de pedidos de seguro de desemprego, durante 4 semanas;
- Encomendas de bens duráveis;
- Os novos pedidos no setor manufatureiro ISM, nos EUA;
- Pedidos de bens duráveis excluindo defesa;
- Licenças de construção;
- Preços de ações (500 ativos mais conhecidos);
- Principal índice de créditos;
- Spread da taxa de juros;
- Confiança média do consumidor para as condições de negócios.
Aumento ou diminuição no índice é estimado por comparação com o período de referência, isto é, 2016. O valor do índice em 2016 é tomado como 100. Se, por exemplo, o valor atual do índice é de 104.0, isso significa que ele cresceu 4 pontos.
O indicador é usado para fins preditivos. São escolhidos 10 componentes para o cálculo do índice, por causa de suas mudanças precederem alterações no sistema econômico global do país. Por isso, ele é chamado índice de indicadores antecedente.
Muitos economistas, além de acompanhar de perto este índice, supõem, com base nele, qual será a tendência da economia, no futuro próximo. Para as grandes empresas, sua dinâmica pode servir como um argumento adicional a favor das decisões de investimento.
O crescimento do indicador pode favoravelmente afetar as cotações do dólar estadunidense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice dos Principais Indicadores Econômicos do The Conference Board (Mensal) (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
