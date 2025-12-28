Calendário Econômico
Utilização da Capacidade Instalada do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)
|Baixa
|76.0%
|76.0%
|
76.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|75.4%
|
76.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Utilização da Capacidade Instalada do Fed (Fed Capacity Utilization Rate) reflete o grau de carga das empresas como uma porcentagem. O cálculo do índice inclui dados sobre 89 ramos do setor de mineração, industrial, e energético.
Informação detalhada sobre o estado do setor industrial ajuda a esclarecer alterações estruturais na economia, uma vez que esse setor representa a parte fundamental das mudanças na produção nacional.
A utilização da capacidade instalada é igual à relação entre a produção industrial e a capacidade instalada (nível máximo de produção que uma empresa pode manter). A capacidade instalada é calculada para todas as indústrias. Os dados para o seu cálculo são coletados mensalmente com fontes do governo (Administração de Informação de Energia, o Departamento do Censo, etc.).
A utilização da capacidade instalada é geralmente interpretado juntamente com a produção industrial. Ele reflete a eficiência no que diz respeito ao uso do equipamento, tecnologias e mão-de-obra, bem como o nível de atividade de produção no país. Um nível de carga acima de 82% indica um aumento na produção, o que permite prever o aumento de preços ou escassez de oferta no futuro próximo.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Utilização da Capacidade Instalada do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
