O Índice de Indicadores Antecedentes - Mensal - (Leading Economic Index m/m) reflete a mudança no índice composto, compilado dos valores dos índices econômicos líderes, nos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O índice composto é construído para suavizar a volatilidade dos componentes individuais e identificar tendência da economia. Ele é calculado pela organização de pesquisa sem fins lucrativos Conference Board.

O cálculo do índice de indicadores econômicos antecedentes inclui 10 componentes:

Semana de trabalho média, nos Estados Unidos;

Número médio de pedidos de seguro de desemprego, durante 4 semanas;

Encomendas de bens duráveis;

Os novos pedidos no setor manufatureiro ISM, nos EUA;

Pedidos de bens duráveis excluindo defesa;

Licenças de construção;

Preços de ações (500 ativos mais conhecidos);

Principal índice de créditos;

Spread da taxa de juros;

Confiança média do consumidor para as condições de negócios.

Aumento ou diminuição no índice é estimado por comparação com o período de referência, isto é, 2016. O valor do índice em 2016 é tomado como 100. Se, por exemplo, o valor atual do índice é de 104.0, isso significa que ele cresceu 4 pontos.

O indicador é usado para fins preditivos. São escolhidos 10 componentes para o cálculo do índice, por causa de suas mudanças precederem alterações no sistema econômico global do país. Por isso, ele é chamado índice de indicadores antecedente.

Muitos economistas, além de acompanhar de perto este índice, supõem, com base nele, qual será a tendência da economia, no futuro próximo. Para as grandes empresas, sua dinâmica pode servir como um argumento adicional a favor das decisões de investimento.

O crescimento do indicador pode favoravelmente afetar as cotações do dólar estadunidense.

