Produção Industrial do Fed, - Mensa - (Fed Industrial Production m/m) reflete a mudança no volume real de produção, nos Estados Unidos, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O valor do índice é calculado em relação ao período de base, ao qual é atribuído o nível de referência de 100% (2012).

O cálculo do indicador leva em conta setores que estão incluídos no NAICS (North American Industry Classification System, Sistema de classificação de setores norte-americano). Ele abrange a indústria, serviços públicos, engenharia urbana, empresas de mineração, energia, publicação de livros e periódicos, etc. O índice global é composto por 299 séries de dados individuais (de acordo com os códigos do NAICS). A cada sub-índice individual do sector é atribuído um certo peso.

O indicador é calculado com base no volume de produção, expresso em unidades físicas, e nos dados sobre a inclusão de materiais no processo de produção. Os dados sobre os produtos físicos são obtidos a partir de associações comerciais e agências governamentais. Quando esses dados não estão disponíveis, o volume de produção é calculado com base nas horas trabalhadas por funcionários, por setor de atividade (estes dados são recolhidos mensalmente pelo Bureau of Labor Statistics).

O Fed usa este índice para avaliar a inflação e o estado do setor manufatureiro no país. Este indicador também pode ajudar a prever o PIB, para o período atual.

Uma leitura do indicador acima da previsão sugere crescimento da atividade econômica e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar estadunidense.

Últimos valores: