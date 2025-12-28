CalendárioSeções

Produção Industrial do Sistema da Reserva Federal (FRS) (Mensal) (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal (Board of Governors of Federal Reserve System)
Setor:
Negócio
Moderada 0.1% 0.0%
-0.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.2%
0.1%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Produção Industrial do Fed, - Mensa - (Fed Industrial Production m/m) reflete a mudança no volume real de produção, nos Estados Unidos, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O valor do índice é calculado em relação ao período de base, ao qual é atribuído o nível de referência de 100% (2012).

O cálculo do indicador leva em conta setores que estão incluídos no NAICS (North American Industry Classification System, Sistema de classificação de setores norte-americano). Ele abrange a indústria, serviços públicos, engenharia urbana, empresas de mineração, energia, publicação de livros e periódicos, etc. O índice global é composto por 299 séries de dados individuais (de acordo com os códigos do NAICS). A cada sub-índice individual do sector é atribuído um certo peso.

O indicador é calculado com base no volume de produção, expresso em unidades físicas, e nos dados sobre a inclusão de materiais no processo de produção. Os dados sobre os produtos físicos são obtidos a partir de associações comerciais e agências governamentais. Quando esses dados não estão disponíveis, o volume de produção é calculado com base nas horas trabalhadas por funcionários, por setor de atividade (estes dados são recolhidos mensalmente pelo Bureau of Labor Statistics).

O Fed usa este índice para avaliar a inflação e o estado do setor manufatureiro no país. Este indicador também pode ajudar a prever o PIB, para o período atual.

Uma leitura do indicador acima da previsão sugere crescimento da atividade econômica e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar estadunidense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produção Industrial do Sistema da Reserva Federal (FRS) (Mensal) (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.1%
0.0%
-0.3%
set. 2025
0.1%
-0.1%
-0.3%
ago. 2025
0.1%
0.0%
-0.4%
jul. 2025
-0.1%
0.1%
0.4%
jun. 2025
0.3%
0.1%
0.0%
mai. 2025
-0.2%
-0.2%
0.1%
abr. 2025
0.0%
0.0%
-0.3%
mar. 2025
-0.3%
0.1%
0.8%
fev. 2025
0.7%
0.1%
0.3%
jan. 2025
0.5%
0.1%
1.0%
dez. 2024
0.9%
0.2%
0.2%
nov. 2024
-0.1%
-0.7%
-0.4%
out. 2024
-0.3%
-0.2%
-0.5%
set. 2024
-0.3%
0.0%
0.3%
ago. 2024
0.8%
0.1%
-0.9%
jul. 2024
-0.6%
0.2%
0.3%
jun. 2024
0.6%
0.6%
0.9%
mai. 2024
0.9%
-0.2%
0.0%
abr. 2024
0.0%
0.0%
0.1%
mar. 2024
0.4%
0.3%
0.4%
fev. 2024
0.1%
0.2%
-0.5%
jan. 2024
-0.1%
0.0%
dez. 2023
0.1%
0.2%
nov. 2023
0.2%
-0.1%
-0.9%
out. 2023
-0.6%
-0.1%
0.1%
set. 2023
0.3%
0.0%
0.0%
ago. 2023
0.4%
0.1%
0.7%
jul. 2023
1.0%
0.0%
-0.8%
jun. 2023
-0.5%
0.0%
-0.5%
mai. 2023
-0.2%
-0.1%
0.5%
abr. 2023
0.5%
0.0%
0.0%
mar. 2023
0.4%
0.1%
0.2%
fev. 2023
0.0%
0.1%
0.3%
jan. 2023
0.0%
-0.1%
-1.0%
dez. 2022
-0.7%
-0.1%
-0.6%
nov. 2022
-0.2%
-0.1%
-0.1%
out. 2022
-0.1%
0.0%
0.1%
set. 2022
0.4%
0.2%
-0.1%
ago. 2022
-0.2%
0.1%
0.5%
jul. 2022
0.6%
-0.2%
0.0%
jun. 2022
-0.2%
-0.2%
0.0%
mai. 2022
0.2%
0.0%
1.4%
abr. 2022
1.1%
0.3%
0.9%
mar. 2022
0.9%
0.3%
0.9%
fev. 2022
0.5%
-0.2%
1.4%
jan. 2022
1.4%
-0.6%
-0.1%
dez. 2021
-0.1%
-0.2%
0.7%
nov. 2021
0.5%
0.4%
1.7%
out. 2021
1.6%
0.3%
-1.3%
set. 2021
-1.3%
-0.2%
-0.1%
