CheckOpenShort

Obtém o volume de negociação para a posição vendida.

virtual double  CheckOpenShort(
   double      price,      // Price
   double      sl          // Stop Loss price
   )

Parâmetros

price
[in]  Preço.

sl
[in]  preço para finalizar a perda do capital (Stop Loss).

Valor de retorno

O volume de negociação para posição comprada.

Observação

A função retorna o volume da negociação por uma posição vendida, o volume dependente dos resultados das ofertas anteriores.