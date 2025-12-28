A Utilização da Capacidade Instalada do Fed (Fed Capacity Utilization Rate) reflete o grau de carga das empresas como uma porcentagem. O cálculo do índice inclui dados sobre 89 ramos do setor de mineração, industrial, e energético.

Informação detalhada sobre o estado do setor industrial ajuda a esclarecer alterações estruturais na economia, uma vez que esse setor representa a parte fundamental das mudanças na produção nacional.

A utilização da capacidade instalada é igual à relação entre a produção industrial e a capacidade instalada (nível máximo de produção que uma empresa pode manter). A capacidade instalada é calculada para todas as indústrias. Os dados para o seu cálculo são coletados mensalmente com fontes do governo (Administração de Informação de Energia, o Departamento do Censo, etc.).

A utilização da capacidade instalada é geralmente interpretado juntamente com a produção industrial. Ele reflete a eficiência no que diz respeito ao uso do equipamento, tecnologias e mão-de-obra, bem como o nível de atividade de produção no país. Um nível de carga acima de 82% indica um aumento na produção, o que permite prever o aumento de preços ou escassez de oferta no futuro próximo.

Últimos valores: