Utilização da Capacidade Instalada do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal (Board of Governors of Federal Reserve System)
Setor:
Negócio
Baixa 76.0% 76.0%
76.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
75.4%
76.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Utilização da Capacidade Instalada do Fed (Fed Capacity Utilization Rate) reflete o grau de carga das empresas como uma porcentagem. O cálculo do índice inclui dados sobre 89 ramos do setor de mineração, industrial, e energético.

Informação detalhada sobre o estado do setor industrial ajuda a esclarecer alterações estruturais na economia, uma vez que esse setor representa a parte fundamental das mudanças na produção nacional.

A utilização da capacidade instalada é igual à relação entre a produção industrial e a capacidade instalada (nível máximo de produção que uma empresa pode manter). A capacidade instalada é calculada para todas as indústrias. Os dados para o seu cálculo são coletados mensalmente com fontes do governo (Administração de Informação de Energia, o Departamento do Censo, etc.).

A utilização da capacidade instalada é geralmente interpretado juntamente com a produção industrial. Ele reflete a eficiência no que diz respeito ao uso do equipamento, tecnologias e mão-de-obra, bem como o nível de atividade de produção no país. Um nível de carga acima de 82% indica um aumento na produção, o que permite prever o aumento de preços ou escassez de oferta no futuro próximo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Utilização da Capacidade Instalada do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
76.0%
76.0%
76.1%
set. 2025
75.9%
77.5%
75.9%
ago. 2025
77.4%
77.7%
77.4%
jul. 2025
77.5%
77.2%
77.7%
jun. 2025
77.6%
77.1%
77.5%
mai. 2025
77.4%
77.6%
77.7%
abr. 2025
77.7%
78.1%
77.8%
mar. 2025
77.8%
78.4%
78.2%
fev. 2025
78.2%
78.0%
77.7%
jan. 2025
77.8%
77.2%
77.5%
dez. 2024
77.6%
76.8%
77.0%
nov. 2024
76.8%
77.1%
77.0%
out. 2024
77.1%
77.6%
77.4%
set. 2024
77.5%
78.1%
77.8%
ago. 2024
78.0%
78.4%
77.4%
jul. 2024
77.8%
78.8%
78.4%
jun. 2024
78.8%
78.7%
78.3%
mai. 2024
78.7%
79.0%
78.2%
abr. 2024
78.4%
79.0%
78.5%
mar. 2024
78.4%
79.1%
78.2%
fev. 2024
78.3%
79.1%
78.3%
jan. 2024
78.5%
78.7%
dez. 2023
78.6%
78.8%
nov. 2023
78.8%
79.3%
78.7%
out. 2023
78.9%
79.7%
79.5%
set. 2023
79.7%
79.5%
79.5%
ago. 2023
79.7%
79.1%
79.5%
jul. 2023
79.3%
79.2%
78.6%
jun. 2023
78.9%
79.6%
79.4%
mai. 2023
79.6%
79.7%
79.8%
abr. 2023
79.7%
78.9%
79.4%
mar. 2023
79.8%
78.1%
79.6%
fev. 2023
78.0%
78.5%
78.0%
jan. 2023
78.3%
79.2%
78.4%
dez. 2022
78.8%
79.8%
79.4%
nov. 2022
79.7%
80.1%
79.9%
out. 2022
79.9%
80.1%
80.1%
set. 2022
80.3%
80.1%
80.1%
ago. 2022
80.0%
80.1%
80.2%
jul. 2022
80.3%
79.5%
79.9%
jun. 2022
80.0%
79.0%
80.3%
mai. 2022
79.0%
78.6%
78.9%
abr. 2022
79.0%
77.9%
78.2%
mar. 2022
78.3%
77.6%
77.7%
fev. 2022
77.6%
77.0%
77.3%
jan. 2022
77.6%
76.6%
76.6%
dez. 2021
76.5%
76.6%
76.6%
nov. 2021
76.8%
75.8%
76.5%
out. 2021
76.4%
75.7%
75.2%
set. 2021
75.2%
76.2%
76.2%
12345
